Рейтинг@Mail.ru
Заболеваемость ОРВИ в Крыму идет на спад - Роспотребнадзор - РИА Новости Крым, 13.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250313/zabolevaemost-orvi-v-krymu-idet-na-spad---rospotrebnadzor-1144898357.html
Заболеваемость ОРВИ в Крыму идет на спад - Роспотребнадзор
Заболеваемость ОРВИ в Крыму идет на спад - Роспотребнадзор - РИА Новости Крым, 13.03.2025
Заболеваемость ОРВИ в Крыму идет на спад - Роспотребнадзор
Темпы заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в Крыму снижаются, за последнюю неделю закрытия школ и классов в регионе из-за ОРВИ практически РИА Новости Крым, 13.03.2025
2025-03-13T12:58
2025-03-13T12:58
орви
крым
новости крыма
грипп
роспотребнадзор
наталья пеньковская
здоровье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111547/65/1115476519_0:126:3192:1922_1920x0_80_0_0_2673ef2121e15d376da4ade08efb953f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. Темпы заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в Крыму снижаются, за последнюю неделю закрытия школ и классов в регионе из-за ОРВИ практически нет. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская. Пеньковская отметила, что в этом году было самое большое количество разобщенных школьников за последние пять лет. Заболеваемость ОРВИ в Крыму была на пике в конце февраля, 80% заболели в последние две недели месяца, уточнила она. Пеньковская подчеркнул, что медицинские учреждения Крыма и Севастополя имели необходимый запас медикаментов. При этом из-за роста заболеваемости они были вынуждены перепрофилировать часть своего конечного фонда для оказания помощи пациентам. "Система, которая должна была сработать, сработала. Уровень заболеваемости начинает снижаться. Думаю, к апрелю мы выйдем на неэпидемический уровень", - подытожила Пеньковская.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сезон протекает нетипично: эксперт о заболеваемости ОРВИ в КрымуДо 2500 вызовов скорой в сутки: в Крыму ОРВИ сравнили с пандемией COVIDОРВИ атакует крымчан: в Керчи эпидпорог превышен на 32%
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111547/65/1115476519_231:0:2962:2048_1920x0_80_0_0_8f1a7ec6f94fddefbc4c03ef15218ce3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
орви, крым, новости крыма, грипп, роспотребнадзор, наталья пеньковская, здоровье
Заболеваемость ОРВИ в Крыму идет на спад - Роспотребнадзор

В Крыму снижается уровень заболеваемости ОРВИ - Роспотребнадзор

12:58 13.03.2025
 
© РИА Новости . Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкВспышка гриппа и ОРВИ в регионах России
Вспышка гриппа и ОРВИ в регионах России - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости . Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. Темпы заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в Крыму снижаются, за последнюю неделю закрытия школ и классов в регионе из-за ОРВИ практически нет. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская.
"Темпы ежедневной заболеваемости снижаются. За текущую неделю уже мы это видим по динамике заболеваемости, по динамике разобщения школьников. За последнюю неделю закрытий школ практически нет, дети выходят из карантина", - сказала руководитель ведомства.
Пеньковская отметила, что в этом году было самое большое количество разобщенных школьников за последние пять лет. Заболеваемость ОРВИ в Крыму была на пике в конце февраля, 80% заболели в последние две недели месяца, уточнила она.
Пеньковская подчеркнул, что медицинские учреждения Крыма и Севастополя имели необходимый запас медикаментов. При этом из-за роста заболеваемости они были вынуждены перепрофилировать часть своего конечного фонда для оказания помощи пациентам.
"Система, которая должна была сработать, сработала. Уровень заболеваемости начинает снижаться. Думаю, к апрелю мы выйдем на неэпидемический уровень", - подытожила Пеньковская.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Сезон протекает нетипично: эксперт о заболеваемости ОРВИ в Крыму
До 2500 вызовов скорой в сутки: в Крыму ОРВИ сравнили с пандемией COVID
ОРВИ атакует крымчан: в Керчи эпидпорог превышен на 32%
 
ОРВИКрымНовости КрымаГриппРоспотребнадзорНаталья ПеньковскаяЗдоровье
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:55Украину признали виновной в непредотвращении насилия в Одессе в 2014 году
14:43Никому не нужна имитация мирных действий по Украине – Ушаков
14:27В Евпатории подрядчик украл 2,8 млн на благоустройстве
14:20Уничтожены аэродромы и склады – армия России ликвидирует боевиков ВСУ
14:07Мать наркотиками затравила до смерти 2-летнего сына в Челябинской области
13:44"Ужасы" в Крыму: пропаганда Запада с треском провалилась – Захарова
13:32В Крыму усилят контроль качества морской воды в преддверии сезона
13:20Потерял равновесие и выпал из окна: подробности ЧП в Севастополе
13:12В Москве пожар в районе одной из ТЭЦ
13:04Дополнительные выходные установили в Херсонской области
12:58Заболеваемость ОРВИ в Крыму идет на спад - Роспотребнадзор
12:49Россия готова обсудить с США предложение о перемирии на Украине – МИД
12:41Заявление Путина по Курской области – какие сигналы дает Россия
12:34Американские переговорщики летят в Россию – Кремль
12:20В Севастополе мальчик выпал из окна – ребенок в реанимации
12:07Суджа освобождена – Минобороны РФ
12:02В Симферополе иномарка столкнулась с автобусом – пострадали люди
11:45Крым бьет рекорды по температуре
11:35Солнечный ветер вызвал магнитные бури на Земле
11:26В Курской области эвакуируют людей с освобожденных территорий
Лента новостейМолния