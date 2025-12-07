https://crimea.ria.ru/20251207/zelenskiy-zayavil-o-povrezhdeniyakh-infrastruktury-v-semi-regionakh-ukrainy-1151467938.html

Зеленский заявил о повреждениях инфраструктуры в семи регионах Украины

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о повреждениях инфраструктуры в семи регионах страны после российских ударов возмездия, об этом он написал в своем Telegram-канале.И потребовал от Запада новую партию военной помощи, в том числе системы и ракеты ПВО, заметив, что каждая договоренность должна реализовываться быстрее.Пожары на объектах энергетики и промышленности произошли в разных областях Украины после серии взрывов в ночь на воскресенье. В Полтавской области в результате массированной комбинированной атаки возникли пожары на объектах промышленной и энергетической инфраструктуры. Кроме того, пожары после серии взрывов возникли в Черниговской области.По данным украинских СМИ, также взрывы днем в воскресенье гремели в Сумах и в подконтрольном Киеву Запорожье. По данным подконтрольного Киеву главы Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова, в результате взрывов повреждены линии электропередачи и инфраструктура.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда – по всей стране.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

