https://crimea.ria.ru/20250313/putin-prinyal-doklad-o-zavershayuschem-etape-osvobozhdeniya-kurskoy-oblasti-1144885994.html
Путин принял доклад о завершающем этапе освобождения Курской области
Путин принял доклад о завершающем этапе освобождения Курской области - РИА Новости Крым, 13.03.2025
Путин принял доклад о завершающем этапе освобождения Курской области
Командование группировки войск "Север" доложило Путину о начале завершающей стадии операции по освобождению Курской области. Об этом утром в четверг сообщил... РИА Новости Крым, 13.03.2025
2025-03-13T08:20
2025-03-13T08:20
2025-03-13T08:40
курская область
группировка войск "север"
владимир путин (политик)
новости
вооруженные силы россии
ситуация в курской области после нападения всу
дмитрий песков
потери всу
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. Командование группировки войск "Север" доложило Путину о начале завершающей стадии операции по освобождению Курской области. Об этом утром в четверг сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Он также заслушал доклад начальника Генштаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: наша задача – окончательно разгромить противника в Курской областиПутин высоко оценил боевую работу морпехов из Крыма в Курской областиКомандовавший вторжением в Курскую область генерал ВСУ уволен
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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курская область, группировка войск "север", владимир путин (политик), новости, вооруженные силы россии, ситуация в курской области после нападения всу, дмитрий песков, потери всу , украина
Путин принял доклад о завершающем этапе освобождения Курской области
Путину доложили о завершающей стадии освобождения Курской области – Песков
08:20 13.03.2025 (обновлено: 08:40 13.03.2025)