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77 беспилотников атаковали ночью шесть регионов России

77 беспилотников атаковали ночью шесть регионов России - РИА Новости Крым, 13.03.2025

77 беспилотников атаковали ночью шесть регионов России

В ночь на четверг силы российской ПВО отразили атаку украинских беспилотников на регионы России – сбиты 77 дронов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 13.03.2025

2025-03-13T07:09

2025-03-13T07:09

2025-03-13T07:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. В ночь на четверг силы российской ПВО отразили атаку украинских беспилотников на регионы России – сбиты 77 дронов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Накануне силы противовоздушной обороны России уничтожили 21 беспилотник ВСУ, в том числе шесть были сбиты над Крымом и Черным морем.Ночью и ранним утром во вторник отражена массированная атака дронов на Москву и область. По данным Минобороны, уничтожены более 90 вражеских беспилотников. Пострадали 18 человек, в том числе трое маленьких детей. Ранее было известно о двух жертвах. Впоследствии поступила информация о третьем умершем от полученных ранений мужчине. Позже стало известно, что беспилотники несли заряды с поражающими элементами.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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