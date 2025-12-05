https://crimea.ria.ru/20251205/pogonya-so-strelboy-v-evpatorii-pyanyy-likhach-ustroil-dtp--1151437260.html

Погоня со стрельбой: в Евпатории пьяный лихач устроил ДТП

Погоня со стрельбой: в Евпатории пьяный лихач устроил ДТП - РИА Новости Крым, 05.12.2025

Погоня со стрельбой: в Евпатории пьяный лихач устроил ДТП

В Евпатории нетрезвый лихач на Ford Mondeo прямо на глазах сотрудников ДПС врезался в припаркованную машину и попытался скрыться от правоохранителей, которые... РИА Новости Крым, 05.12.2025

2025-12-05T16:01

2025-12-05T16:01

2025-12-05T16:01

ситуация на дорогах крыма

гаи

новости

новости крыма

евпатория

происшествия

дтп

дтп в крыму и севастополе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/0f/1121142212_0:54:1620:965_1920x0_80_0_0_dd7dc46de2cccec4f29819515368b726.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. В Евпатории нетрезвый лихач на Ford Mondeo прямо на глазах сотрудников ДПС врезался в припаркованную машину и попытался скрыться от правоохранителей, которые пустились за ним в погоню. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.По данным полиции, инцидент произошел ночью на улице Желябова. Столкнувшись с чужим авто, водитель иномарки резко развернулся и решил уехать. Сотрудники ГАИ немедленно начали преследование."Стремясь оторваться от погони, лихач совершал опасные маневры, игнорируя требования дорожных знаков и разметки, а также сигналы светофора. Так как водитель подвергал опасности жизни и здоровье других участников движения, полицейские после предупредительного выстрела из табельного оружия в воздух, открыли огонь по колесам его автомобиля", - сообщили в пресс-службе.Совместными усилиями инспекторов ДПС и подоспевших на помощь сотрудников патрульно-постовой службы легковушку заблокировали на трассе за пределами города. Нарушителя задержали. Им оказался 27-летний местный житель, никогда не получавший водительского удостоверения. Как оказалось, машину он взял без спроса у своего отца.По итогу мужчина получил 10 административных материалов: за оставление места ДТП, два выезда на "встречку", три проезда на красный, невыполнение требования об остановке, отсутствие полиса ОСАГО, нарушение правил расположения на проезжей части и отказ от прохождения медосвидетельствования. Суд арестовал злоумышленника на 10 суток, он получил многотысячные штрафы. Авто изъяли и поместили на спецстоянку.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе задержали 19-летнего пьяного водителя мотоцикла без правВ Крыму задержали более 200 пьяных водителейСтреляли по колесам: пьяный крымчанин устроил погоню с полицией

евпатория

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гаи, новости, новости крыма, евпатория, происшествия, дтп, дтп в крыму и севастополе