Генштаб Украины признал атаку по нефтепроводу "Дружба"
Удары беспилотниками по нефтепроводу "Дружба" организовали спецслужбы и подразделения ВСУ
17:43 11.03.2025 (обновлено: 17:47 11.03.2025)
© AP PhotoНефтепровод "Дружба"
© AP Photo
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Генеральный штаб ВСУ подтвердил, что одной из целей массированной атаки беспилотников в ночь на вторник был нефтепровод "Дружба".
Ранее стало известно, что поставки нефти из России в Венгрию приостановлены из-за удара украинского дрона по измерительной станции нефтепровода "Дружба".
По информации Telegram-канала Генштаба ВСУ, теракт организовали спецслужбы и подразделения ВС Украины.
"Зафиксированы взрывы в районе линейно-производственной диспетчерской станции "Стальной конь" (Орловская область РФ), которая обеспечивает управление технологическими процессами нефтепровода "Дружба", – сказано в сообщении.
Минувшей ночью и ранним утром во вторник отражена массированная атака дронов на Москву и область. По данным Минобороны, уничтожены более 90 вражеских беспилотников. Пострадали 18 человек, в том числе трое маленьких детей. Ранее было известно о двух жертвах. Впоследствии поступила информация о третьем умершем от полученных ранений мужчине. Позже стало известно, что беспилотники несли заряды с поражающими элементами.
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