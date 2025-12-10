https://crimea.ria.ru/20251210/reshayuschee-srazhenie-kak-russkie-voyska-vzyali-plevnu-v-voyne-s-turtsiey-1151532471.html

Решающее сражение: как русские войска взяли Плевну в войне с Турцией

Решающее сражение: как русские войска взяли Плевну в войне с Турцией

148 лет назад, 10 декабря 1877 года, триумфом русской армии и ее союзников завершилась многомесячная и кровопролитная осада османской крепости Плевна.

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. 148 лет назад, 10 декабря 1877 года, триумфом русской армии и ее союзников завершилась многомесячная и кровопролитная осада османской крепости Плевна. Покорение цитадели стало одним из ключевых сражений Русско-турецкой войны 1877-1878 годов – последней победоносной войны в истории Российской империи. Осада Плевны (ныне болгарский город Плевен) стала символом отваги, мужества и боевого братства русских, болгар и румын. В память о погибших бойцах в Плевене в начале XX века на пожертвования жителей Болгарии была возведена часовня-мавзолей Святого Георгия Победоносца, где погребены останки 252 воинов, павших в боях с турками. Каждый год в канун годовщины освобождения города сюда приносят цветы.Спецпроект сайта РИА Новости Крым "Защитники земли русской" посвящен героическим подвигам воинов, защищавших русскую землю и ее народ на протяжении многовековой истории нашей страны. Их доблесть, отвага и смелость навсегда вписаны в летопись воинской славы России. Проект приурочен к Году защитника Отечества."Ставлю выше всего интересы самой России"Очередная война между Российской и Османской империями, которую нередко называют Второй Восточной (первой была Крымская война) вспыхнула на фоне обострения противоречий в Европе. Во второй половине XIX века Турция превратилась, как выражались дипломаты того времени, в "больного человека Европы". Отсталая в экономическом и политическом отношении, раздираемая внутренними противоречиями, Турция уже не могла держать в жестком подчинении огромные территории своей империи.Находящиеся под гнетом Стамбула христианские народы Старого Света (сербы, черногорцы, болгары, румыны, молдаване, боснийцы, греки и другие) стремились освободиться от экономического и религиозного гнета Порты и стать независимыми. Однако восстания 1875-1876 годов против турецких властей в Боснии, Герцеговине, а потом и в Болгарии были жестоко и кроваво подавлены. Турецкие солдаты проявляли просто звериную жестокость, что всколыхнуло общественность не только в России, но и в Западной Европе.Российское общество, узнав об этих событиях, требовало от власти защитить братьев-христиан. Император Александр II опасался вступать в большую европейскую войну. Тяжелые последствия недавней Крымской войны еще давали о себе знать, хотя Россия к тому времени уже добилась отмены запрета иметь флот в Черном море.Петербург по-прежнему был заинтересован в усилении своего влияния на Балканах и овладении проливами Босфор и Дарданеллы, однако вооруженный конфликт с турками вновь мог обернуться для России прямой войной с Британией и Францией. Лондон был заинтересован в сохранении целостности полностью подконтрольной ему Османской Порты, поскольку ее распад на национальные государства усилил бы Россию и Австро-Венгрию. Потому русский государь до поры отдавал предпочтение дипломатическим методам разрешения "восточной проблемы"."Я не менее других сочувствую несчастным христианам Турции, но я ставлю выше всего интересы самой России", - писал Александр II своему военному министру.Сторонницей более решительных действий России по защите христианских вассалов Османской империи была императрица Мария Александровна.В январе 1877 года Россия заключила соглашение с Австро-Венгрией, которая обязалась сохранить нейтралитет, за что получала право оккупировать Боснию и Герцеговину. В марте 1877 года Александр II заключает соглашение с Румынией о пропуске русских войск через ее территорию.Султан отверг новый проект реформ для балканских славян, выработанный по инициативе Петербурга. 24 апреля 1877 года Россия официально объявила войну Турции, за которыми по-прежнему стояли Англия и Франция, оказывая Порте военную помощь.Последняя битва парусных флотов: как Нахимов разбил турок при СинопеПервоначальные успехиГлавной целью отечественной дипломатии в этот период было добиться нейтралитета от больших европейских стран. Это Петербургу удалось. На европейском театре боевых действий Россия располагала 185 тысячами солдат. При этом ее союзниками были объединенные Дунайские княжества (будущая Румыния), сербские и болгарские повстанцы и ополченцы. Вместе с балканскими союзниками численность группировки достигала 300 тысяч человек. На Кавказе у России было примерно 100 тысяч солдат.В свою очередь турки на европейском театре обладали 186-тысячной группировкой, и на Кавказе имели примерно 90 тысяч солдат. На Черном море практически безраздельно господствовал турецкий флот, кроме того Порта располагала Дунайской флотилией.По плану, составленному еще в 1876 году, русские войска должны были форсировать Дунай, стремительным наступлением перейти Балканы и двинуться на турецкую столицу – Константинополь. Фактор стремительности играл здесь главную роль. Чем дольше продолжались бы боевые действия, тем сильнее становился бы риск вмешательства Британии и повторения событий Крымской войны.На Кавказском фронте русские войска захватили крепости Баязет и Ардаган, в ходе Авлияр-Аладжинского сражения 1877 года нанесли поражение Анатолийской турецкой армии, а затем в ноябре 1877 года овладели крепостью Карс."