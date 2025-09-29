"Тебе должно быть нашим фельдмаршалом": триумф графа Воронцова при Варне

https://crimea.ria.ru/20250929/tebe-dolzhno-byt-nashim-feldmarshalom-triumf-grafa-vorontsova-pri-varne-1149173069.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. 197 лет назад, 29 сентября 1828 года, в ходе очередной русско-турецкой войны русские войска под командованием генерала Михаила Воронцова после двухмесячной осады взяли хорошо укрепленную приморскую крепость Варна, считавшуюся доселе неприступной. Осада Варны (13 июля - 29 сентября 1828 года) представляла собой тщательно спланированную совместную операцию, в которой Русская армия и Черноморский флот объединили усилия для осады и последующего взятия стратегически значимого и хорошо укрепленного форпоста. Осада крепости под командованием генерала от инфантерии графа Михаила Семеновича Воронцова стала ключевым этапом в русско-турецкой войне, продемонстрировав не только военную мощь Российской империи, но и пример блестящей координации действий различных родов войск, исключительного героизма русских солдат и офицеров. За выдающиеся заслуги в ходе кампании и взятие крепости, граф Воронцов был удостоен высокой награды – золотой шпаги, украшенной бриллиантами.Спецпроект сайта РИА Новости Крым "Защитники земли русской" посвящен героическим подвигам воинов, защищавших русскую землю и ее народ на протяжении многовековой истории нашей страны. Их доблесть, отвага и смелость навсегда вписаны в летопись воинской славы России. Проект приурочен к Году защитника Отечества.Причины войны и "греческий вопрос"Очередная, девятая по счету, русско-турецкая война разразилась в 1828 году на фоне обострившихся противоречий между Петербургом и Стамбулом. Основным среди них был "греческий вопрос". Еще в 1821 году греки начали вооруженную освободительную борьбу за независимость от Османской империи. В ответ султан усилил карательные меры в отношении мирного греческого населения.Русский государь Александр I во внешней политике руководствовался главным образом постулатами Священного союза, считая турецкого султана законным правителем всей Османской империи. Поэтому Россия не оказывала прямую военную помощь восставшим грекам, предпочитая защищать права христианских подданных османов дипломатическими методами. Однако переговоры результата не принесли.Кроме того, война была обусловлена и экономическими причинами. Уже после того, как в октябре 1827 года союзная эскадра Англии, Франции и России разгромила турецкий флот в Наваринском сражении, Порта закрыла черноморские проливы для российских торговых судов. Это подрывало черноморскую торговлю России и ставило непреодолимый заслон на пути экономического развития южных регионов империи.Наконец, разозленный турецкий правитель призвал всех своих мусульманских подданных начать джихад – "священную войну" против неверных, и, прежде всего, – против русских. В результате в апреле 1828 года государь Николай Павлович подписал манифест "Об открытии войны с Оттоманской Портою".Сражения на суше и на мореБоевые действия против турок велись на Кавказе и Балканах, в Черном и Средиземном морях. 95-тысячная русская армия генерал-фельдмаршала Петра Витгенштейна в короткие сроки заняла территорию вассальных Стамбулу Дунайских княжеств (земли нынешней Молдавии). 13-тысячный корпус генерала Ивана Паскевича с минимальными потерями взял Ахалцых (территория современной Грузии) – опорную крепость османов на Южном Кавказе, а затем – крепости Ардаган, Баязет и Карс. Боевая обстановка на море также складывалась в пользу Петербурга. Черноморская эскадра адмирала Алексея Грейга и отряд генерал-адъютанта Александра Меншикова захватили Анапу, а средиземноморская эскадра блокировала Дарданеллы, лишив турок возможности подвозить продовольствие в Константинополь.К Варне отряд Меншикова подошел в конце июля 1828 года. Сегодня это популярный черноморский курорт в Болгарии, а с конца XV по начало XIX веков это была стратегически важная и хорошо укрепленная турецкая крепость. Там был сосредоточен гарнизон в 15 тысяч человек, в распоряжении которых было 178 орудий. Со всех сторон ее окружал лабиринт траншей.