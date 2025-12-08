https://crimea.ria.ru/20251208/v-tsentre-kerchi-na-ves-den-otklyuchat-vodu-1151486889.html
В центре Керчи на весь день отключат воду
В центральной части Керчи 9 декабря ограничат подачу воды из-за ремонта. Об этом сообщает администрация города со ссылкой на Керченский филиал "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 08.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. В центральной части Керчи 9 декабря ограничат подачу воды из-за ремонта. Об этом сообщает администрация города со ссылкой на Керченский филиал "Вода Крыма".В зону отключения попадают улицы Дубинина, Советская, Ленина, Козлова, Циолковского, К. Маркса, Пролетарская, переулки Кооперативный и Милицейский, Кирова, Пирогова, Самойленко, Горбульского, Шлагбаумская, Борзенко, Курсантов, Ю. Ленинцев. Также будет снижено давление и возможны перебои водоснабжения на прилегающих улицах и переулках. По завершении ремонтных работ будет осуществляться заполнение системы для дальнейшей стабилизации водоснабжения.
"В связи с проведением аварийно-ремонтных работ 9 сентября с 9:00 до 20:00 будет частичное или полное отсутствие водоснабжения по ряду адресов", – говорится в сообщении.
В зону отключения попадают улицы Дубинина, Советская, Ленина, Козлова, Циолковского, К. Маркса, Пролетарская, переулки Кооперативный и Милицейский, Кирова, Пирогова, Самойленко, Горбульского, Шлагбаумская, Борзенко, Курсантов, Ю. Ленинцев. Также будет снижено давление и возможны перебои водоснабжения на прилегающих улицах и переулках.
По завершении ремонтных работ будет осуществляться заполнение системы для дальнейшей стабилизации водоснабжения.
"Населению и предприятиям рекомендуем иметь запас питьевой воды на данный период времени. Керченским филиалом будет обеспечен подвоз питьевой воды специализированным транспортом. Адреса о местонахождении специализированного транспорта можно получить в диспетчерской службе", – заключили в администрации.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.