https://crimea.ria.ru/20250313/zabolevaemost-orvi-v-krymu-idet-na-spad---rospotrebnadzor-1144898357.html

Заболеваемость ОРВИ в Крыму идет на спад - Роспотребнадзор

Заболеваемость ОРВИ в Крыму идет на спад - Роспотребнадзор - РИА Новости Крым, 13.03.2025

Заболеваемость ОРВИ в Крыму идет на спад - Роспотребнадзор

Темпы заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в Крыму снижаются, за последнюю неделю закрытия школ и классов в регионе из-за ОРВИ практически РИА Новости Крым, 13.03.2025

2025-03-13T12:58

2025-03-13T12:58

2025-03-13T12:58

орви

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. Темпы заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в Крыму снижаются, за последнюю неделю закрытия школ и классов в регионе из-за ОРВИ практически нет. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская. Пеньковская отметила, что в этом году было самое большое количество разобщенных школьников за последние пять лет. Заболеваемость ОРВИ в Крыму была на пике в конце февраля, 80% заболели в последние две недели месяца, уточнила она. Пеньковская подчеркнул, что медицинские учреждения Крыма и Севастополя имели необходимый запас медикаментов. При этом из-за роста заболеваемости они были вынуждены перепрофилировать часть своего конечного фонда для оказания помощи пациентам. "Система, которая должна была сработать, сработала. Уровень заболеваемости начинает снижаться. Думаю, к апрелю мы выйдем на неэпидемический уровень", - подытожила Пеньковская.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сезон протекает нетипично: эксперт о заболеваемости ОРВИ в КрымуДо 2500 вызовов скорой в сутки: в Крыму ОРВИ сравнили с пандемией COVIDОРВИ атакует крымчан: в Керчи эпидпорог превышен на 32%

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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