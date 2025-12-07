https://crimea.ria.ru/20251207/udary-po-ukraine--goryat-energeticheskie-i-promyshlennye-obekty-1151466663.html
Удары по Украине – горят энергетические и промышленные объекты
Удары по Украине – горят энергетические и промышленные объекты
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Пожары на объектах энергетики и промышленности произошли в разных областях Украины после серии взрывов. Об этом информирует украинская государственная служба по ликвидации чрезвычайных ситуаций.Отмечается, что к тушению возгораний привлечены 190 сотрудников чрезвычайных ведомств и 50 единиц техники. Кроме того, по сообщению службы, пожары после серии взрывов возникли в Черниговской области страны.По данным украинских СМИ, также взрывы днем в воскресенье гремели в Сумах на северо-востоке Украины и в подконтрольном Киеву Запорожье. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Сумском районе Сумской области и в Запорожской области объявлена воздушная тревога. По данным подконтрольного Киеву главы запорожской областной военной администрации Ивана Федорова, в результате взрывов повреждены линии электропередач и инфраструктура.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять мощных ударов нанесены по объектам Украины за неделюХерсонская ТЭЦ остановила работу после серии взрывовНа Украине наступил блэкаут
12:43 07.12.2025 (обновлено: 12:44 07.12.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Пожары на объектах энергетики и промышленности произошли в разных областях Украины после серии взрывов. Об этом информирует украинская государственная служба по ликвидации чрезвычайных ситуаций.
"Полтавщина: в результате массированной комбинированной атаки российских войск возникли пожары на объектах промышленной и энергетической инфраструктуры", - говорится в сообщении.
Отмечается, что к тушению возгораний привлечены 190 сотрудников чрезвычайных ведомств и 50 единиц техники. Кроме того, по сообщению службы, пожары после серии взрывов возникли в Черниговской области страны.
По данным украинских СМИ, также взрывы днем в воскресенье гремели в Сумах на северо-востоке Украины и в подконтрольном Киеву Запорожье. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Сумском районе Сумской области и в Запорожской области объявлена воздушная тревога. По данным подконтрольного Киеву главы запорожской областной военной администрации Ивана Федорова, в результате взрывов повреждены линии электропередач и инфраструктура.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
