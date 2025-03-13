https://crimea.ria.ru/20250313/ukrainskuyu-shpionku-zaderzhali-v-khersonskoy-oblasti-1144888662.html

Украинскую шпионку задержали в Херсонской области

Украинскую шпионку задержали в Херсонской области - РИА Новости Крым, 13.03.2025

Украинскую шпионку задержали в Херсонской области

22-летняя жительница Херсонской области передавала Киеву сведения о местах дислокации российских военных. Как сообщает пресс-служба УФСБ по региону, в ее... РИА Новости Крым, 13.03.2025

2025-03-13T10:53

2025-03-13T10:53

2025-03-13T10:53

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

херсонская область

шпионаж

новости

вооруженные силы россии

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. 22-летняя жительница Херсонской области передавала Киеву сведения о местах дислокации российских военных. Как сообщает пресс-служба УФСБ по региону, в ее отношении возбуждено дело о шпионаже.В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже, сейчас она помещена под стражу, ей грозит до 20 лет лишения свободы. Следствие продолжается.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Работали под прикрытием Британии в Москве: ФСБ раскрыла еще двух шпионовЖителю Новороссийска дали 15 лет за передачу данных о кораблях ВМФ РоссииПередавал данные об армии России – на Херсонщине арестовали шпиона

херсонская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), херсонская область, шпионаж, новости, вооруженные силы россии, закон и право