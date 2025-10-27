https://crimea.ria.ru/20251027/v-sevastopole-oprokinulos-sudno---est-postradavshie-1150471276.html

ЧП в Севастополе: при опрокидывании судна пострадали люди

ЧП в Севастополе: при опрокидывании судна пострадали люди

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Плавучий кран опрокинулся в Южной бухте Севастополя из-за нештатной ситуации, пострадали люди. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем ТГ-канале.По его словам, на месте происшествия работают аварийные и спасательные службы. В ликвидации последствий задействованы сотрудники завода и представители контрагентских организаций.Для выяснения причин и обстоятельств инцидента создана комиссия, добавил губернатор.Как сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры, по факту случившегося начата проверка. На месте ЧП находится Севастопольский транспортный прокурор.Ранее сообщалось, что сухогруз столкнулся с лодкой на реке Дон в Ростовской области, есть пострадавшие.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Это был теракт: названа причина крушения российского судна Ursa MajorКрушение батискафа с российскими туристами в Египте: список пострадавшихРоссийские судно потерпело крушение в Средиземном море - что известно

