https://crimea.ria.ru/20250313/ukrainu-priznali-vinovnoy-v-nepredotvraschenii-nasiliya-v-odesse-v-2014-godu-1144902727.html

Украину признали виновной в трагедии в Доме профсоюзов Одессы в 2014 году

Украину признали виновной в трагедии в Доме профсоюзов Одессы в 2014 году - РИА Новости Крым, 13.03.2025

Украину признали виновной в трагедии в Доме профсоюзов Одессы в 2014 году

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал Украину виновной в непринятии мер по предотвращению насилия и спасению людей в Одессе 2 мая 2014 года. Об этом РИА Новости Крым, 13.03.2025

2025-03-13T14:55

2025-03-13T14:55

2025-03-13T16:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал Украину виновной в непринятии мер по предотвращению насилия и спасению людей в Одессе 2 мая 2014 года. Об этом пишет РИА Новости.Также ЕСПЧ обязал Украину выплатить компенсации пострадавшим в беспорядках в Одессе в мае 2014 года.Второго мая 2014-го проводившаяся на Куликовом поле в Одессе активистами "антимайдана" акция обернулась трагедией после того, как против них выступили радикалы "Правого сектора"* и футбольные "ультрас". Несколько десятков участников "антимайдана" погибли во время пожара в здании Дома профсоюзов, в котором они попытались укрыться. По официальным данным, в пожаре погибли около 50 человек, всего пострадавших – более 250.Ранее сообщалось, что по иску Генпрокуратуры Верховным судом РФ признал террористическими и запрещенными в России украинские организации "Национально-освободительное движение "Правый сектор"*, "Правая молодежь"* и "Добровольческий украинский корпус "Правого сектора"*.В 2014 году "Правый сектор"* был преобразован на Украине в политическую партию.* Организация, признанная Верховным судом террористической на территории России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Люди с железным стержнем: чем показательны акции протеста в ОдессеКак трагедия в Одессе сломила всю Украину 10 лет назадТрагедия 2 мая в Одессе стала началом карательных мер Киева - политолог

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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