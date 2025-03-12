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Шесть беспилотников сбиты над Крымом и Черным морем
Шесть беспилотников сбиты над Крымом и Черным морем - РИА Новости Крым, 12.03.2025
Шесть беспилотников сбиты над Крымом и Черным морем
В ночь на среду силы противовоздушной обороны отразили новую атаку украинских беспилотников на регионы России. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 12.03.2025
2025-03-12T07:24
2025-03-12T07:24
2025-03-12T07:38
министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. В ночь на среду силы противовоздушной обороны отразили новую атаку украинских беспилотников на регионы России. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что всего уничтожены 21 беспилотник.Во вторник поставки нефти из России в Венгрию были приостановлены из-за удара украинского дрона по измерительной станции нефтепровода "Дружба". По информации Telegram-канала Генштаба ВСУ, теракт организовали спецслужбы и подразделения ВС Украины.Минувшей ночью и ранним утром во вторник отражена массированная атака дронов на Москву и область. По данным Минобороны, уничтожены более 90 вражеских беспилотников. Пострадали 18 человек, в том числе трое маленьких детей. Ранее было известно о двух жертвах. Впоследствии поступила информация о третьем умершем от полученных ранений мужчине. Позже стало известно, что беспилотники несли заряды с поражающими элементами.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), безопасность республики крым и севастополя, безопасность, крым, черное море, калужская область, брянская область, курская область, новости
Шесть беспилотников сбиты над Крымом и Черным морем
Над Крымом и Черным морем за ночь уничтожены шесть беспилотников
07:24 12.03.2025 (обновлено: 07:38 12.03.2025)