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Стреляли по колесам: пьяный крымчанин устроил погоню с полицией - РИА Новости Крым, 12.03.2025
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Стреляли по колесам: пьяный крымчанин устроил погоню с полицией
Стреляли по колесам: пьяный крымчанин устроил погоню с полицией - РИА Новости Крым, 12.03.2025
Стреляли по колесам: пьяный крымчанин устроил погоню с полицией
Пьяный крымчанин за рулем иномарки устроил погоню с полицией в Саках. Как сообщает в среду пресс-служба МВД по Крыму, полицейским пришлось применить... РИА Новости Крым, 12.03.2025
2025-03-12T10:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. Пьяный крымчанин за рулем иномарки устроил погоню с полицией в Саках. Как сообщает в среду пресс-служба МВД по Крыму, полицейским пришлось применить огнестрельное оружие.По данным ведомства, поздним вечером восьмого марта сотрудники дорожно-патрульной службы попытались остановить Opel GTS, который двигался, виляя из стороны в сторону. Однако водитель только увеличил скорость и попытался скрыться.После неоднократных предупреждений на безопасном участке дороги сотрудник Госавтоинспекции произвел предупредительный выстрел в воздух, но это не остановило лихача. Тогда полицейский несколько раз выстрелил по задним колесам автомобиля. Но и это не заставило водителя остановиться. Машина остановилась, только когда стрельбу открыл второй экипаж ДПС."Как выяснилось, за рулем находился 48-летний местный житель с внешними признаками опьянения, которое подтвердилось проведенным освидетельствованием. В отношении нетрезвого гражданина составлен ряд административных материалов. В настоящее время автомобиль изъят и помещен на специализированную стоянку", - сообщили в полиции.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пьяный крымчанин без прав устроил погоню с полицией в КерчиКульбит во время погони – на Кубани юноша без прав устроил гонки с ДПСВ Ялте пьяный водитель устроил полицейскую погоню
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РИА Новости Крым
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госавтоинспекция крыма, крым, новости крыма, саки, происшествия, водители, видео, видео
Стреляли по колесам: пьяный крымчанин устроил погоню с полицией

В Крыму полицейские в ходе погони применили оружие для остановки пьяного водителя иномарки

10:30 12.03.2025 (обновлено: 11:02 12.03.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. Пьяный крымчанин за рулем иномарки устроил погоню с полицией в Саках. Как сообщает в среду пресс-служба МВД по Крыму, полицейским пришлось применить огнестрельное оружие.
По данным ведомства, поздним вечером восьмого марта сотрудники дорожно-патрульной службы попытались остановить Opel GTS, который двигался, виляя из стороны в сторону. Однако водитель только увеличил скорость и попытался скрыться.
"С проблесковыми маячками и звуковыми сигналами сотрудники ДПС начали преследование транспортного средства. В попытке уйти от погони нарушитель неоднократно совершал опасные маневры. К погоне присоединился второй экипаж дорожно-патрульной службы", - сообщили детали правоохранители.
После неоднократных предупреждений на безопасном участке дороги сотрудник Госавтоинспекции произвел предупредительный выстрел в воздух, но это не остановило лихача. Тогда полицейский несколько раз выстрелил по задним колесам автомобиля. Но и это не заставило водителя остановиться. Машина остановилась, только когда стрельбу открыл второй экипаж ДПС.
"Как выяснилось, за рулем находился 48-летний местный житель с внешними признаками опьянения, которое подтвердилось проведенным освидетельствованием. В отношении нетрезвого гражданина составлен ряд административных материалов. В настоящее время автомобиль изъят и помещен на специализированную стоянку", - сообщили в полиции.
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