https://crimea.ria.ru/20250312/strelyali-po-kolesam-pyanyy-krymchanin-ustroil-pogonyu-s-politsiey--1144855209.html

Стреляли по колесам: пьяный крымчанин устроил погоню с полицией

Стреляли по колесам: пьяный крымчанин устроил погоню с полицией - РИА Новости Крым, 12.03.2025

Стреляли по колесам: пьяный крымчанин устроил погоню с полицией

Пьяный крымчанин за рулем иномарки устроил погоню с полицией в Саках. Как сообщает в среду пресс-служба МВД по Крыму, полицейским пришлось применить... РИА Новости Крым, 12.03.2025

2025-03-12T10:30

2025-03-12T10:30

2025-03-12T11:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. Пьяный крымчанин за рулем иномарки устроил погоню с полицией в Саках. Как сообщает в среду пресс-служба МВД по Крыму, полицейским пришлось применить огнестрельное оружие.По данным ведомства, поздним вечером восьмого марта сотрудники дорожно-патрульной службы попытались остановить Opel GTS, который двигался, виляя из стороны в сторону. Однако водитель только увеличил скорость и попытался скрыться.После неоднократных предупреждений на безопасном участке дороги сотрудник Госавтоинспекции произвел предупредительный выстрел в воздух, но это не остановило лихача. Тогда полицейский несколько раз выстрелил по задним колесам автомобиля. Но и это не заставило водителя остановиться. Машина остановилась, только когда стрельбу открыл второй экипаж ДПС."Как выяснилось, за рулем находился 48-летний местный житель с внешними признаками опьянения, которое подтвердилось проведенным освидетельствованием. В отношении нетрезвого гражданина составлен ряд административных материалов. В настоящее время автомобиль изъят и помещен на специализированную стоянку", - сообщили в полиции.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пьяный крымчанин без прав устроил погоню с полицией в КерчиКульбит во время погони – на Кубани юноша без прав устроил гонки с ДПСВ Ялте пьяный водитель устроил полицейскую погоню

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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