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Украинцы задержаны при незаконном пересечении границы в Крыму
Украинцы задержаны при незаконном пересечении границы в Крыму - РИА Новости Крым, 21.11.2024
Украинцы задержаны при незаконном пересечении границы в Крыму
Суд в Крыму заключил под стражу на два месяца двух граждан Украины, пытавшихся незаконно пересечь границу на надувной лодке. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 21.11.2024
2024-11-21T14:50
2024-11-21T14:50
2024-11-21T15:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Суд в Крыму заключил под стражу на два месяца двух граждан Украины, пытавшихся незаконно пересечь границу на надувной лодке. Об этом сообщает пресс-служба Керченского городского суда.По данным суда, двое украинцев 1982-го и 1984-го годов рождения, используя надувную лодку с электрическим подвесным мотором, без документов на право въезда в РФ, незаконно пересекли государственную границу России в акватории Черного моря.Военнослужащие Минобороны России задержали нелегалов после высадки на берег.В октябре в Калининграде сотрудники ФСБ задержали двух агентов украинской военной разведки, которые собирали сведения о защищенности российско-литовского участка госграницы и планировали выкрасть ребенка.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Украинцы задержаны при незаконном пересечении границы в Крыму
В Крыму при незаконном пересечении границы задержаны граждане Украины
14:50 21.11.2024 (обновлено: 15:02 21.11.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Суд в Крыму заключил под стражу на два месяца двух граждан Украины, пытавшихся незаконно пересечь границу на надувной лодке. Об этом сообщает пресс-служба Керченского городского суда.
По данным суда, двое украинцев 1982-го и 1984-го годов рождения, используя надувную лодку с электрическим подвесным мотором, без документов на право въезда в РФ, незаконно пересекли государственную границу России в акватории Черного моря.
Военнослужащие Минобороны России задержали нелегалов после высадки на берег.
"Постановлением суда обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 17 января 2025 года", – говорится в сообщении.
В октябре в Калининграде сотрудники ФСБ задержали
двух агентов украинской военной разведки, которые собирали сведения о защищенности российско-литовского участка госграницы и планировали выкрасть ребенка.
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