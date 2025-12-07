Рейтинг@Mail.ru
Зеленский заявил о повреждениях инфраструктуры в семи регионах Украины - РИА Новости Крым, 07.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251207/zelenskiy-zayavil-o-povrezhdeniyakh-infrastruktury-v-semi-regionakh-ukrainy-1151467938.html
Зеленский заявил о повреждениях инфраструктуры в семи регионах Украины
Зеленский заявил о повреждениях инфраструктуры в семи регионах Украины - РИА Новости Крым, 07.12.2025
Зеленский заявил о повреждениях инфраструктуры в семи регионах Украины
Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о повреждениях инфраструктуры в семи регионах страны после российских ударов возмездия, об этом он написал в... РИА Новости Крым, 07.12.2025
2025-12-07T15:10
2025-12-07T15:10
владимир зеленский
новости
украина
удары по украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/07/1151468053_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f10138ac53bc31d22d1562dcdd03105d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о повреждениях инфраструктуры в семи регионах страны после российских ударов возмездия, об этом он написал в своем Telegram-канале.И потребовал от Запада новую партию военной помощи, в том числе системы и ракеты ПВО, заметив, что каждая договоренность должна реализовываться быстрее.Пожары на объектах энергетики и промышленности произошли в разных областях Украины после серии взрывов в ночь на воскресенье. В Полтавской области в результате массированной комбинированной атаки возникли пожары на объектах промышленной и энергетической инфраструктуры. Кроме того, пожары после серии взрывов возникли в Черниговской области.По данным украинских СМИ, также взрывы днем в воскресенье гремели в Сумах и в подконтрольном Киеву Запорожье. По данным подконтрольного Киеву главы Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова, в результате взрывов повреждены линии электропередачи и инфраструктура.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда – по всей стране.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251205/pyat-moschnykh-udarov-naneseny-po-obektam-ukrainy-za-nedelyu--1151430562.html
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/07/1151468053_264:0:1280:762_1920x0_80_0_0_81ab025256d516a1d8866bf764976b98.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир зеленский, новости, украина, удары по украине
Зеленский заявил о повреждениях инфраструктуры в семи регионах Украины

Повреждениях инфраструктуры в семи регионах Украины зафиксированы в ночь на воскресенье

15:10 07.12.2025
 
© Telegram Владимир ЗеленскийУкраинские пожарные
Украинские пожарные
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о повреждениях инфраструктуры в семи регионах страны после российских ударов возмездия, об этом он написал в своем Telegram-канале.
"Экстренные службы ликвидируют последствия... Основные цели ударов – инфраструктура. Был удар и сегодня: более 240 дронов и пять баллистических ракет, есть повреждения в семи областях", – сказал Зеленский.
И потребовал от Запада новую партию военной помощи, в том числе системы и ракеты ПВО, заметив, что каждая договоренность должна реализовываться быстрее.
Пожары на объектах энергетики и промышленности произошли в разных областях Украины после серии взрывов в ночь на воскресенье. В Полтавской области в результате массированной комбинированной атаки возникли пожары на объектах промышленной и энергетической инфраструктуры. Кроме того, пожары после серии взрывов возникли в Черниговской области.
По данным украинских СМИ, также взрывы днем в воскресенье гремели в Сумах и в подконтрольном Киеву Запорожье. По данным подконтрольного Киеву главы Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова, в результате взрывов повреждены линии электропередачи и инфраструктура.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда по всей стране.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Украинские пожарные
5 декабря, 13:13
Пять мощных ударов нанесены по объектам Украины за неделю
 
Владимир ЗеленскийНовостиУкраинаУдары по Украине
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:40Верховного муфтия России и президента Словакии внесли в базу "Миротворец"
15:10Зеленский заявил о повреждениях инфраструктуры в семи регионах Украины
14:41Съемки сериала в Симферополе – киношники воссоздают "Крымскую весну"
14:04Новые взрывы на Солнце грозят Земле мощными магнитными бурями
13:41Американцы обещают "железобетонный" договор по Украине – Ушаков
13:16Обновленную стратегию нацбезопасности США оценили в Кремле
12:56Новости СВО: за сутки Киев лишился еще 1350 боевиков
12:43Удары по Украине – горят энергетические и промышленные объекты
12:33На Кубани под колесами "Газели" погибла девушка
12:294 ракеты "Нептун" и 172 украинских дрона за сутки сбиты ВС России
12:22Армия России освободила Кучеровку в Харьковской области и Ровное в ДНР
12:18США обновят ядерную триаду и проведут учения – что это значит для РФ
11:46В Ялте пенсионерка "записалась на ЭКГ" и потеряла 145 тысяч рублей
11:13Двойной удар – на Солнце снова мощные взрывы
10:56В Крыму мальчик-инвалид создал мастерскую для помощи фронту
10:41"Рыбный день": в Севастополе продали 18 тонн рыбы по социальной акции
10:25Лурье ждет, что Верховный суд передаст ей квартиру Долиной - адвокат
10:12Крымский мост сейчас - обстановка к утру воскресенья
09:57Как в РФ проиндексируют социальные и страховые пенсии в 2026 году
09:41Вулкан Килауэа на Гавайях выпустил фонтан лавы высотой 370 метров
Лента новостейМолния