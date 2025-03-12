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Шесть беспилотников сбиты над Крымом и Черным морем - РИА Новости Крым, 12.03.2025
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Шесть беспилотников сбиты над Крымом и Черным морем
Шесть беспилотников сбиты над Крымом и Черным морем - РИА Новости Крым, 12.03.2025
Шесть беспилотников сбиты над Крымом и Черным морем
В ночь на среду силы противовоздушной обороны отразили новую атаку украинских беспилотников на регионы России. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 12.03.2025
2025-03-12T07:24
2025-03-12T07:38
министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
крым
черное море
калужская область
брянская область
курская область
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. В ночь на среду силы противовоздушной обороны отразили новую атаку украинских беспилотников на регионы России. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что всего уничтожены 21 беспилотник.Во вторник поставки нефти из России в Венгрию были приостановлены из-за удара украинского дрона по измерительной станции нефтепровода "Дружба". По информации Telegram-канала Генштаба ВСУ, теракт организовали спецслужбы и подразделения ВС Украины.Минувшей ночью и ранним утром во вторник отражена массированная атака дронов на Москву и область. По данным Минобороны, уничтожены более 90 вражеских беспилотников. Пострадали 18 человек, в том числе трое маленьких детей. Ранее было известно о двух жертвах. Впоследствии поступила информация о третьем умершем от полученных ранений мужчине. Позже стало известно, что беспилотники несли заряды с поражающими элементами.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), безопасность республики крым и севастополя, безопасность, крым, черное море, калужская область, брянская область, курская область, новости
Шесть беспилотников сбиты над Крымом и Черным морем

Над Крымом и Черным морем за ночь уничтожены шесть беспилотников

07:24 12.03.2025 (обновлено: 07:38 12.03.2025)
 
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енитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. В ночь на среду силы противовоздушной обороны отразили новую атаку украинских беспилотников на регионы России. Об этом сообщили в Минобороны.
Отмечается, что всего уничтожены 21 беспилотник.
"Один БПЛА сбит над территорией Республики Крым, еще пять – над акваторией Черного моря, 12 беспилотников уничтожены над территорией Брянской области, два – над Курской областью, один БПЛА – над Калужской областью", - сказано в сообщении.
Во вторник поставки нефти из России в Венгрию были приостановлены из-за удара украинского дрона по измерительной станции нефтепровода "Дружба". По информации Telegram-канала Генштаба ВСУ, теракт организовали спецслужбы и подразделения ВС Украины.
Минувшей ночью и ранним утром во вторник отражена массированная атака дронов на Москву и область. По данным Минобороны, уничтожены более 90 вражеских беспилотников. Пострадали 18 человек, в том числе трое маленьких детей. Ранее было известно о двух жертвах. Впоследствии поступила информация о третьем умершем от полученных ранений мужчине. Позже стало известно, что беспилотники несли заряды с поражающими элементами.
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Министерство обороны РФБеспилотник (БПЛА, дрон)Безопасность Республики Крым и СевастополяБезопасностьКрымЧерное мореКалужская областьБрянская областьКурская областьНовости
 
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