Генерал-губернатор на фронтеК тому времени Михаил Семенович уже был выдающимся военным. В войну с турками 1806-1812 годов в качестве командира Нарвского пехотного полка он отличился в ряде сражений, был ранен в жесточайшей схватке с французами в ходе Бородинской битвы, участвовал в знаменитой "Битве народов" под Лейпцигом. Кроме того, Воронцова знали как бескорыстного мецената и талантливого государственного деятеля.На момент начала русско-турецкой войны Воронцов служил генерал-губернатором Новороссийского края и Бессарабской области (административный центр – Одесса) и успел много сделать для экономического и культурного развития этих земель. На начальном этапе войны на него как на генерал-губернатора, как бы выразились сейчас, "прифронтового региона", была возложена обязанность снабжать армию провиантом и амуницией. Однако генерал Иван Сабанеев писал тогда своему боевому товарищу Воронцову: Пророчество в конечном итоге сбылось. Воронцов прибывает под Варну командовать осадой. Здесь ему помогали не только огромный боевой опыт и умение быстро и эффективно наладить дисциплину и четкое исполнение приказов, но и особое, свойственное великому Суворову, заботливое отношение к солдатам. За это Михаила Семеновича очень уважали и любили в войсках.Солдаты Воронцова стойко держали осаду, несмотря на свою небольшую численность, постоянные обстрелы из пушек и вылазки из крепости турецкой конницы, а также недостаточно хорошо налаженное сообщение с эскадрой Грейга. Окончательно переломить ситуацию в свою пользу русским войскам удалось с прибытием под Варну подкрепления в лице лейб-гвардии Измайловского полка. Также русским саперам удалось пробить три большие бреши в крепостной стене.В середине сентября на помощь осажденным вышел 25-тысячный корпус военачальника Омера-паши с целью ударить по блокировавшим Варну с юга русским силам и прорвать блокаду. Однако в результате сражения на горе Куртепе с войсками генерала Евгения Вюртембергского силы Омера-паши были остановлены.Переломный штурм и взятие крепости25 сентября перед рассветом сформированный из лучших гвардейцев, егерей и матросов отряд вошел в пролом, овладел первым бастионом и установил на нем сильную батарею для флангового обстрела крепостных батарей. В это время удалось очистить крепостной ров от засевших там турецких стрелков. Потери русского войска составили до 80 человек убитыми и около 300 ранеными, турки потеряли порядка 600 человек.Несмотря на то, что в результате бастион удержать не удалось, и пришлось отступить, обеим сторонам стало очевидно, что крепость рано или поздно будет захвачена через пробитые в редутах бреши и устроенные переходы через рвы. Доселе твердая уверенность османов в неприступности Варны серьезно поколебалась. Благодаря дипломатическому таланту Воронцова, помноженному на храбрость русских воинов, удалось сохранить немало жизней. Были благодарны генералу и турецкие пленные солдаты и офицеры, отношение к которым было гуманным. Всего в плен попали более 9000 человек, также были захвачены около 200 орудий. За все время осады русские силы потеряли под Варной 290 офицеров и около 3000 нижних чинов.Сбывшееся пророчествоПадение Варны во многом предопределило победный для России исход войны, открыв дорогу на Стамбул. Второй год также отметился блестящими победами русских войск на суше (взятие Кувлече, Силистрии, Адрианополя и Эрзерума) и на море (подвиг брига "Меркурий" в районе Босфора).Война завершилась подписанием выгодного для Петербурга Адрианопольского мирного договора, по которому в состав России вошли дельта Дуная с прилегающими островами, черноморское побережье между рекой Кубань и Аджарией, а также кавказские царства и княжества (значительные территории современных Грузии и Армении).Михаил Воронцов получил в дар от императора украшенную бриллиантами золотую шпагу с надписью "За взятие Варны". Вот только высшее воинское звание генерал-фельдмаршала, которое ему прочил Сабанеев, Михаил Семенович получит только 28 лет спустя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

