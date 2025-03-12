Рейтинг@Mail.ru
Пожары на объектах: обломки БПЛА упали в двух областях РФ - РИА Новости Крым, 12.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250312/pozhary-na-obektakh-oblomki-bpla-upali-v-dvukh-oblastyakh-rf-1144883857.html
Пожары на объектах: обломки БПЛА упали в двух областях РФ
Пожары на объектах: обломки БПЛА упали в двух областях РФ - РИА Новости Крым, 12.03.2025
Пожары на объектах: обломки БПЛА упали в двух областях РФ
Из-за падения обломков сбитых вражеских дронов пожары вспыхнули на территории промышленного объекта в Ростовской области и на инфраструктурном объекте в... РИА Новости Крым, 12.03.2025
2025-03-12T23:45
2025-03-12T23:45
безопасность
новости
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/05/1142387184_0:204:3072:1932_1920x0_80_0_0_acf6b89449ca5719a225eade0ca43c96.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. Из-за падения обломков сбитых вражеских дронов пожары вспыхнули на территории промышленного объекта в Ростовской области и на инфраструктурном объекте в Воронежской области. Об этом сообщают местные власти.По его информации, для тушения ландшафтного возгорания на место выехали пожарные. По предварительным данным, никто из сотрудников объекта не пострадал.Кроме того, пожар начался после повреждения объекта инфраструктуры в Воронежской области.Как сообщил местный губернатор Александр Гусев, пострадавших в результате падения обломков дрона и последующего возгорания, нет. Идет тушение, оперативные службы находятся на месте."Повреждение второго объекта инфраструктуры не подтвердилось. В настоящий момент угрозы населению нет", - уточнил он в своем Telegram-канале, отметив, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.Ранее сообщалось, что в ночь на среду силы противовоздушной обороны отразили новую атаку украинских беспилотников на регионы России. В Минобороны отметили, что всего уничтожен 21 беспилотник.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина атаковала нефтепровод "Дружба" – остановлены поставки в ВенгриюВСУ нанесли удар по объектам России для демонстрации боеспособностиГенсек ОБСЕ прокомментировал атаку беспилотников на Москву
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/05/1142387184_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f67fd360cc171682f861540c6036c811.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
безопасность, новости, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия
Пожары на объектах: обломки БПЛА упали в двух областях РФ

Пожары из-за падения обломков БПЛА произошли в Ростовской и Воронежской областях

23:45 12.03.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета зенитной установки
Боевая работа расчета зенитной установки - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. Из-за падения обломков сбитых вражеских дронов пожары вспыхнули на территории промышленного объекта в Ростовской области и на инфраструктурном объекте в Воронежской области. Об этом сообщают местные власти.
"В Ростовской области, по данным Минобороны России, отражена атака пяти БПЛА. Из-за падения одного из них в хуторе Калининский Шолоховского района произошло возгорание на территории промобъекта", - написал в своем Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь
По его информации, для тушения ландшафтного возгорания на место выехали пожарные. По предварительным данным, никто из сотрудников объекта не пострадал.
Кроме того, пожар начался после повреждения объекта инфраструктуры в Воронежской области.
Как сообщил местный губернатор Александр Гусев, пострадавших в результате падения обломков дрона и последующего возгорания, нет. Идет тушение, оперативные службы находятся на месте.
"Повреждение второго объекта инфраструктуры не подтвердилось. В настоящий момент угрозы населению нет", - уточнил он в своем Telegram-канале, отметив, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.
Ранее сообщалось, что в ночь на среду силы противовоздушной обороны отразили новую атаку украинских беспилотников на регионы России. В Минобороны отметили, что всего уничтожен 21 беспилотник.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Украина атаковала нефтепровод "Дружба" – остановлены поставки в Венгрию
ВСУ нанесли удар по объектам России для демонстрации боеспособности
Генсек ОБСЕ прокомментировал атаку беспилотников на Москву
 
БезопасностьНовостиБеспилотник (БПЛА, дрон)Обстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Происшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала