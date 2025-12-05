Рейтинг@Mail.ru
Старт RT в Индии и избиение водителя скорой в Крыму - главное за день - РИА Новости Крым, 05.12.2025
Старт RT в Индии и избиение водителя скорой в Крыму - главное за день
Старт RT в Индии и избиение водителя скорой в Крыму - главное за день - РИА Новости Крым, 05.12.2025
Старт RT в Индии и избиение водителя скорой в Крыму - главное за день
Банк России снимает ограничения на перевод средств за рубеж для россиян. Неизвестный избил водителя "скорой" возле больницы в Симферополе. Порт в Темрюке горит... РИА Новости Крым, 05.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Второй день официального визита президента России Владимира Путина в Индию. Банк России снимает ограничения на перевод средств за рубеж для россиян. Неизвестный избил водителя "скорой" возле больницы в Симферополе. Порт в Темрюке горит после ночной атаки ВСУ беспилотниками. В Симферополе начались съемки сериал "Спецы" о событиях Крымской весны.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости КрымВизит Путина в ИндиюРоссия готова к обеспечению бесперебойных поставок топлива для быстрорастущей экономики Индии. Между странами согласована программа развития экономического сотрудничества до 2030 года. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил по итогам российско-индийских переговоров в Нью-Дели в пятницу.Также президент сообщил на площадке Российско-Индийского бизнес-форума, который проходит в Нью-Дели, что российско-индийский товарооборот за последние три года достиг рекордных 64 млрд долларов в год."Товарооборот продолжает расти устойчивыми темпами. А в последние три года динамика вообще была рекордной – до 80%. В результате, по итогам прошлого года, объем российско-индийской торговли достиг 64 млрд долларов. Вместе с тем, очевидно, что имеются огромные возможности для дальнейшего увеличения двусторонней торговли и капиталовложений", – сказал президент РФ.Затем Владимир Путин вместе с главным редактором медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала Russia Today Маргаритой Симоньян дали старт вещанию RT в Индии.Нападение на водителя "скорой" в СимферополеНеизвестный избил водителя "скорой" возле Луговской больницы в Симферополе, полиция проводит проверку по факту инцидента. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.Инцидент произошел около полудня. "Скорая" везла больного в стационар, водитель посигналил иномарке, которая перекрыла ему дорогу. Тогда из черного авто выбежал мужчина и набросился на водителя медтранспорта. После драки он скрылся.В Крыму следователи начали проверку. Водитель "скорой помощи" подал документы на проведение судебно-медицинской экспертизы.Отмена ограничений на переводы за границу для россиянБанк России с 8 декабря снимает ограничения на перевод средств за рубеж для граждан России и дружественных стран. Об этом сообщает пресс-служба регулятора."Учитывая стабильную ситуацию на валютном рынке, с 8 декабря Банк России отменяет ранее установленные лимиты на переводы иностранной валюты за рубеж для граждан России и физических лиц – нерезидентов из дружественных стран", – сказано в сообщении.В Темрюке загорелся порт после атаки ВСУПорт вспыхнул в Темрюке после ночной атаки украинских беспилотников. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края."Из-за атаки БПЛА киевского режима повреждены элементы портовой инфраструктуры в Темрюке. Произошло возгорание", - говорится в сообщении.В Симферополе снимают сериал "Спецы" о Крымской веснеВ Симферополе приступили к съемкам эпизодов остросюжетного сериала под рабочим названием "Спецы", передает корреспондент РИА Новости Крым.Фильм основан на реальных событиях и повествует о работе Центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России. В нем, в том числе, восстановят события в Крыму 2014 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Второй день официального визита президента России Владимира Путина в Индию. Банк России снимает ограничения на перевод средств за рубеж для россиян. Неизвестный избил водителя "скорой" возле больницы в Симферополе. Порт в Темрюке горит после ночной атаки ВСУ беспилотниками. В Симферополе начались съемки сериал "Спецы" о событиях Крымской весны.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым

Визит Путина в Индию

Россия готова к обеспечению бесперебойных поставок топлива для быстрорастущей экономики Индии. Между странами согласована программа развития экономического сотрудничества до 2030 года. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил по итогам российско-индийских переговоров в Нью-Дели в пятницу.
Также президент сообщил на площадке Российско-Индийского бизнес-форума, который проходит в Нью-Дели, что российско-индийский товарооборот за последние три года достиг рекордных 64 млрд долларов в год.
"Товарооборот продолжает расти устойчивыми темпами. А в последние три года динамика вообще была рекордной – до 80%. В результате, по итогам прошлого года, объем российско-индийской торговли достиг 64 млрд долларов. Вместе с тем, очевидно, что имеются огромные возможности для дальнейшего увеличения двусторонней торговли и капиталовложений", – сказал президент РФ.
Затем Владимир Путин вместе с главным редактором медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала Russia Today Маргаритой Симоньян дали старт вещанию RT в Индии.
Нападение на водителя "скорой" в Симферополе

Неизвестный избил водителя "скорой" возле Луговской больницы в Симферополе, полиция проводит проверку по факту инцидента. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
Инцидент произошел около полудня. "Скорая" везла больного в стационар, водитель посигналил иномарке, которая перекрыла ему дорогу. Тогда из черного авто выбежал мужчина и набросился на водителя медтранспорта. После драки он скрылся.
В Крыму следователи начали проверку. Водитель "скорой помощи" подал документы на проведение судебно-медицинской экспертизы.
Отмена ограничений на переводы за границу для россиян

Банк России с 8 декабря снимает ограничения на перевод средств за рубеж для граждан России и дружественных стран. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
"Учитывая стабильную ситуацию на валютном рынке, с 8 декабря Банк России отменяет ранее установленные лимиты на переводы иностранной валюты за рубеж для граждан России и физических лиц – нерезидентов из дружественных стран", – сказано в сообщении.
В Темрюке загорелся порт после атаки ВСУ

Порт вспыхнул в Темрюке после ночной атаки украинских беспилотников. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
"Из-за атаки БПЛА киевского режима повреждены элементы портовой инфраструктуры в Темрюке. Произошло возгорание", - говорится в сообщении.
В Симферополе снимают сериал "Спецы" о Крымской весне

В Симферополе приступили к съемкам эпизодов остросюжетного сериала под рабочим названием "Спецы", передает корреспондент РИА Новости Крым.
Фильм основан на реальных событиях и повествует о работе Центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России. В нем, в том числе, восстановят события в Крыму 2014 года.
