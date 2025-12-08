https://crimea.ria.ru/20251208/putin-oboznachil-prioritety-odkb-v-sfere-bezopasnosti-1151502632.html

Путин обозначил приоритеты ОДКБ в сфере безопасности

Путин обозначил приоритеты ОДКБ в сфере безопасности - РИА Новости Крым, 08.12.2025

Путин обозначил приоритеты ОДКБ в сфере безопасности

Укрепление обороноспособности и согласование позиций в военной сфере являются приоритетами стран-членов Организации договора о коллективной безопасности.

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Укрепление обороноспособности и согласование позиций в военной сфере являются приоритетами стран-членов Организации договора о коллективной безопасности. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами парламентской ассамблеи ОДКБ.Отдельно президент выделил модельный закон, касающийся противодействия терроризму. Также он подчеркнул работу ассамблеи в части мониторинга выборов, что позволяет обеспечивать стабильность внутриполитической повестки."Но и совместные политические заявления тоже имеют значение. Вот принятое сегодня заявление по тематике обеспечения безопасности в условиях многополярного мира тоже имеет серьезное значение и дает очень хороший сигнал на внешний контур. Новая пятилетняя программа межпарламентского взаимодействия. Это говорит о том, что наша работа рассчитана и не связана с текущей экономикой, она рассчитана не только на самое ближайшее время, но имеет горизонт как минимум среднесрочный", – сказал глава государства.Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) никому не угрожает, но должна быть готова к отражению агрессии против стран объединения, заявлял ранее Путин.Встреча президента России с председателями парламентов государств – членов ОДКБ прошла в Кремле. В ней приняли участие главы палат парламентов России, Белоруссии, Казахстана и Таджикистана. В следующем году председательство в ОДКБ переходит к Российской Федерации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В ОДКБ создадут новую стратегию по борьбе с терроризмомРоссийское оружие для стран ОДКБ – чего хочет МоскваНачальник штаба ОДКБ проверил готовность войск на учениях "Эшелон-2025"

