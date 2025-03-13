https://crimea.ria.ru/20250313/putin-prinyal-doklad-o-zavershayuschem-etape-osvobozhdeniya-kurskoy-oblasti-1144885994.html

Путин принял доклад о завершающем этапе освобождения Курской области

Путин принял доклад о завершающем этапе освобождения Курской области - РИА Новости Крым, 13.03.2025

Путин принял доклад о завершающем этапе освобождения Курской области

Командование группировки войск "Север" доложило Путину о начале завершающей стадии операции по освобождению Курской области. Об этом утром в четверг сообщил... РИА Новости Крым, 13.03.2025

2025-03-13T08:20

2025-03-13T08:20

2025-03-13T08:40

курская область

группировка войск "север"

владимир путин (политик)

новости

вооруженные силы россии

ситуация в курской области после нападения всу

дмитрий песков

потери всу

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. Командование группировки войск "Север" доложило Путину о начале завершающей стадии операции по освобождению Курской области. Об этом утром в четверг сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Он также заслушал доклад начальника Генштаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: наша задача – окончательно разгромить противника в Курской областиПутин высоко оценил боевую работу морпехов из Крыма в Курской областиКомандовавший вторжением в Курскую область генерал ВСУ уволен

курская область

украина

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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