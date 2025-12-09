В Крыму цементный завод бьет производственные рекорды

https://crimea.ria.ru/20251209/v-krymu-tsementnyy-zavod-bet-proizvodstvennye-rekordy-1151522117.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. В Бахчисарае цементный завод выпустил порядка 600 тысяч тонн цемента за год. Об этом в ходе брифинга РИА Новости Крым рассказал министр промышленности и торговли Крыма Анушаван Агаджанян, уточнив, что предприятие бьет все рекорды со дня своего основания.По информации пресс-службы профильного ведомства, данное предприятие дважды устанавливало рекорд по производству готовой продукции. Так, в 2024 году заводом произведено 57 тысяч тонн, а в марте текущего года – 58,9 тысяч тонн продукции."Планов по приватизации данного завода нет. Это предприятие было национализировано и сегодня оно демонстрирует успешный рост. Более того, инвестирует в собственное производство. Напомню, что был поставлен электрофильтр, который успешно позволяет функционировать предприятию без вреда для окружающих", – сказал Агаджанян, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.Кроме того, в ходе брифинга министр сообщил, что в Крыму планируется дальнейшая локализация производства различных строительных материалов."Уже сейчас на стадии ввода в эксплуатацию завод по производству теплоизоляционного материала. Речь об утеплителе из диорита на собственном сырье", – сообщил он, проанонсировав, что завод откроется в течение двух месяцев.Ранее сообщалось, что в Крыму построят завод по производству стеклотары. Также для наращивания в регионе производства строительных материалов в Крыму строятся два завода, которые будут производить гипсокартон и минеральную вату. А в Джанкое на территории индустриального парка появится завод, производящий материалы для строительства быстровозводимых домов.Объем промышленного производства в Крыму вырос в 2,5 раза за 11 лет. На сегодняшний день в отрасли задействовано больше 60 тысяч специалистов, заявлял ранее председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымская косметика стала лицом России на международном уровнеОтходы – в экологичные стройматериалы: новый проект разрабатывают в КрымуКрупнейший оптово-распределительный центр откроется в Крыму в декабре

бахчисарай

