https://crimea.ria.ru/20250923/ukraina-smozhet-vernut-vsyu-iznachalnuyu-territoriyu-i-poyti-dalshe--tramp-1149667584.html
Украина сможет вернуть всю изначальную территорию и пойти дальше – Трамп
Украина сможет вернуть всю изначальную территорию и пойти дальше – Трамп - РИА Новости Крым, 23.09.2025
Украина сможет вернуть всю изначальную территорию и пойти дальше – Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина при поддержке Евросоюза "сможет вернуть всю изначальную территорию". РИА Новости Крым, 23.09.2025
2025-09-23T22:30
2025-09-23T22:30
2025-09-23T22:30
дональд трамп
сша
новости
россия
европейский союз (ес)
нато
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/1d/1146067943_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_53405aeb76b2e692c0692b70fc249bed.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина при поддержке Евросоюза "сможет вернуть всю изначальную территорию".И добавил, что "Украина могла бы вернуть свою территорию в изначальном варианте и, кто знает, возможно, пошла бы еще дальше".Также Трамп сообщил, что США продолжат поставлять оружие НАТО, а альянс может распоряжаться им как ему заблагорассудится.Ранее американский президент заявил, что страны НАТО должны открывать огонь по российским самолетам в случае их вторжения в воздушное пространство альянса.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Готовы рискнуть: что значат инциденты с дронами над странами ЕвропыКиев и Варшава обсудили производство дальнобойных баллистических ракетЧто показал налет дронов на Польшу – мнение
сша
россия
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/1d/1146067943_112:0:1024:683_1920x0_80_0_0_341bc13fb1688c6a8c2a8ee342455340.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, сша, новости, россия, европейский союз (ес), нато, украина
Украина сможет вернуть всю изначальную территорию и пойти дальше – Трамп
Украина сможет вернуть всю изначальную территорию и пойти дальше при поддержке ЕС – Трамп