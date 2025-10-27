Рейтинг@Mail.ru
Опрокидывание плавучего крана в Севастополе - семьям помогут
https://crimea.ria.ru/20251027/oprokidyvanie-plavuchego-krana-v-sevastopole---semyam-pomogut-1150473778.html
Опрокидывание плавучего крана в Севастополе - семьям помогут
Опрокидывание плавучего крана в Севастополе - семьям помогут - РИА Новости Крым, 27.10.2025
Опрокидывание плавучего крана в Севастополе - семьям помогут
Все расходы по оказанию помощи и поддержке как семьям погибших рабочих, так и пострадавшим сотрудникам, и членам их семей возьмет на себя Объединенная... РИА Новости Крым, 27.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Все расходы по оказанию помощи и поддержке как семьям погибших рабочих, так и пострадавшим сотрудникам, и членам их семей возьмет на себя Объединенная судостроительная корпорация (ОСК), сообщает пресс-служба корпорации.Кроме того, корпорация направит все необходимые ресурсы для оказания помощи пострадавшим и членам их семей, возьмет на себя все расходы по восстановлению здоровья и социальной поддержке пострадавших, уточнили в пресс-службе.Также корпорация оказывает всестороннюю поддержку следствию в целях оперативного и объективного расследования причин и обстоятельств произошедшего инцидента, обозначили в ОСК, добавив, что сформирована комиссия по расследованию инцидента.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что пострадавшим сейчас оказывают медицинскую помощь в городских больницах и выразил соболезнования родным и близким погибших.Ранее сообщалось, что плавучий кран опрокинулся в Южной бухте Севастополя из-за нештатной ситуации, пострадали люди. Получили травмы более 20 человек, семь из них госпитализировали.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские судно потерпело крушение в Средиземном море - что известноКрушение батискафа с российскими туристами в Египте: список пострадавшихЭто был теракт: названа причина крушения российского судна Ursa Major
севастополь, новости севастополя, крым, новости крыма, севморзавод, происшествия, михаил развожаев
Опрокидывание плавучего крана в Севастополе - семьям помогут

Пострадавшим при опрокидывании судна в Севастополе окажут всю необходимую помощь

19:39 27.10.2025 (обновлено: 19:43 27.10.2025)
 
© РИА Новости Крым . Андрей КиреевТуман в Севастополе. Вид на "Севморзавод"
Туман в Севастополе. Вид на Севморзавод - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© РИА Новости Крым . Андрей Киреев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Все расходы по оказанию помощи и поддержке как семьям погибших рабочих, так и пострадавшим сотрудникам, и членам их семей возьмет на себя Объединенная судостроительная корпорация (ОСК), сообщает пресс-служба корпорации.
"К сожалению, в результате происшествия погибли два работника корпорации. ОСК выражает глубокие соболезнования семьям погибших им будет оказана вся необходимая помощь и поддержка в том числе финансовая", - говорится в сообщении.
Кроме того, корпорация направит все необходимые ресурсы для оказания помощи пострадавшим и членам их семей, возьмет на себя все расходы по восстановлению здоровья и социальной поддержке пострадавших, уточнили в пресс-службе.
Также корпорация оказывает всестороннюю поддержку следствию в целях оперативного и объективного расследования причин и обстоятельств произошедшего инцидента, обозначили в ОСК, добавив, что сформирована комиссия по расследованию инцидента.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что пострадавшим сейчас оказывают медицинскую помощь в городских больницах и выразил соболезнования родным и близким погибших.
Ранее сообщалось, что плавучий кран опрокинулся в Южной бухте Севастополя из-за нештатной ситуации, пострадали люди. Получили травмы более 20 человек, семь из них госпитализировали.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Российские судно потерпело крушение в Средиземном море - что известно
Крушение батискафа с российскими туристами в Египте: список пострадавших
Это был теракт: названа причина крушения российского судна Ursa Major
 
Севастополь, Новости Севастополя, Крым, Новости Крыма, Севморзавод, Происшествия, Михаил Развожаев
 
