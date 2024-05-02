https://crimea.ria.ru/20240502/tragediya-2-maya-v-odesse-stala-nachalom-karatelnykh-mer-kieva---politolog-1136989298.html
Трагедия 2 мая в Одессе стала началом карательных мер Киева - политолог
Трагедия 2 мая в Одессе стала началом карательных мер Киева - политолог - РИА Новости Крым, 02.05.2024
Трагедия 2 мая в Одессе стала началом карательных мер Киева - политолог
Одесская трагедия 2 мая 2014 года стала началом карательных акций киевского режима, за которыми последовало повсеместное преследование несогласных с действующей РИА Новости Крым, 02.05.2024
2024-05-02T14:43
2024-05-02T14:43
2024-05-02T14:43
радио "спутник в крыму"
одесса
история
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости Крым. Одесская трагедия 2 мая 2014 года стала началом карательных акций киевского режима, за которыми последовало повсеместное преследование несогласных с действующей властью. Десять лет люди живут в страхе, поскольку и сейчас на Украине могут уничтожать людей под предлогом сепаратизма и это остается безнаказанным. Такое мнение в десятую годовщину трагедии в одесском Доме профсоюзов в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал координатор движения "Куликово поле", политолог Егор Кваснюк.События 2 мая в Одессе"2 мая 2014 года мы поняли, что Одесса попала в фашистскую оккупацию. Это был день, когда Украина показала, что она является фашистской страной. Нас приезжали убивать, потому что мы выступили против "майдана" - это был госпереворот в пользу некоторых олигархов, но в основном в пользу иностранных государств", - говорит он. По его словам, "антимайдановцы" были уверены, что это приведет к войне с Россией. "Мы говорили об этом откровенно: продвижение НАТО, попытки строить американские военные базы - все это приведет к войне с Россией, что и произошло", - констатирует Кваснюк.Он напоминает, что 2 мая 2014 года 310 активистов движения "Куликово поле" вступили в бой с семитысячной толпой украинских радикалов, поскольку имели точные сведения о готовящейся расправе над мирными одесситами, стоявшими против идей "майдана". Главная цель была дать людям время, чтобы покинуть Куликово поле. Однако большинство мирных протестующих все же отказались бежать, стояли за идею и до конца не верили, что их будут по-настоящему убивать.Жертв было большеПо мнению Кваснюка, строительство баррикад на Куликовом поле было ошибкой – большая площадь позволяла с легкостью обойти импровизированные укрепления. Вторая и главная ошибка – отход в Дом профсоюзов, который оказался ловушкой для людей. При этом, по словам активиста, в результате пожара и бойни в здании и рядом с ним погибли более полусотни человек, что украинская сторона попыталась скрыть.Политические заключенныеТрагедия 2 мая стала началом карательных мероприятий киевского режима, напоминает политолог. Избиения людей происходили в Харькове, Николаеве, Мариуполе – антимайданные настроения жестоко гасили по всей стране. За убийство людей ответственности никто не понес.По его словам, так делали по всей стране при полной поддержке правоохранительных органов. В этом виновата Украина как государство, а не какая-то отдельно взятая группа, уверен Кваснюк."Многие на Украине сейчас оправдываются: это какие-то люди сами по себе так решили. Эта версия не выдерживает критики. Потом был суд и на этом суде убийцы были отпущены. То есть государство в лице суда признало убийство человека по политическим мотивам оправданным, соответственно, приняло на себя ответственность за то, что сделали эти люди", - убежден активист.При этом украинское "правосудие" обратилось против куликовцев и их семей, которых продолжают преследовать и спустя десть лет после трагедии: "Часть просидели в тюрьме под пытками несколько лет – порядка 120 человек. Ну а сейчас политические заключенные исчисляются тысячами", - говорит он.Освободить ОдессуСейчас на Украине "есть люди, которым позволено все, которые могут обвинить вас в сепаратизме и убить, и им за это ничего не будет". В этой связи спасение Одессы политолог считает необходимостью: СВО не может завершиться без освобождения города, убежден он."Россия должна вернуть себе свой исторический путь "Из варяг в греки" – это торговый путь в Европу, экономическая составляющая. Но есть стратегическая – пока не будет освобождена Одесса, Крым будет в опасности. Ну и политически, идеологически - это русский город, построенный Суворовым. По этим причинам Одессу нужно вернуть", - считает гость эфира.Столкновения в Одессе стали одним из самых кровавых событий во время демонстраций сторонников и противников евромайдана. После госпереворота на Украине активисты антимайдана в знак протеста разбили в Одессе, на Куликовом поле, палаточный лагерь. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между ними и футбольными ультрас из Харькова и Одессы, а также участниками евромайдана.Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, где укрылись представители антимайдана.По официальной версии, жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.Читайте также на РИА Новости Крым:Десять лет трагедии в Одессе: рассказ горевших в Доме профсоюзовТрагедия в Одессе 2 мая окончательно подожгла Украину - СальдоПолитолог Дмитрий Выдрин: о русской идее и будущем Украины
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одесса, история, майдан, евромайдан, общество, фашизм, нацизм, неонацизм, украина, политика, мнения, пожар в доме профсоюзов, егор кваснюк, видео
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости Крым.
