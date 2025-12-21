Рейтинг@Mail.ru
В Бахчисарайском районе Крыма покалечили сосны ради выгоды
https://crimea.ria.ru/20251221/v-bakhchisarayskom-rayone-kryma-pokalechili-sosny-radi-vygody-1151806911.html
В Бахчисарайском районе Крыма покалечили сосны ради выгоды
В Бахчисарайском районе Крыма покалечили сосны ради выгоды - РИА Новости Крым, 21.12.2025
В Бахчисарайском районе Крыма покалечили сосны ради выгоды
В Бахчисарайском районе Крыма выявлен факт незаконной заготовки недревесной лесной продукции, а именно лапок крымской сосны, сообщают в республиканском... РИА Новости Крым, 21.12.2025
новый год
вырубка деревьев
минприроды крыма
новости крыма
бахчисарайский район
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе Крыма выявлен факт незаконной заготовки недревесной лесной продукции, а именно лапок крымской сосны, сообщают в республиканском минприроды.В министерстве напомнили, что такая деятельность является незаконной и влечет за собой штраф и конфискацию. Именно такое наказание и понес виновник. На него составлен административный протокол, а вся продукция и орудие ее изготовления изъяты.И отметили, что в предновогодний период именно из-за подобных случаев усиливают профилактические меры по охране лесного фонда.Ранее сообщалось, что арендаторы земли вырубили деревья в границах севастопольского заказника "Ласпи", в том числе краснокнижные, и получили уголовное дело.
бахчисарайский район
Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе Крыма выявлен факт незаконной заготовки недревесной лесной продукции, а именно лапок крымской сосны, сообщают в республиканском минприроды.
В министерстве напомнили, что такая деятельность является незаконной и влечет за собой штраф и конфискацию. Именно такое наказание и понес виновник. На него составлен административный протокол, а вся продукция и орудие ее изготовления изъяты.
"Новогодние украшения следует приобретать только в официальных точках продаж, где продукция поступает легально и с соблюдением экологических норм", – подчеркнули в минприроды.
И отметили, что в предновогодний период именно из-за подобных случаев усиливают профилактические меры по охране лесного фонда.
Ранее сообщалось, что арендаторы земли вырубили деревья в границах севастопольского заказника "Ласпи", в том числе краснокнижные, и получили уголовное дело.
