В Москве рабочий погиб при падении строительного крана - РИА Новости Крым, 23.12.2025
В Москве рабочий погиб при падении строительного крана
В Москве рабочий погиб при падении строительного крана - РИА Новости Крым, 23.12.2025
В Москве рабочий погиб при падении строительного крана
В Москве мужчина погиб в результате падения стрелы базового крана. Об этом сообщает прокуратура города. РИА Новости Крым, 23.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. В Москве мужчина погиб в результате падения стрелы базового крана. Об этом сообщает прокуратура города.Трагедия произошла на строительном объекте на улице Большой Юшуньской.На месте происшествия работают правоохранительные органы, их деятельность на месте координирует Зюзинский межрайонный прокурор.Как сообщалось, ранее в Севастополе на территории строительного объекта произошло обрушение крана. В результате происшествия один рабочий погиб, двое - получили травмы. Возбуждено уголовное дело. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП с плавучим краном в Крыму: Следком сообщил обстоятельства трагедии Опрокидывание плавучего крана в Севастополе - семьям помогутДва человека погибли при опрокидывании плавучего крана в Севастополе
москва, новости, происшествия, строительство, прокуратура москвы
В Москве рабочий погиб при падении строительного крана

В Москве из-за падения стрелы строительного крана погиб 40-летний мужчина

17:39 23.12.2025 (обновлено: 17:40 23.12.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. В Москве мужчина погиб в результате падения стрелы базового крана. Об этом сообщает прокуратура города.
Трагедия произошла на строительном объекте на улице Большой Юшуньской.
"На рабочего субподрядной организации на строительном объекте упала конструкция стрелы базового крана. 40-летний мужчина погиб", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работают правоохранительные органы, их деятельность на месте координирует Зюзинский межрайонный прокурор.
Как сообщалось, ранее в Севастополе на территории строительного объекта произошло обрушение крана. В результате происшествия один рабочий погиб, двое - получили травмы. Возбуждено уголовное дело.
