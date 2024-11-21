https://crimea.ria.ru/20241121/ukraintsy-zaderzhany-pri-nezakonnom-peresechenii-granitsy-v-krymu-1142035428.html

Украинцы задержаны при незаконном пересечении границы в Крыму

Украинцы задержаны при незаконном пересечении границы в Крыму - РИА Новости Крым, 21.11.2024

Украинцы задержаны при незаконном пересечении границы в Крыму

Суд в Крыму заключил под стражу на два месяца двух граждан Украины, пытавшихся незаконно пересечь границу на надувной лодке. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 21.11.2024

2024-11-21T14:50

2024-11-21T14:50

2024-11-21T15:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Суд в Крыму заключил под стражу на два месяца двух граждан Украины, пытавшихся незаконно пересечь границу на надувной лодке. Об этом сообщает пресс-служба Керченского городского суда.По данным суда, двое украинцев 1982-го и 1984-го годов рождения, используя надувную лодку с электрическим подвесным мотором, без документов на право въезда в РФ, незаконно пересекли государственную границу России в акватории Черного моря.Военнослужащие Минобороны России задержали нелегалов после высадки на берег.В октябре в Калининграде сотрудники ФСБ задержали двух агентов украинской военной разведки, которые собирали сведения о защищенности российско-литовского участка госграницы и планировали выкрасть ребенка.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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