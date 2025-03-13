https://crimea.ria.ru/20250313/pod-kalugoy-posle-ataki-dronov-povrezhdeny-vyshka-svyazi-i-predpriyatie-1144885510.html

Под Калугой после атаки дронов повреждены вышка связи и предприятие

Под Калугой после атаки дронов повреждены вышка связи и предприятие - РИА Новости Крым, 13.03.2025

Под Калугой после атаки дронов повреждены вышка связи и предприятие

В Калужской области при падении вражеского беспилотника повреждена вышка связи и линия электроснабжения, на одном из промышленных предприятий начался пожар,... РИА Новости Крым, 13.03.2025

2025-03-13T07:57

2025-03-13T07:57

2025-03-13T08:02

калужская область

владислав шапша

новости

происшествия

связь

лэп

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. В Калужской области при падении вражеского беспилотника повреждена вышка связи и линия электроснабжения, на одном из промышленных предприятий начался пожар, пострадал один сотрудник. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.Кроме того в Дзержинском районе загорелось техническое здание одного из предприятий. Пожар быстро потушили, легкие ранения получил один из сотрудников ночной смены.Так, по данным главы региона, в ночь на четверг беспилотники были сбиты в небе над Кировским, Думиничским, Мещовским и Ульяновским районами. Всего над территорией области уничтожили 25 дронов. На местах работают оперативные группы. Предварительно жертв и серьезных повреждений инфраструктуры нет.В ночь на четверг силы российской ПВО отразили атаку украинских беспилотников на регионы России – сбиты 77 дронов ВСУ, сообщили ранее в Минобороны РФ. Из-за падения обломков сбитых вражеских дронов пожары вспыхнули также на территории промышленного объекта в Ростовской области и на инфраструктурном объекте в Воронежской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шесть беспилотников сбиты над Крымом и Черным моремГенштаб Украины признал атаку по нефтепроводу "Дружба"Домодедово после атаки - БПЛА были начинены шариками и подшипниками

калужская область

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

калужская область, владислав шапша, новости, происшествия, связь, лэп, беспилотник (бпла, дрон)