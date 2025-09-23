Рейтинг@Mail.ru
Украина сможет вернуть всю изначальную территорию и пойти дальше – Трамп - РИА Новости Крым, 23.09.2025
https://crimea.ria.ru/20250923/ukraina-smozhet-vernut-vsyu-iznachalnuyu-territoriyu-i-poyti-dalshe--tramp-1149667584.html
Украина сможет вернуть всю изначальную территорию и пойти дальше – Трамп
Украина сможет вернуть всю изначальную территорию и пойти дальше – Трамп - РИА Новости Крым, 23.09.2025
Украина сможет вернуть всю изначальную территорию и пойти дальше – Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина при поддержке Евросоюза "сможет вернуть всю изначальную территорию". РИА Новости Крым, 23.09.2025
2025-09-23T22:30
2025-09-23T22:30
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/1d/1146067943_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_53405aeb76b2e692c0692b70fc249bed.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина при поддержке Евросоюза "сможет вернуть всю изначальную территорию".И добавил, что "Украина могла бы вернуть свою территорию в изначальном варианте и, кто знает, возможно, пошла бы еще дальше".Также Трамп сообщил, что США продолжат поставлять оружие НАТО, а альянс может распоряжаться им как ему заблагорассудится.Ранее американский президент заявил, что страны НАТО должны открывать огонь по российским самолетам в случае их вторжения в воздушное пространство альянса.
дональд трамп, сша, новости, россия, европейский союз (ес), нато, украина
Украина сможет вернуть всю изначальную территорию и пойти дальше – Трамп

Украина сможет вернуть всю изначальную территорию и пойти дальше при поддержке ЕС – Трамп

22:30 23.09.2025
 
© AP Photo Alex BrandonПрезидент Дональд Трамп
Президент Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© AP Photo Alex Brandon
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина при поддержке Евросоюза "сможет вернуть всю изначальную территорию".
"Я думаю, что Украина при поддержке Европы сможет вернуть всю изначальную территорию. Со временем, терпением и финансовой поддержкой Европы, и, в особенности, НАТО, те границы, с которых все началось, могут быть вариантом", написал Трамп в принадлежащей ему соцсети Truth Social.
И добавил, что "Украина могла бы вернуть свою территорию в изначальном варианте и, кто знает, возможно, пошла бы еще дальше".
Также Трамп сообщил, что США продолжат поставлять оружие НАТО, а альянс может распоряжаться им как ему заблагорассудится.
Ранее американский президент заявил, что страны НАТО должны открывать огонь по российским самолетам в случае их вторжения в воздушное пространство альянса.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Готовы рискнуть: что значат инциденты с дронами над странами Европы
Киев и Варшава обсудили производство дальнобойных баллистических ракет
Что показал налет дронов на Польшу – мнение
 
Дональд ТрампСШАНовостиРоссияЕвропейский Союз (ЕС)НАТОУкраина
 
