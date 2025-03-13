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Путин принял доклад о завершающем этапе освобождения Курской области - РИА Новости Крым, 13.03.2025
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Путин принял доклад о завершающем этапе освобождения Курской области
Путин принял доклад о завершающем этапе освобождения Курской области - РИА Новости Крым, 13.03.2025
Путин принял доклад о завершающем этапе освобождения Курской области
Командование группировки войск "Север" доложило Путину о начале завершающей стадии операции по освобождению Курской области. Об этом утром в четверг сообщил... РИА Новости Крым, 13.03.2025
2025-03-13T08:20
2025-03-13T08:40
курская область
группировка войск "север"
владимир путин (политик)
новости
вооруженные силы россии
ситуация в курской области после нападения всу
дмитрий песков
потери всу
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. Командование группировки войск "Север" доложило Путину о начале завершающей стадии операции по освобождению Курской области. Об этом утром в четверг сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Он также заслушал доклад начальника Генштаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: наша задача – окончательно разгромить противника в Курской областиПутин высоко оценил боевую работу морпехов из Крыма в Курской областиКомандовавший вторжением в Курскую область генерал ВСУ уволен
курская область
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курская область, группировка войск "север", владимир путин (политик), новости, вооруженные силы россии, ситуация в курской области после нападения всу, дмитрий песков, потери всу , украина
Путин принял доклад о завершающем этапе освобождения Курской области

Путину доложили о завершающей стадии освобождения Курской области – Песков

08:20 13.03.2025 (обновлено: 08:40 13.03.2025)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой
Президент Владимир Путин провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. Командование группировки войск "Север" доложило Путину о начале завершающей стадии операции по освобождению Курской области. Об этом утром в четверг сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"В ходе своего посещения одного из командных пунктов в Курской области Путин выслушал доклады командующего группы "Север", заместителя командующего группировки "Север", которые доложили верховному главнокомандующему о ходе операции, а также о вхождении операции в завершающую стадию по освобождению территории Курской области от вклинившихся туда боевиков", – цитирует Пескова РИА Новости.
Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Он также заслушал доклад начальника Генштаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова.
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Курская областьГруппировка войск "Север"Владимир Путин (политик)НовостиВооруженные силы РоссииСитуация в Курской области после нападения ВСУДмитрий ПесковПотери ВСУУкраина
 
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