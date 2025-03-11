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Генштаб Украины признал атаку по нефтепроводу "Дружба" - РИА Новости Крым, 11.03.2025
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Генштаб Украины признал атаку по нефтепроводу "Дружба"
Генштаб Украины признал атаку по нефтепроводу "Дружба" - РИА Новости Крым, 11.03.2025
Генштаб Украины признал атаку по нефтепроводу "Дружба"
Генеральный штаб ВСУ подтвердил, что одной из целей массированной атаки беспилотников в ночь на вторник был нефтепровод "Дружба". РИА Новости Крым, 11.03.2025
2025-03-11T17:43
2025-03-11T17:47
новости
генштаб всу
украина
нефтепровод "дружба"
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Генеральный штаб ВСУ подтвердил, что одной из целей массированной атаки беспилотников в ночь на вторник был нефтепровод "Дружба".Ранее стало известно, что поставки нефти из России в Венгрию приостановлены из-за удара украинского дрона по измерительной станции нефтепровода "Дружба".По информации Telegram-канала Генштаба ВСУ, теракт организовали спецслужбы и подразделения ВС Украины.Минувшей ночью и ранним утром во вторник отражена массированная атака дронов на Москву и область. По данным Минобороны, уничтожены более 90 вражеских беспилотников. Пострадали 18 человек, в том числе трое маленьких детей. Ранее было известно о двух жертвах. Впоследствии поступила информация о третьем умершем от полученных ранений мужчине. Позже стало известно, что беспилотники несли заряды с поражающими элементами.Все об атаке ВСУ на Москву и Подмосковье читайте здесь &gt;&gt;&gt;Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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новости, генштаб всу, украина, нефтепровод "дружба", беспилотник (бпла, дрон)
Генштаб Украины признал атаку по нефтепроводу "Дружба"

Удары беспилотниками по нефтепроводу "Дружба" организовали спецслужбы и подразделения ВСУ

17:43 11.03.2025 (обновлено: 17:47 11.03.2025)
 
© AP PhotoНефтепровод "Дружба"
Нефтепровод Дружба - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© AP Photo
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Генеральный штаб ВСУ подтвердил, что одной из целей массированной атаки беспилотников в ночь на вторник был нефтепровод "Дружба".
Ранее стало известно, что поставки нефти из России в Венгрию приостановлены из-за удара украинского дрона по измерительной станции нефтепровода "Дружба".
По информации Telegram-канала Генштаба ВСУ, теракт организовали спецслужбы и подразделения ВС Украины.

"Зафиксированы взрывы в районе линейно-производственной диспетчерской станции "Стальной конь" (Орловская область РФ), которая обеспечивает управление технологическими процессами нефтепровода "Дружба", – сказано в сообщении.

Минувшей ночью и ранним утром во вторник отражена массированная атака дронов на Москву и область. По данным Минобороны, уничтожены более 90 вражеских беспилотников. Пострадали 18 человек, в том числе трое маленьких детей. Ранее было известно о двух жертвах. Впоследствии поступила информация о третьем умершем от полученных ранений мужчине. Позже стало известно, что беспилотники несли заряды с поражающими элементами.
Все об атаке ВСУ на Москву и Подмосковье читайте здесь >>>
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НовостиГенштаб ВСУУкраинаНефтепровод "Дружба"Беспилотник (БПЛА, дрон)
 
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