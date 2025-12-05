Рейтинг@Mail.ru
Погоня со стрельбой: в Евпатории пьяный лихач устроил ДТП
Ситуация на дорогах Крыма
Погоня со стрельбой: в Евпатории пьяный лихач устроил ДТП
Погоня со стрельбой: в Евпатории пьяный лихач устроил ДТП - РИА Новости Крым, 05.12.2025
Погоня со стрельбой: в Евпатории пьяный лихач устроил ДТП
В Евпатории нетрезвый лихач на Ford Mondeo прямо на глазах сотрудников ДПС врезался в припаркованную машину и попытался скрыться от правоохранителей, которые... РИА Новости Крым, 05.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. В Евпатории нетрезвый лихач на Ford Mondeo прямо на глазах сотрудников ДПС врезался в припаркованную машину и попытался скрыться от правоохранителей, которые пустились за ним в погоню. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.По данным полиции, инцидент произошел ночью на улице Желябова. Столкнувшись с чужим авто, водитель иномарки резко развернулся и решил уехать. Сотрудники ГАИ немедленно начали преследование."Стремясь оторваться от погони, лихач совершал опасные маневры, игнорируя требования дорожных знаков и разметки, а также сигналы светофора. Так как водитель подвергал опасности жизни и здоровье других участников движения, полицейские после предупредительного выстрела из табельного оружия в воздух, открыли огонь по колесам его автомобиля", - сообщили в пресс-службе.Совместными усилиями инспекторов ДПС и подоспевших на помощь сотрудников патрульно-постовой службы легковушку заблокировали на трассе за пределами города. Нарушителя задержали. Им оказался 27-летний местный житель, никогда не получавший водительского удостоверения. Как оказалось, машину он взял без спроса у своего отца.По итогу мужчина получил 10 административных материалов: за оставление места ДТП, два выезда на "встречку", три проезда на красный, невыполнение требования об остановке, отсутствие полиса ОСАГО, нарушение правил расположения на проезжей части и отказ от прохождения медосвидетельствования. Суд арестовал злоумышленника на 10 суток, он получил многотысячные штрафы. Авто изъяли и поместили на спецстоянку.
евпатория
Новости
гаи, новости, новости крыма, евпатория, происшествия, дтп, дтп в крыму и севастополе
Погоня со стрельбой: в Евпатории пьяный лихач устроил ДТП

В Евпатории пьяный водитель иномарки устроил ДТП и пытался скрыться от экипажа полиции

16:01 05.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. В Евпатории нетрезвый лихач на Ford Mondeo прямо на глазах сотрудников ДПС врезался в припаркованную машину и попытался скрыться от правоохранителей, которые пустились за ним в погоню. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.
По данным полиции, инцидент произошел ночью на улице Желябова. Столкнувшись с чужим авто, водитель иномарки резко развернулся и решил уехать. Сотрудники ГАИ немедленно начали преследование.
"Стремясь оторваться от погони, лихач совершал опасные маневры, игнорируя требования дорожных знаков и разметки, а также сигналы светофора. Так как водитель подвергал опасности жизни и здоровье других участников движения, полицейские после предупредительного выстрела из табельного оружия в воздух, открыли огонь по колесам его автомобиля", - сообщили в пресс-службе.
Совместными усилиями инспекторов ДПС и подоспевших на помощь сотрудников патрульно-постовой службы легковушку заблокировали на трассе за пределами города. Нарушителя задержали. Им оказался 27-летний местный житель, никогда не получавший водительского удостоверения. Как оказалось, машину он взял без спроса у своего отца.

"По внешним признакам задержанный находился в состоянии опьянения, однако от предложения полицейских пройти медицинское освидетельствование он отказался", - уточнили в МВД.

По итогу мужчина получил 10 административных материалов: за оставление места ДТП, два выезда на "встречку", три проезда на красный, невыполнение требования об остановке, отсутствие полиса ОСАГО, нарушение правил расположения на проезжей части и отказ от прохождения медосвидетельствования. Суд арестовал злоумышленника на 10 суток, он получил многотысячные штрафы. Авто изъяли и поместили на спецстоянку.
