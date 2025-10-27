https://crimea.ria.ru/20251027/dva-cheloveka-pogibli-pri-krushenii-sudna-v-sevastopole-1150471963.html

Два человека погибли при опрокидывании плавучего крана в Севастополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Два человека погибли при опрокидывании плавучего крана в Севастополе, возбуждено уголовное дело, об этом сообщает СК России."Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, в результате чего произошло опрокидывание плавучего крана, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц", - говорится в сообщении СК.По данным ведомства, в результате трагедии погибли два человека, более 20 – получили травмы, им оказывают необходимую медицинскую помощь. К месту происшествия выдвинулась группа из наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов для осмотра территории, проведения всех необходимых следственных действий. Следствием будет дана оценка действиям лиц, ответственных за введение в эксплуатацию плавучего крана. Ход уголовного дела поставлен и.о. руководителя Главного следственного управления Е.В. Рудневым на личный контроль.Ранее сообщалось, что плавучий кран опрокинулся в Южной бухте Севастополя из-за нештатной ситуации, пострадали люди. Были спасены 15 человек, семь из них госпитализировали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Это был теракт: названа причина крушения российского судна Ursa MajorКрушение батискафа с российскими туристами в Египте: список пострадавшихРоссийские судно потерпело крушение в Средиземном море - что известно

