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Две баллистические ракеты Storm Shadow сбиты силами российской ПВО - РИА Новости Крым, 21.11.2024
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Две баллистические ракеты Storm Shadow сбиты силами российской ПВО
Две баллистические ракеты Storm Shadow сбиты силами российской ПВО - РИА Новости Крым, 21.11.2024
Две баллистические ракеты Storm Shadow сбиты силами российской ПВО
Две баллистические ракеты Storm Shadow, 6 снарядов HIMARS и более 60 дронов сбиты российскими силами ПВО за сутки. Об этом сообщается в сводке Минобороны. РИА Новости Крым, 21.11.2024
2024-11-21T12:24
2024-11-21T13:45
министерство обороны рф
удары дальнобойными ракетами вглубь россии
новости сво
пво
вооруженные силы россии
storm shadow
himars
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. Две баллистические ракеты Storm Shadow, 6 снарядов HIMARS и более 60 дронов сбиты российскими силами ПВО за сутки. Об этом сообщается в сводке Минобороны.Авиация, ударные беспилотники и артиллерия группировок российских войск нанесли поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 142 районах.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 648 самолетов, 283 вертолета, 36467 беспилотных летательных аппаратов, 586 зенитных ракетных комплексов, 19420 танков и других боевых бронированных машин, 1490 боевых машин реактивных систем залпового огня, 18318 орудий полевой артиллерии и минометов, 28573 единицы специальной военной автомобильной техники.Накануне британская газета The Times сообщила, что США сняли возражения против ударов ракетами Storm Shadow вглубь России. По данным источников издания, изначально США не разрешали использовать свои технологии при ударах англо-французскими ракетами Storm Shadow по России, поскольку опасались дальнейшей эскалации. Однако теперь возражения сняты. Вслед за этим свою позицию поменял и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.Джо Байден 17 ноября впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов вглубь территории РФ – их могут применить "для защиты украинских сил" в Курской области, сообщила ранее газета New York Times.По данным французских СМИ, Франция и Великобритания вслед за США также разрешили Украине бить по территории России своим дальнобойным вооружением. Позднее эта информация была удалена.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что подобные заявления означают новый виток напряженности и уровень вовлеченности США в конфликт. По его словам, "уходящая администрация в Вашингтоне намерена предпринять шаги, с тем чтобы продолжать подливать "масло в огонь" и продолжать провоцировать дальше нагнетание напряженности вокруг этого конфликта".Президент России Владимир Путин ранее предупредил, что Россия будет вынуждена действовать, исходя из создаваемых таким образом угроз. По словам главы государства, страны НАТО не просто дискутируют насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, а принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Эрдоган раскритиковал Байдена за разрешение бить ракетами вглубь РоссииНа что готов пойти Запад ради нанесения поражения РоссииБайден разрешил поставки Украине противопехотных мин
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министерство обороны рф, удары дальнобойными ракетами вглубь россии, новости сво, пво, вооруженные силы россии, storm shadow, himars
Две баллистические ракеты Storm Shadow сбиты силами российской ПВО

Две ракеты Storm Shadow и 6 снарядов HIMARS сбиты российской ПВО за сутки – Минобороны

12:24 21.11.2024 (обновлено: 13:45 21.11.2024)
 
© РИА Новости . Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкВойска ПВО
Войска ПВО - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости . Михаил Фомичев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. Две баллистические ракеты Storm Shadow, 6 снарядов HIMARS и более 60 дронов сбиты российскими силами ПВО за сутки. Об этом сообщается в сводке Минобороны.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты две крылатые ракеты Storm Shadow производства Великобритании, шесть реактивных снарядов HIMARS производства США и 67 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – говорится в сводке российского военного ведомства.

Авиация, ударные беспилотники и артиллерия группировок российских войск нанесли поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 142 районах.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 648 самолетов, 283 вертолета, 36467 беспилотных летательных аппаратов, 586 зенитных ракетных комплексов, 19420 танков и других боевых бронированных машин, 1490 боевых машин реактивных систем залпового огня, 18318 орудий полевой артиллерии и минометов, 28573 единицы специальной военной автомобильной техники.
Накануне британская газета The Times сообщила, что США сняли возражения против ударов ракетами Storm Shadow вглубь России. По данным источников издания, изначально США не разрешали использовать свои технологии при ударах англо-французскими ракетами Storm Shadow по России, поскольку опасались дальнейшей эскалации. Однако теперь возражения сняты. Вслед за этим свою позицию поменял и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
Джо Байден 17 ноября впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов вглубь территории РФ – их могут применить "для защиты украинских сил" в Курской области, сообщила ранее газета New York Times.
По данным французских СМИ, Франция и Великобритания вслед за США также разрешили Украине бить по территории России своим дальнобойным вооружением. Позднее эта информация была удалена.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что подобные заявления означают новый виток напряженности и уровень вовлеченности США в конфликт. По его словам, "уходящая администрация в Вашингтоне намерена предпринять шаги, с тем чтобы продолжать подливать "масло в огонь" и продолжать провоцировать дальше нагнетание напряженности вокруг этого конфликта".
Президент России Владимир Путин ранее предупредил, что Россия будет вынуждена действовать, исходя из создаваемых таким образом угроз. По словам главы государства, страны НАТО не просто дискутируют насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, а принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт.
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