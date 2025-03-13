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Украину признали виновной в трагедии в Доме профсоюзов Одессы в 2014 году - РИА Новости Крым, 13.03.2025
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Украину признали виновной в трагедии в Доме профсоюзов Одессы в 2014 году
Украину признали виновной в трагедии в Доме профсоюзов Одессы в 2014 году - РИА Новости Крым, 13.03.2025
Украину признали виновной в трагедии в Доме профсоюзов Одессы в 2014 году
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал Украину виновной в непринятии мер по предотвращению насилия и спасению людей в Одессе 2 мая 2014 года. Об этом РИА Новости Крым, 13.03.2025
2025-03-13T14:55
2025-03-13T16:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал Украину виновной в непринятии мер по предотвращению насилия и спасению людей в Одессе 2 мая 2014 года. Об этом пишет РИА Новости.Также ЕСПЧ обязал Украину выплатить компенсации пострадавшим в беспорядках в Одессе в мае 2014 года.Второго мая 2014-го проводившаяся на Куликовом поле в Одессе активистами "антимайдана" акция обернулась трагедией после того, как против них выступили радикалы "Правого сектора"* и футбольные "ультрас". Несколько десятков участников "антимайдана" погибли во время пожара в здании Дома профсоюзов, в котором они попытались укрыться. По официальным данным, в пожаре погибли около 50 человек, всего пострадавших – более 250.Ранее сообщалось, что по иску Генпрокуратуры Верховным судом РФ признал террористическими и запрещенными в России украинские организации "Национально-освободительное движение "Правый сектор"*, "Правая молодежь"* и "Добровольческий украинский корпус "Правого сектора"*.В 2014 году "Правый сектор"* был преобразован на Украине в политическую партию.* Организация, признанная Верховным судом террористической на территории России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Люди с железным стержнем: чем показательны акции протеста в ОдессеКак трагедия в Одессе сломила всю Украину 10 лет назадТрагедия 2 мая в Одессе стала началом карательных мер Киева - политолог
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Новости
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РИА Новости Крым
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одесса, новости, еспч, политика, в мире
Украину признали виновной в трагедии в Доме профсоюзов Одессы в 2014 году

Украину признали виновной в трагедии в Одессе в 2014 году – решение ЕСПЧ

14:55 13.03.2025 (обновлено: 16:20 13.03.2025)
 
© РИА НовостиСтолкновения в Одессе 2 мая 2014 года
Столкновения в Одессе 2 мая 2014 года - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал Украину виновной в непринятии мер по предотвращению насилия и спасению людей в Одессе 2 мая 2014 года. Об этом пишет РИА Новости.

"Суд единогласно постановил, что была нарушена статья 2 Европейской конвенции по правам человека о том, что власти не сделали того, что могло от них ожидаться для предотвращения насилия в Одессе 2 мая 2014 года", – сказано в решении суда.

Также ЕСПЧ обязал Украину выплатить компенсации пострадавшим в беспорядках в Одессе в мае 2014 года.
"Суд постановил, что Украина должна выплатить истцам различные суммы для компенсации нематериального ущерба, а также судебных издержек", – сказано в решении суда.
Второго мая 2014-го проводившаяся на Куликовом поле в Одессе активистами "антимайдана" акция обернулась трагедией после того, как против них выступили радикалы "Правого сектора"* и футбольные "ультрас". Несколько десятков участников "антимайдана" погибли во время пожара в здании Дома профсоюзов, в котором они попытались укрыться. По официальным данным, в пожаре погибли около 50 человек, всего пострадавших – более 250.
Ранее сообщалось, что по иску Генпрокуратуры Верховным судом РФ признал террористическими и запрещенными в России украинские организации "Национально-освободительное движение "Правый сектор"*, "Правая молодежь"* и "Добровольческий украинский корпус "Правого сектора"*.
В 2014 году "Правый сектор"* был преобразован на Украине в политическую партию.
* Организация, признанная Верховным судом террористической на территории России.
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