Тебе должно быть нашим фельдмаршалом": триумф графа Воронцова при ВарнеТри неудачных штурмаТем временем на западном фланге русскую армию постигла неудача. В июле корпус генерал-лейтенанта Николая Криденера овладел городом-крепостью Никополь в 40 километрах от Плевны. Во время этого штурма турки потеряли убитыми около 1000 человек. Державший оборону гарнизон сдался.Следующей должна была стать Плевна с ее важным стратегическим положением. Через эту крепость шли дороги на Рущук, Ловчу и через Балканский хребет в Софию и к ряду других важных населенных пунктов. Серьезных сил противника там еще не было, и русские войска могли без труда ее занять. Но медлительность русского командования сыграла роковую роль. Турецкий 17-тысячный корпус маршала Османа-паши опередил войска Криденера, пройдя марш-броском 200 километров за шесть суток и заняв оборону в Плевне.Русское и румынское командование вновь допустило ряд ошибок, неверно оценив силы противника и пренебрегая данными разведки. Ситуацию усугубляло отсутствие единоначалия в управлении войсками, поскольку при Плевне находились и император Александр II, и великий князь, главнокомандующий Дунайской армией Николай Николаевич. Здесь же были военный министр Дмитрий Милютин и румынский князь Карл.Первый штурм Плевны, предпринятый 20 июля силами отряда генерал-лейтенанта Юрия Шильдер-Шульднера, не принес успеха. Солдаты преодолели три линии окопов и ворвались в город, но были выбиты оттуда турками. Русские войска потеряли около 2800 человек, османы - около 2000.Второй штурм состоялся 30 июля, но обернулся еще большими потерями для русской армии – около 7000 человек. Турки при этом оперативно восстанавливали поврежденные укрепления и подводили к городу свежие силы. К началу августа гарнизон крепости составлял уже 32 тысячи человек и 70 орудий.Третий, самый ожесточенный, штурм 30 августа также закончился неудачей. В ходе штурма отряд генерала Михаила Скобелева сумел прорвать вражескую оборону, но высшее русское командование отказалось от перегруппировки сил и не поддержало Скобелева. В результате отряд генерала под давлением войск Османа-паши был вынужден отойти на исходные рубежи. В результате русские потеряли 13 000 солдат и офицеров, румыны – около 3000.Скобелев впоследствии писал, не скрывая своего возмущения: "Наполеон радовался, если кто-либо из маршалов выигрывал ему полчаса времени. Я выиграл им целые сутки – и этим не воспользовались!".Блестящая победа над турками: как Суворов стал графом РымникскимПадение цитаделиНеудача под Плевной вынудило русское командование приостановить наступление Дунайской армии на Константинополь, поскольку турецкая группировка создала угрозу форсированию Дуная.В сентябре Александр II принял решение начать планомерную осаду крепости. Строительством осадных укреплений руководил генерал, выдающийся военный инженер Эдуард Тотлебен.Исход операции предопределили успехи русских войск в окрестных населенных пунктах, в результате взятия которых Плевна оказалась в полной блокаде. Численность русских и румынских войск под крепостью к тому времени насчитывала около 130 тысяч человек.Несмотря на истощающиеся запасы провианта и боеприпасов, постоянные обстрелы и вспышки болезней, Осман-паша не желал сдаваться. В конце ноября турки попытались прорвать блокаду. Под покровом ночи им удалось прорвать две линии укреплений, но были остановлены артиллерийским огнем. Подошедшие на помощь два гренадерских полка обрушились на врага и вынудили его отступить. Потери османов составили около 6000 тысяч убитыми и ранеными, русские войска потеряли 1700 человек.Гангутское сражение: первый морской триумф русского флота"Самый черный день" министра ГорчаковаВзятие Плевны имело решающее значение для военной кампании против Османской Порты. Турция лишилась армейского соединения. Этот успех высвободил стотысячную русско-румынскую армию для последующего наступления на Константинополь. Кроме того, падение Плевны вызвало подъем освободительного движения балканских славян. В войну с турками снова вступила Сербия.Зимой следующего, 1878 года, Дунайская армия в союзе с болгарскими ополченцами и сербской армией разбила турок в сражениях у Шейново, Филиппополя и Адрианополя и вышла к османской столице.Успехи России всерьез встревожили Великобританию. Призрак Крымской войны вновь замаячил на горизонте. Лондон пригрозил Петербургу, что в случае занятия русскими войсками Стамбула Англия объявит войну России, и отправил в Мраморное море свою эскадру. Австро-Венгрия, сохранявшая нейтралитет, также могла ударить в спину. Перспектив такого усиления России испугался даже прусский канцлер Отто фон Бисмарк, до того занимавший условно пророссийскую позицию.В результате массированного давления на Петербург Александр II, понимая, что новой большой войны с европейцами Россия не выдержит, был вынужден пойти на смягчение требований. 3 марта 1878 года был подписан Сан-Стефанский мирный договор.Согласно документу, Сербия, Черногория и Румыния провозглашались полностью независимыми государствами, Болгария становилась автономным княжеством. Также получали автономию Босния и Герцеговина. В состав России возвращалась часть Бессарабии, отторгнутая от нее в 1856 году. На Кавказе к российским владениям присоединялись крепости Ардаган, Батум, Баязет, Карс.Османская империя должна была выплатить более 1,4 миллиарда рублей контрибуции, но большая часть выплаты покрывалась за счет территориальных уступок России. Один из основных вопросов – о проливах Босфор и Дарданеллы – так и не был поставлен в соглашении. В результате плоды победы России оказались значительно скромнее, чем могли бы быть. Министр иностранных дел написал императору в докладе, что это "самый черный день" в его служебной карьере. Александр II на нем приписал: "И в моей тоже".Защитники земли русской: разгром турецкого флота в Чесменском сраженииСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

