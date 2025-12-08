https://crimea.ria.ru/20251208/putin-oboznachil-prioritety-odkb-v-sfere-bezopasnosti-1151502632.html
Путин обозначил приоритеты ОДКБ в сфере безопасности
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Укрепление обороноспособности и согласование позиций в военной сфере являются приоритетами стран-членов Организации договора о коллективной безопасности. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами парламентской ассамблеи ОДКБ.Отдельно президент выделил модельный закон, касающийся противодействия терроризму. Также он подчеркнул работу ассамблеи в части мониторинга выборов, что позволяет обеспечивать стабильность внутриполитической повестки."Но и совместные политические заявления тоже имеют значение. Вот принятое сегодня заявление по тематике обеспечения безопасности в условиях многополярного мира тоже имеет серьезное значение и дает очень хороший сигнал на внешний контур. Новая пятилетняя программа межпарламентского взаимодействия. Это говорит о том, что наша работа рассчитана и не связана с текущей экономикой, она рассчитана не только на самое ближайшее время, но имеет горизонт как минимум среднесрочный", – сказал глава государства.Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) никому не угрожает, но должна быть готова к отражению агрессии против стран объединения, заявлял ранее Путин.Встреча президента России с председателями парламентов государств – членов ОДКБ прошла в Кремле. В ней приняли участие главы палат парламентов России, Белоруссии, Казахстана и Таджикистана. В следующем году председательство в ОДКБ переходит к Российской Федерации.
Согласование позиций в военной сфере является приоритетом ОКБ – Путин
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Укрепление обороноспособности и согласование позиций в военной сфере являются приоритетами стран-членов Организации договора о коллективной безопасности. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами парламентской ассамблеи ОДКБ.
"Мы видим приоритеты укрепления нашей обороноспособности, согласования наших политик в области военной деятельности и в области военно-технического взаимодействия. Парламентская ассамблея была создана почти 20 лет назад, в 2006 году, и действительно вносит серьезный заметный вклад в совершенствование гармонизации законодательства между нашими странами в области обороны и безопасности", – сказал российский лидер.
Отдельно президент выделил модельный закон, касающийся противодействия терроризму. Также он подчеркнул работу ассамблеи в части мониторинга выборов, что позволяет обеспечивать стабильность внутриполитической повестки.
"Но и совместные политические заявления тоже имеют значение. Вот принятое сегодня заявление по тематике обеспечения безопасности в условиях многополярного мира тоже имеет серьезное значение и дает очень хороший сигнал на внешний контур. Новая пятилетняя программа межпарламентского взаимодействия. Это говорит о том, что наша работа рассчитана и не связана с текущей экономикой, она рассчитана не только на самое ближайшее время, но имеет горизонт как минимум среднесрочный", – сказал глава государства.
Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) никому не угрожает, но должна быть готова к отражению агрессии
против стран объединения, заявлял ранее Путин.
Встреча президента России с председателями парламентов государств – членов ОДКБ прошла в Кремле. В ней приняли участие главы палат парламентов России, Белоруссии, Казахстана и Таджикистана. В следующем году председательство в ОДКБ переходит к Российской Федерации.
