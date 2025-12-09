В Крыму цементный завод бьет производственные рекорды

Рейтинг@Mail.ru
https://crimea.ria.ru/20251209/v-krymu-tsementnyy-zavod-bet-proizvodstvennye-rekordy-1151522117.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. В Бахчисарае цементный завод выпустил порядка 600 тысяч тонн цемента за год. Об этом в ходе брифинга РИА Новости Крым рассказал министр промышленности и торговли Крыма Анушаван Агаджанян, уточнив, что предприятие бьет все рекорды со дня своего основания.По информации пресс-службы профильного ведомства, данное предприятие дважды устанавливало рекорд по производству готовой продукции. Так, в 2024 году заводом произведено 57 тысяч тонн, а в марте текущего года – 58,9 тысяч тонн продукции."Планов по приватизации данного завода нет. Это предприятие было национализировано и сегодня оно демонстрирует успешный рост. Более того, инвестирует в собственное производство. Напомню, что был поставлен электрофильтр, который успешно позволяет функционировать предприятию без вреда для окружающих", – сказал Агаджанян, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.Кроме того, в ходе брифинга министр сообщил, что в Крыму планируется дальнейшая локализация производства различных строительных материалов."Уже сейчас на стадии ввода в эксплуатацию завод по производству теплоизоляционного материала. Речь об утеплителе из диорита на собственном сырье", – сообщил он, проанонсировав, что завод откроется в течение двух месяцев.Ранее сообщалось, что в Крыму построят завод по производству стеклотары. Также для наращивания в регионе производства строительных материалов в Крыму строятся два завода, которые будут производить гипсокартон и минеральную вату. А в Джанкое на территории индустриального парка появится завод, производящий материалы для строительства быстровозводимых домов.Объем промышленного производства в Крыму вырос в 2,5 раза за 11 лет. На сегодняшний день в отрасли задействовано больше 60 тысяч специалистов, заявлял ранее председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымская косметика стала лицом России на международном уровнеОтходы – в экологичные стройматериалы: новый проект разрабатывают в КрымуКрупнейший оптово-распределительный центр откроется в Крыму в декабре
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. В Бахчисарае цементный завод выпустил порядка 600 тысяч тонн цемента за год. Об этом в ходе брифинга РИА Новости Крым рассказал министр промышленности и торговли Крыма Анушаван Агаджанян, уточнив, что предприятие бьет все рекорды со дня своего основания.
"Бахчисарайский цементный завод побил все рекорды со дня своего основания. Примерный выпуск указанной продукции составляет 600 тысяч тонн цемента в год. Это примерно 50% от регионального потребления цемента", – сказал министр.
По информации пресс-службы профильного ведомства, данное предприятие дважды устанавливало рекорд по производству готовой продукции. Так, в 2024 году заводом произведено 57 тысяч тонн, а в марте текущего года – 58,9 тысяч тонн продукции.
"Планов по приватизации данного завода нет. Это предприятие было национализировано и сегодня оно демонстрирует успешный рост. Более того, инвестирует в собственное производство. Напомню, что был поставлен электрофильтр, который успешно позволяет функционировать предприятию без вреда для окружающих", – сказал Агаджанян, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Кроме того, в ходе брифинга министр сообщил, что в Крыму планируется дальнейшая локализация производства различных строительных материалов.
"Уже сейчас на стадии ввода в эксплуатацию завод по производству теплоизоляционного материала. Речь об утеплителе из диорита на собственном сырье", – сообщил он, проанонсировав, что завод откроется в течение двух месяцев.
Ранее сообщалось, что в Крыму построят завод по производству стеклотары. Также для наращивания в регионе производства строительных материалов в Крыму строятся два завода, которые будут производить гипсокартон и минеральную вату. А в Джанкое на территории индустриального парка появится завод, производящий материалы для строительства быстровозводимых домов.
Объем промышленного производства в Крыму вырос в 2,5 раза за 11 лет. На сегодняшний день в отрасли задействовано больше 60 тысяч специалистов, заявлял ранее председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк.
