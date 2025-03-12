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Шесть беспилотников сбиты над Крымом и Черным морем

Шесть беспилотников сбиты над Крымом и Черным морем - РИА Новости Крым, 12.03.2025

Шесть беспилотников сбиты над Крымом и Черным морем

В ночь на среду силы противовоздушной обороны отразили новую атаку украинских беспилотников на регионы России. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 12.03.2025

2025-03-12T07:24

2025-03-12T07:24

2025-03-12T07:38

министерство обороны рф

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. В ночь на среду силы противовоздушной обороны отразили новую атаку украинских беспилотников на регионы России. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что всего уничтожены 21 беспилотник.Во вторник поставки нефти из России в Венгрию были приостановлены из-за удара украинского дрона по измерительной станции нефтепровода "Дружба". По информации Telegram-канала Генштаба ВСУ, теракт организовали спецслужбы и подразделения ВС Украины.Минувшей ночью и ранним утром во вторник отражена массированная атака дронов на Москву и область. По данным Минобороны, уничтожены более 90 вражеских беспилотников. Пострадали 18 человек, в том числе трое маленьких детей. Ранее было известно о двух жертвах. Впоследствии поступила информация о третьем умершем от полученных ранений мужчине. Позже стало известно, что беспилотники несли заряды с поражающими элементами.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), безопасность республики крым и севастополя, безопасность, крым, черное море, калужская область, брянская область, курская область, новости