На Украине повреждена плотина Печенежского водохранилища
На Украине повреждена плотина Печенежского водохранилища - РИА Новости Крым, 07.12.2025
На Украине повреждена плотина Печенежского водохранилища
В Харьковской области повреждена плотина Печенежского водохранилища, сообщил в воскресенье глава печенежского поселкового совета Александр Гусаров. РИА Новости Крым, 07.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. В Харьковской области повреждена плотина Печенежского водохранилища, сообщил в воскресенье глава печенежского поселкового совета Александр Гусаров.Ранее в воскресенье глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о повреждениях инфраструктуры в семи регионах страны после российских ударов возмездия.Пожары на объектах энергетики и промышленности произошли в разных областях Украины после серии взрывов в ночь на воскресенье. В Полтавской области в результате массированной комбинированной атаки возникли пожары на объектах промышленной и энергетической инфраструктуры. Кроме того, пожары после серии взрывов возникли в Черниговской области.По данным украинских СМИ, также взрывы днем в воскресенье гремели в Сумах и в подконтрольном Киеву Запорожье. По данным подконтрольного Киеву главы Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова, в результате взрывов повреждены линии электропередачи и инфраструктура.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда – по всей стране.
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. В Харьковской области повреждена плотина Печенежского водохранилища, сообщил в воскресенье глава печенежского поселкового совета Александр Гусаров.
"Нанесен удар по плотине Печенежского водохранилища. По состоянию на 12:00 (13:00 мск – ред.) движение по дорожному полотну Печенежской дамбы прекращено", – написал Гусаров в своем Telegram-канале.
Ранее в воскресенье
глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о повреждениях инфраструктуры в семи регионах страны после российских ударов возмездия.
Пожары на объектах энергетики и промышленности произошли в разных областях Украины после серии взрывов в ночь на воскресенье
. В Полтавской области в результате массированной комбинированной атаки возникли пожары на объектах промышленной и энергетической инфраструктуры. Кроме того, пожары после серии взрывов возникли в Черниговской области.
По данным украинских СМИ, также взрывы днем в воскресенье гремели в Сумах и в подконтрольном Киеву Запорожье. По данным подконтрольного Киеву главы Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова, в результате взрывов повреждены линии электропередачи и инфраструктура.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда – по всей стране.
