Детская истерика из-за блокировки Roblox: что делать и как пережить

Детская истерика из-за блокировки Roblox: что делать и как пережить - РИА Новости Крым, 08.12.2025

Детская истерика из-за блокировки Roblox: что делать и как пережить

В современном мире стремительно растет число детей, страдающих от компьютерной зависимости. В виртуальной реальности школьники проживают все то, чего им нередко РИА Новости Крым, 08.12.2025

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/08/1151499960_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ce27adc6ce2d0f19979bc51ebbf2f0eb.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. В современном мире стремительно растет число детей, страдающих от компьютерной зависимости. В виртуальной реальности школьники проживают все то, чего им нередко не хватает в реальной жизни. Поэтому нет ничего удивительного в том, что блокировка популярной игры Roblox стала для тысяч российских детей трагедией и по стране прокатилась волна детских истерик. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказала кандидат психологических наук, заведующая кафедрой церковно-исторических и гуманитарных дисциплин Таврической духовной семинарии Таисия Данилова.На прошлой неделе в России заблокировали американскую игровую площадку Roblox. Причина – распространение материалов, пропагандирующих экстремизм, терроризм и насилие, и информации, связанной с ЛГБТ*. Кроме того, также были зафиксированы случаи домогательств, вымогательства интимных изображений и склонения детей к действиям сексуального характера.Компьютерные наркоманы"Когда-то именно родители позволили детям привязаться к этой компьютерной игре, теперь же у детей возникла зависимость от компьютерных игр. В психологии это называется аддикцией. И сейчас количество детей, которые страдают компьютерной зависимостью, независимо от того, в какую они игру играют, только увеличивается", – говорит психолог.При этом дети должны научиться переживать стресс, должны научиться справляться со своими состояниями, со своей зависимостью. И чем быстрее родители начнут учить детей саморегуляции, тем легче им будет во взрослой жизни справляться с собой и подавлять какие-то свои желания, которые могут приводить к разрушению, считает специалист."Надо у детей развивать волю. Если не будет волевой регуляции, как способности контролировать свои эмоциональные состояния, то дети при любом стрессе, при любой ситуации, где не будут удовлетворяться их потребности, будут впадать в состояние фрустрации. И тогда во взрослой жизни это будет уже совершенно расхлябанный и разобранный человек, не умеющий совладать с собой", – объясняет специалист.По мнению Даниловой, родителям надо меньше что-то объяснять детям, а больше загружать их трудом и спортом. Тогда как современные родители слишком любят своих детей, им кажется, что бесконечная психологизация, постоянные разговоры, объяснения и нахождение тонкого пути в душе ребенка это то, что нужно ребенку."Но детям нужна дисциплина, детям нужны определенные ограничения, им нужны определенные рамки, потому что только дисциплина развивает самоконтроль, который в дальнейшем даст возможность стать успешным человеком, который может сознательно и ответственно регулировать свою жизнь", – поясняет собеседница.На вопрос о том, как действовать, если у ребенка началась истерика из-за блокировки Roblox, Данилова отвечает, что родителям надо "потихоньку переключать" своих чад, давать какие-то возможности реализовывать себя в реальной жизни. Больше времени проводить вместе – вместе трудиться и развлекаться. Также важно, чтобы дети взаимодействовали со сверстниками.Однако эксперт отмечает, что сложность может быть в том, что родителям придется напрягаться, ведь если ребенок не в компьютере, то его нужно чем-то занимать, его нужно контролировать. И сейчас родителям нужно пересматривать формат отношений с детьми, рассуждает Данилова."Я провожу групповые занятия с детьми. И, как показывает мой опыт, практически все дети, от 10 лет и старше, отвечая на вопрос, "Как вы думаете, в чем ваша проблема с родителями?" отвечают, что родители с ними вообще не проводят время", – делится психолог.По ее словам, поскольку родители не проводят время с детьми и не учат их этим временем распоряжаться самостоятельно, то дети уходят в компьютерную реальность и в ней живут, виртуально проживают все то, что должны прожить в реальной жизни.Так, если раньше это было, например, спортивное ориентирование, то сегодня это компьютерные бродилки, добавляет специалист.В свою очередь, как отмечает подростковый и семейный психолог Анна Антонец, родителям не стоит обесценивать детские увлечения, а важно понять, почему для ребенка эта игра была так важна, помочь ему отыскать друзей."Важно родителю самому принять, что это значимо для ребенка, потому что он туда, в эту игру, вкладывал много сил, времени, там у него нашлись друзья по сети. И это для него значимо, раз он так переживает. Важно не обесценивать, а принять, что для ребенка это ситуация болезненная", – говорит она.Кроме того, важно интересоваться, что беспокоит ребенка больше всего, попытаться найти что-то интересное вне сети, помочь ребенку начать дружить в реальными ребятами, сверстниками, а не с виртуальными персонажами.От тамагочи до хоррораЗаблокированная Роскомнадзором Roblox – это онлайн-площадка, где сами пользователи могут создавать игры. Причем, это может быть игра любого жанра – симулятор, тамагочи, хоррор, гонка или стрелялка. В топ-10 платформы входили как симулятор по уходу за питомцем, так и игра на выживание.Особенность площадки в том, что создатель игры может изменять ее как угодно, ориентируясь на обратную связь от пользователей. Игра бесплатная, но за внутреннюю валюту можно купить одежду для персонажа, различные предметы и подписки. Пользователи, например, могут совершать виртуальные теракты, инсценировать нападения на школу, участвовать в азартных играх."Игра Roblox опасна. Опасна прежде всего тем, что в ней свободная регистрация. А это значит, что в ней могут зарегистрироваться любые возрастные группы. Соответственно, есть прямая коммуникация с детьми, подростками", – сказал в комментарии РИА Новости Крым начальник Центра мониторинга сети Интернет АНО "Дом молодежи" Станислав Хроменков.Кроме того, эта игра опасна еще и тем, что ребенок получает бесконтрольное общение в сети, и родители никак не могут контролировать эти коммуникации ребенка. И дети часто из этой игры идут дружить и общаться в соцсети. Это тоже опасно и может иметь негативные последствия. Ведь, по словам эксперта, "дружбу" детям могут предлагать и совсем не из добрых побуждений.При этом эксперт назвал решение о блокировке игры несколько запоздалым, блокировать ее нужно было и еще раньше.Ранее сайт РИА Новости сообщал, что генпрокурор американского штата Техас Кен Пакстон подал в суд на игровую платформу Roblox, обвинив платформу онлайн-игр в обмане родителей относительно рисков для безопасности детей. Генпрокурор заявлял, что дети в Техасе неоднократно подвергались воздействию сексуально откровенного контента при использовании платформы Roblox."Мы не можем позволить платформам вроде Roblox продолжать работать как цифровые площадки для хищников, где благополучие наших детей жертвуют на алтаре корпоративной жадности", – сказано в заявлении.Кроме того, ранее на платформу Roblox подали в суд генеральные прокуроры штатов Кентукки и Луизиана. Деятельность площадки заблокирована в Ираке и Турции.

