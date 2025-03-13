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Украинскую шпионку задержали в Херсонской области - РИА Новости Крым, 13.03.2025
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Украинскую шпионку задержали в Херсонской области
Украинскую шпионку задержали в Херсонской области - РИА Новости Крым, 13.03.2025
Украинскую шпионку задержали в Херсонской области
22-летняя жительница Херсонской области передавала Киеву сведения о местах дислокации российских военных. Как сообщает пресс-служба УФСБ по региону, в ее... РИА Новости Крым, 13.03.2025
2025-03-13T10:53
2025-03-13T10:53
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
херсонская область
шпионаж
новости
вооруженные силы россии
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. 22-летняя жительница Херсонской области передавала Киеву сведения о местах дислокации российских военных. Как сообщает пресс-служба УФСБ по региону, в ее отношении возбуждено дело о шпионаже.В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже, сейчас она помещена под стражу, ей грозит до 20 лет лишения свободы. Следствие продолжается.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Работали под прикрытием Британии в Москве: ФСБ раскрыла еще двух шпионовЖителю Новороссийска дали 15 лет за передачу данных о кораблях ВМФ РоссииПередавал данные об армии России – на Херсонщине арестовали шпиона
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), херсонская область, шпионаж, новости, вооруженные силы россии, закон и право
Украинскую шпионку задержали в Херсонской области

Жительница Херсонской области "сливала" Киеву данные о российских военных - ФСБ

10:53 13.03.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. 22-летняя жительница Херсонской области передавала Киеву сведения о местах дислокации российских военных. Как сообщает пресс-служба УФСБ по региону, в ее отношении возбуждено дело о шпионаже.
"Подозреваемая в октябре 2023 года осуществляла сбор и передачу представителю спецслужб Украины сведений о местах дислокации военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации и расположении базовых станций операторов сотовой связи на территории Херсонской области", - сообщают силовики.
В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже, сейчас она помещена под стражу, ей грозит до 20 лет лишения свободы. Следствие продолжается.
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ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Херсонская областьШпионажНовостиВооруженные силы РоссииЗакон и право
 
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