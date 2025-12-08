https://crimea.ria.ru/20251208/v-tsentre-kerchi-na-ves-den-otklyuchat-vodu-1151486889.html

В центре Керчи на весь день отключат воду

В центре Керчи на весь день отключат воду - РИА Новости Крым, 08.12.2025

В центре Керчи на весь день отключат воду

В центральной части Керчи 9 декабря ограничат подачу воды из-за ремонта. Об этом сообщает администрация города со ссылкой на Керченский филиал "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 08.12.2025

2025-12-08T21:31

2025-12-08T21:31

2025-12-08T21:31

крым

керчь

новости крыма

вода крыма

отключение воды в крыму

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/12/1124206601_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fce7a55795c080ae89fec75712f582c9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. В центральной части Керчи 9 декабря ограничат подачу воды из-за ремонта. Об этом сообщает администрация города со ссылкой на Керченский филиал "Вода Крыма".В зону отключения попадают улицы Дубинина, Советская, Ленина, Козлова, Циолковского, К. Маркса, Пролетарская, переулки Кооперативный и Милицейский, Кирова, Пирогова, Самойленко, Горбульского, Шлагбаумская, Борзенко, Курсантов, Ю. Ленинцев. Также будет снижено давление и возможны перебои водоснабжения на прилегающих улицах и переулках. По завершении ремонтных работ будет осуществляться заполнение системы для дальнейшей стабилизации водоснабжения. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

керчь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, керчь, новости крыма, вода крыма, отключение воды в крыму