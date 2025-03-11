https://crimea.ria.ru/20250311/genshtab-ukrainy-priznal-ataku-po-nefteprovodu-druzhba-1144838125.html

Генштаб Украины признал атаку по нефтепроводу "Дружба"

Генштаб Украины признал атаку по нефтепроводу "Дружба" - РИА Новости Крым, 11.03.2025

Генштаб Украины признал атаку по нефтепроводу "Дружба"

Генеральный штаб ВСУ подтвердил, что одной из целей массированной атаки беспилотников в ночь на вторник был нефтепровод "Дружба". РИА Новости Крым, 11.03.2025

2025-03-11T17:43

2025-03-11T17:43

2025-03-11T17:47

новости

генштаб всу

украина

нефтепровод "дружба"

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Генеральный штаб ВСУ подтвердил, что одной из целей массированной атаки беспилотников в ночь на вторник был нефтепровод "Дружба".Ранее стало известно, что поставки нефти из России в Венгрию приостановлены из-за удара украинского дрона по измерительной станции нефтепровода "Дружба".По информации Telegram-канала Генштаба ВСУ, теракт организовали спецслужбы и подразделения ВС Украины.Минувшей ночью и ранним утром во вторник отражена массированная атака дронов на Москву и область. По данным Минобороны, уничтожены более 90 вражеских беспилотников. Пострадали 18 человек, в том числе трое маленьких детей. Ранее было известно о двух жертвах. Впоследствии поступила информация о третьем умершем от полученных ранений мужчине. Позже стало известно, что беспилотники несли заряды с поражающими элементами.Все об атаке ВСУ на Москву и Подмосковье читайте здесь >>>Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, генштаб всу, украина, нефтепровод "дружба", беспилотник (бпла, дрон)