Одесская трагедия 2 мая 2014 года стала началом карательных акций киевского режима, за которыми последовало повсеместное преследование несогласных с действующей властью. Десять лет люди живут в страхе, поскольку и сейчас на Украине могут уничтожать людей под предлогом сепаратизма и это остается безнаказанным. Такое мнение в десятую годовщину трагедии в одесском Доме профсоюзов в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал координатор движения "Куликово поле", политолог Егор Кваснюк.
События 2 мая в Одессе
"2 мая 2014 года мы поняли, что Одесса попала в фашистскую оккупацию. Это был день, когда Украина показала, что она является фашистской страной. Нас приезжали убивать, потому что мы выступили против "майдана" - это был госпереворот в пользу некоторых олигархов, но в основном в пользу иностранных государств", - говорит он.
По его словам, "антимайдановцы" были уверены, что это приведет к войне с Россией.
"Мы говорили об этом откровенно: продвижение НАТО, попытки строить американские военные базы - все это приведет к войне с Россией, что и произошло", - констатирует Кваснюк.
Он напоминает, что 2 мая 2014 года 310 активистов движения "Куликово поле" вступили в бой с семитысячной толпой украинских радикалов, поскольку имели точные сведения о готовящейся расправе над мирными одесситами, стоявшими против идей "майдана". Главная цель была дать людям время, чтобы покинуть Куликово поле. Однако большинство мирных протестующих все же отказались бежать, стояли за идею и до конца не верили, что их будут по-настоящему убивать.
"Несколько часов мы все же дали тем, кто был на Куликовом поле, чтобы они убежали. Я туда оправлял людей с просьбами и звонил туда. Одни говорили: "Мы не уйдем". Это в основном пожилые люди. Другие говорили: "Мы останемся с нашими бабушками и дедушками"...Тот же Вячеслав Маркин, которого убили тогда в Доме профсоюзов. Отказывались уходить, потому что собирались максимально защищать женщин и стариков", - вспоминает гость эфира.
Жертв было больше
По мнению Кваснюка, строительство баррикад на Куликовом поле было ошибкой – большая площадь позволяла с легкостью обойти импровизированные укрепления. Вторая и главная ошибка – отход в Дом профсоюзов, который оказался ловушкой для людей. При этом, по словам активиста, в результате пожара и бойни в здании и рядом с ним погибли более полусотни человек, что украинская сторона попыталась скрыть.
"Тех, кто случайно оказался у Дома профсоюзов, не причислили к погибшим. Просто, чтобы не звучала реальная цифра 51 человек, тогда бы по международным правилам это считалось актом геноцида. Поэтому официально украинская версия рассказывает про 48 погибших. Хотя мы знаем, что рядом с Куликовым полем погибли двое одесситов и одна гражданка России. Но если мы этих трех погибших причислим, то: "Здравствуй ОНН, здравствуй понятие "геноцид", - продолжает Кваснюк.
Политические заключенные
Трагедия 2 мая стала началом карательных мероприятий киевского режима, напоминает политолог. Избиения людей происходили в Харькове, Николаеве, Мариуполе – антимайданные настроения жестоко гасили по всей стране. За убийство людей ответственности никто не понес.
По его словам, так делали по всей стране при полной поддержке правоохранительных органов. В этом виновата Украина как государство, а не какая-то отдельно взятая группа, уверен Кваснюк.
"Многие на Украине сейчас оправдываются: это какие-то люди сами по себе так решили. Эта версия не выдерживает критики. Потом был суд и на этом суде убийцы были отпущены. То есть государство в лице суда признало убийство человека по политическим мотивам оправданным, соответственно, приняло на себя ответственность за то, что сделали эти люди", - убежден активист.
При этом украинское "правосудие" обратилось против куликовцев и их семей, которых продолжают преследовать и спустя десть лет после трагедии: "Часть просидели в тюрьме под пытками несколько лет – порядка 120 человек. Ну а сейчас политические заключенные исчисляются тысячами", - говорит он.
Освободить Одессу
"Избиения, политические преследования были все эти годы. Завозили умышленно уродов, раздавали им квартиры, и за эти квартиры они должны были творить в городе проукраинский беспредел. За русский язык наказывали, избивали. 2 мая – это только начало этого страха, который длится все эти десять лет", - продолжает Кваснюк.
Сейчас на Украине "есть люди, которым позволено все, которые могут обвинить вас в сепаратизме и убить, и им за это ничего не будет". В этой связи спасение Одессы политолог считает необходимостью: СВО не может завершиться без освобождения города, убежден он.
"Россия должна вернуть себе свой исторический путь "Из варяг в греки" – это торговый путь в Европу, экономическая составляющая. Но есть стратегическая – пока не будет освобождена Одесса, Крым будет в опасности. Ну и политически, идеологически - это русский город, построенный Суворовым. По этим причинам Одессу нужно вернуть", - считает гость эфира.
Столкновения в Одессе стали одним из самых кровавых событий во время демонстраций сторонников и противников евромайдана. После госпереворота на Украине активисты антимайдана в знак протеста разбили в Одессе, на Куликовом поле, палаточный лагерь. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между ними и футбольными ультрас из Харькова и Одессы, а также участниками евромайдана.
Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, где укрылись представители антимайдана.
По официальной версии, жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.
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