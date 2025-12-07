https://crimea.ria.ru/20251207/na-ukraine-povrezhdena-plotina-pechenezhskogo-vodokhranilischa-1151471945.html

На Украине повреждена плотина Печенежского водохранилища

На Украине повреждена плотина Печенежского водохранилища - РИА Новости Крым, 07.12.2025

На Украине повреждена плотина Печенежского водохранилища

В Харьковской области повреждена плотина Печенежского водохранилища, сообщил в воскресенье глава печенежского поселкового совета Александр Гусаров.

2025-12-07T18:09

2025-12-07T18:09

2025-12-07T18:11

харьковская область

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/07/1151472091_0:301:1066:900_1920x0_80_0_0_d13651158c7f6544152bcb42906e044c.png.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. В Харьковской области повреждена плотина Печенежского водохранилища, сообщил в воскресенье глава печенежского поселкового совета Александр Гусаров.Ранее в воскресенье глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о повреждениях инфраструктуры в семи регионах страны после российских ударов возмездия.Пожары на объектах энергетики и промышленности произошли в разных областях Украины после серии взрывов в ночь на воскресенье. В Полтавской области в результате массированной комбинированной атаки возникли пожары на объектах промышленной и энергетической инфраструктуры. Кроме того, пожары после серии взрывов возникли в Черниговской области.По данным украинских СМИ, также взрывы днем в воскресенье гремели в Сумах и в подконтрольном Киеву Запорожье. По данным подконтрольного Киеву главы Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова, в результате взрывов повреждены линии электропередачи и инфраструктура.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда – по всей стране.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

харьковская область

2025

Новости

харьковская область, новости