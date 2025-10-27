Рейтинг@Mail.ru
Два человека погибли при опрокидывании плавучего крана в Севастополе - РИА Новости Крым, 27.10.2025
Два человека погибли при опрокидывании плавучего крана в Севастополе
Два человека погибли при опрокидывании плавучего крана в Севастополе - РИА Новости Крым, 27.10.2025
Два человека погибли при опрокидывании плавучего крана в Севастополе
Два человека погибли при опрокидывании плавучего крана в Севастополе, возбуждено уголовное дело, об этом сообщает СК России. РИА Новости Крым, 27.10.2025
севастополь
срочные новости крыма
новости севастополя
крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Два человека погибли при опрокидывании плавучего крана в Севастополе, возбуждено уголовное дело, об этом сообщает СК России."Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, в результате чего произошло опрокидывание плавучего крана, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц", - говорится в сообщении СК.По данным ведомства, в результате трагедии погибли два человека, более 20 – получили травмы, им оказывают необходимую медицинскую помощь. К месту происшествия выдвинулась группа из наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов для осмотра территории, проведения всех необходимых следственных действий. Следствием будет дана оценка действиям лиц, ответственных за введение в эксплуатацию плавучего крана. Ход уголовного дела поставлен и.о. руководителя Главного следственного управления Е.В. Рудневым на личный контроль.Ранее сообщалось, что плавучий кран опрокинулся в Южной бухте Севастополя из-за нештатной ситуации, пострадали люди. Были спасены 15 человек, семь из них госпитализировали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Это был теракт: названа причина крушения российского судна Ursa MajorКрушение батискафа с российскими туристами в Египте: список пострадавшихРоссийские судно потерпело крушение в Средиземном море - что известно
севастополь
крым
Новости
севастополь, срочные новости крыма, новости севастополя, крым
Два человека погибли при опрокидывании плавучего крана в Севастополе

Два человека погибли при опрокидывании плавучего крана в Севастополе

18:21 27.10.2025 (обновлено: 19:05 27.10.2025)
 
© Следком России по Крыму и СевастополюПлавучий кран опрокинулся в Южной бухте Севастополя
Плавучий кран опрокинулся в Южной бухте Севастополя
© Следком России по Крыму и Севастополю
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Два человека погибли при опрокидывании плавучего крана в Севастополе, возбуждено уголовное дело, об этом сообщает СК России.
"Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, в результате чего произошло опрокидывание плавучего крана, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц", - говорится в сообщении СК.
По данным ведомства, в результате трагедии погибли два человека, более 20 – получили травмы, им оказывают необходимую медицинскую помощь.
© Южная транспортная прокуратураВ Южной бухте Севастополя перевернулся плавучий кран
В Южной бухте Севастополя перевернулся плавучий кран
© Южная транспортная прокуратура
В Южной бухте Севастополя перевернулся плавучий кран
К месту происшествия выдвинулась группа из наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов для осмотра территории, проведения всех необходимых следственных действий. Следствием будет дана оценка действиям лиц, ответственных за введение в эксплуатацию плавучего крана. Ход уголовного дела поставлен и.о. руководителя Главного следственного управления Е.В. Рудневым на личный контроль.
Ранее сообщалось, что плавучий кран опрокинулся в Южной бухте Севастополя из-за нештатной ситуации, пострадали люди. Были спасены 15 человек, семь из них госпитализировали.
СевастопольСрочные новости КрымаНовости СевастополяКрым
 
