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Под Калугой после атаки дронов повреждены вышка связи и предприятие - РИА Новости Крым, 13.03.2025
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Под Калугой после атаки дронов повреждены вышка связи и предприятие
Под Калугой после атаки дронов повреждены вышка связи и предприятие - РИА Новости Крым, 13.03.2025
Под Калугой после атаки дронов повреждены вышка связи и предприятие
В Калужской области при падении вражеского беспилотника повреждена вышка связи и линия электроснабжения, на одном из промышленных предприятий начался пожар,... РИА Новости Крым, 13.03.2025
2025-03-13T07:57
2025-03-13T08:02
калужская область
владислав шапша
новости
происшествия
связь
лэп
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. В Калужской области при падении вражеского беспилотника повреждена вышка связи и линия электроснабжения, на одном из промышленных предприятий начался пожар, пострадал один сотрудник. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.Кроме того в Дзержинском районе загорелось техническое здание одного из предприятий. Пожар быстро потушили, легкие ранения получил один из сотрудников ночной смены.Так, по данным главы региона, в ночь на четверг беспилотники были сбиты в небе над Кировским, Думиничским, Мещовским и Ульяновским районами. Всего над территорией области уничтожили 25 дронов. На местах работают оперативные группы. Предварительно жертв и серьезных повреждений инфраструктуры нет.В ночь на четверг силы российской ПВО отразили атаку украинских беспилотников на регионы России – сбиты 77 дронов ВСУ, сообщили ранее в Минобороны РФ. Из-за падения обломков сбитых вражеских дронов пожары вспыхнули также на территории промышленного объекта в Ростовской области и на инфраструктурном объекте в Воронежской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шесть беспилотников сбиты над Крымом и Черным моремГенштаб Украины признал атаку по нефтепроводу "Дружба"Домодедово после атаки - БПЛА были начинены шариками и подшипниками
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РИА Новости Крым
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калужская область, владислав шапша, новости, происшествия, связь, лэп, беспилотник (бпла, дрон)
Под Калугой после атаки дронов повреждены вышка связи и предприятие

В Калужской области из-за атаки дронов повреждены вышка связи и промышленный объект

07:57 13.03.2025 (обновлено: 08:02 13.03.2025)
 
© РИА Новости КрымСигнальная лента
Сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. В Калужской области при падении вражеского беспилотника повреждена вышка связи и линия электроснабжения, на одном из промышленных предприятий начался пожар, пострадал один сотрудник. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
"В результате падения БПЛА была повреждена вышка связи и линия электроснабжения в Хвастовичском районе", – написал губернатор в своем Telegram-канале.
Кроме того в Дзержинском районе загорелось техническое здание одного из предприятий. Пожар быстро потушили, легкие ранения получил один из сотрудников ночной смены.
Так, по данным главы региона, в ночь на четверг беспилотники были сбиты в небе над Кировским, Думиничским, Мещовским и Ульяновским районами. Всего над территорией области уничтожили 25 дронов. На местах работают оперативные группы. Предварительно жертв и серьезных повреждений инфраструктуры нет.
В ночь на четверг силы российской ПВО отразили атаку украинских беспилотников на регионы России – сбиты 77 дронов ВСУ, сообщили ранее в Минобороны РФ. Из-за падения обломков сбитых вражеских дронов пожары вспыхнули также на территории промышленного объекта в Ростовской области и на инфраструктурном объекте в Воронежской области.
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Калужская областьВладислав ШапшаНовостиПроисшествияСвязьЛЭПБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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