Украина сможет вернуть всю изначальную территорию и пойти дальше – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина при поддержке Евросоюза "сможет вернуть всю изначальную территорию".

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина при поддержке Евросоюза "сможет вернуть всю изначальную территорию".И добавил, что "Украина могла бы вернуть свою территорию в изначальном варианте и, кто знает, возможно, пошла бы еще дальше".Также Трамп сообщил, что США продолжат поставлять оружие НАТО, а альянс может распоряжаться им как ему заблагорассудится.Ранее американский президент заявил, что страны НАТО должны открывать огонь по российским самолетам в случае их вторжения в воздушное пространство альянса.

