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Заболеваемость ОРВИ в Крыму идет на спад - Роспотребнадзор
Заболеваемость ОРВИ в Крыму идет на спад - Роспотребнадзор - РИА Новости Крым, 13.03.2025
Заболеваемость ОРВИ в Крыму идет на спад - Роспотребнадзор
Темпы заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в Крыму снижаются, за последнюю неделю закрытия школ и классов в регионе из-за ОРВИ практически РИА Новости Крым, 13.03.2025
2025-03-13T12:58
2025-03-13T12:58
2025-03-13T12:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. Темпы заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в Крыму снижаются, за последнюю неделю закрытия школ и классов в регионе из-за ОРВИ практически нет. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская. Пеньковская отметила, что в этом году было самое большое количество разобщенных школьников за последние пять лет. Заболеваемость ОРВИ в Крыму была на пике в конце февраля, 80% заболели в последние две недели месяца, уточнила она. Пеньковская подчеркнул, что медицинские учреждения Крыма и Севастополя имели необходимый запас медикаментов. При этом из-за роста заболеваемости они были вынуждены перепрофилировать часть своего конечного фонда для оказания помощи пациентам. "Система, которая должна была сработать, сработала. Уровень заболеваемости начинает снижаться. Думаю, к апрелю мы выйдем на неэпидемический уровень", - подытожила Пеньковская.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сезон протекает нетипично: эксперт о заболеваемости ОРВИ в КрымуДо 2500 вызовов скорой в сутки: в Крыму ОРВИ сравнили с пандемией COVIDОРВИ атакует крымчан: в Керчи эпидпорог превышен на 32%
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орви, крым, новости крыма, грипп, роспотребнадзор, наталья пеньковская, здоровье
Заболеваемость ОРВИ в Крыму идет на спад - Роспотребнадзор
В Крыму снижается уровень заболеваемости ОРВИ - Роспотребнадзор
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. Темпы заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в Крыму снижаются, за последнюю неделю закрытия школ и классов в регионе из-за ОРВИ практически нет. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская.
"Темпы ежедневной заболеваемости снижаются. За текущую неделю уже мы это видим по динамике заболеваемости, по динамике разобщения школьников. За последнюю неделю закрытий школ практически нет, дети выходят из карантина", - сказала руководитель ведомства.
Пеньковская отметила, что в этом году было самое большое количество разобщенных школьников за последние пять лет. Заболеваемость ОРВИ в Крыму была на пике в конце февраля, 80% заболели в последние две недели месяца, уточнила она.
Пеньковская подчеркнул, что медицинские учреждения Крыма и Севастополя имели необходимый запас медикаментов. При этом из-за роста заболеваемости они были вынуждены перепрофилировать часть своего конечного фонда для оказания помощи пациентам.
"Система, которая должна была сработать, сработала. Уровень заболеваемости начинает снижаться. Думаю, к апрелю мы выйдем на неэпидемический уровень", - подытожила Пеньковская.
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