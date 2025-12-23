https://crimea.ria.ru/20251223/v-moskve-rabochiy-pogib-pri-padenii--stroitelnogo-krana-1151922988.html

В Москве рабочий погиб при падении строительного крана

В Москве рабочий погиб при падении строительного крана - РИА Новости Крым, 23.12.2025

В Москве рабочий погиб при падении строительного крана

В Москве мужчина погиб в результате падения стрелы базового крана. Об этом сообщает прокуратура города. РИА Новости Крым, 23.12.2025

2025-12-23T17:39

2025-12-23T17:39

2025-12-23T17:40

москва

новости

происшествия

строительство

прокуратура москвы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0b/1150798639_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6b24c1864739cf8080c539585977be6d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. В Москве мужчина погиб в результате падения стрелы базового крана. Об этом сообщает прокуратура города.Трагедия произошла на строительном объекте на улице Большой Юшуньской.На месте происшествия работают правоохранительные органы, их деятельность на месте координирует Зюзинский межрайонный прокурор.Как сообщалось, ранее в Севастополе на территории строительного объекта произошло обрушение крана. В результате происшествия один рабочий погиб, двое - получили травмы. Возбуждено уголовное дело. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП с плавучим краном в Крыму: Следком сообщил обстоятельства трагедии Опрокидывание плавучего крана в Севастополе - семьям помогутДва человека погибли при опрокидывании плавучего крана в Севастополе

москва

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, новости, происшествия, строительство, прокуратура москвы