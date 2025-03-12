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Пожары на объектах: обломки БПЛА упали в двух областях РФ

Пожары на объектах: обломки БПЛА упали в двух областях РФ - РИА Новости Крым, 12.03.2025

Пожары на объектах: обломки БПЛА упали в двух областях РФ

Из-за падения обломков сбитых вражеских дронов пожары вспыхнули на территории промышленного объекта в Ростовской области и на инфраструктурном объекте в... РИА Новости Крым, 12.03.2025

2025-03-12T23:45

2025-03-12T23:45

2025-03-12T23:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. Из-за падения обломков сбитых вражеских дронов пожары вспыхнули на территории промышленного объекта в Ростовской области и на инфраструктурном объекте в Воронежской области. Об этом сообщают местные власти.По его информации, для тушения ландшафтного возгорания на место выехали пожарные. По предварительным данным, никто из сотрудников объекта не пострадал.Кроме того, пожар начался после повреждения объекта инфраструктуры в Воронежской области.Как сообщил местный губернатор Александр Гусев, пострадавших в результате падения обломков дрона и последующего возгорания, нет. Идет тушение, оперативные службы находятся на месте."Повреждение второго объекта инфраструктуры не подтвердилось. В настоящий момент угрозы населению нет", - уточнил он в своем Telegram-канале, отметив, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.Ранее сообщалось, что в ночь на среду силы противовоздушной обороны отразили новую атаку украинских беспилотников на регионы России. В Минобороны отметили, что всего уничтожен 21 беспилотник.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина атаковала нефтепровод "Дружба" – остановлены поставки в ВенгриюВСУ нанесли удар по объектам России для демонстрации боеспособностиГенсек ОБСЕ прокомментировал атаку беспилотников на Москву

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, новости, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия