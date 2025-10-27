Рейтинг@Mail.ru
ЧП в Севастополе: при опрокидывании судна пострадали люди - РИА Новости Крым, 27.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251027/v-sevastopole-oprokinulos-sudno---est-postradavshie-1150471276.html
ЧП в Севастополе: при опрокидывании судна пострадали люди
ЧП в Севастополе: при опрокидывании судна пострадали люди - РИА Новости Крым, 27.10.2025
ЧП в Севастополе: при опрокидывании судна пострадали люди
Плавучий кран опрокинулся в Южной бухте Севастополя из-за нештатной ситуации, пострадали люди. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем... РИА Новости Крым, 27.10.2025
2025-10-27T17:38
2025-10-27T17:58
севастополь
происшествия
судно на подводных крыльях "комета"
новости севастополя
срочные новости крыма
новости крыма
крым
михаил развожаев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/1b/1150471565_0:234:961:775_1920x0_80_0_0_328623cd9ac7a19496a2373ad3175bda.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Плавучий кран опрокинулся в Южной бухте Севастополя из-за нештатной ситуации, пострадали люди. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем ТГ-канале.По его словам, на месте происшествия работают аварийные и спасательные службы. В ликвидации последствий задействованы сотрудники завода и представители контрагентских организаций.Для выяснения причин и обстоятельств инцидента создана комиссия, добавил губернатор.Как сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры, по факту случившегося начата проверка. На месте ЧП находится Севастопольский транспортный прокурор.Ранее сообщалось, что сухогруз столкнулся с лодкой на реке Дон в Ростовской области, есть пострадавшие.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Это был теракт: названа причина крушения российского судна Ursa MajorКрушение батискафа с российскими туристами в Египте: список пострадавшихРоссийские судно потерпело крушение в Средиземном море - что известно
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/1b/1150471565_0:195:961:916_1920x0_80_0_0_2ee7bf6265f4af3012484ad6c3b6871b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, происшествия, судно на подводных крыльях "комета" , новости севастополя, срочные новости крыма, новости крыма, крым, михаил развожаев
ЧП в Севастополе: при опрокидывании судна пострадали люди

В Севастополе из-за нештатной ситуации опрокинулось судно - пострадали люди

17:38 27.10.2025 (обновлено: 17:58 27.10.2025)
 
© Южная транспортная прокуратураВ Южной бухте Севастополя перевернулся плавучий кран
В Южной бухте Севастополя перевернулся плавучий кран
© Южная транспортная прокуратура
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Плавучий кран опрокинулся в Южной бухте Севастополя из-за нештатной ситуации, пострадали люди. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем ТГ-канале.
По его словам, на месте происшествия работают аварийные и спасательные службы. В ликвидации последствий задействованы сотрудники завода и представители контрагентских организаций.

"По предварительной информации, к этому часу спасены 15 человек, из них семь госпитализированы, у них травмы легкой и средней степени тяжести. Пострадавших развозим по городским больницам", – уточнил Развожаев.

Для выяснения причин и обстоятельств инцидента создана комиссия, добавил губернатор.
Как сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры, по факту случившегося начата проверка. На месте ЧП находится Севастопольский транспортный прокурор.
"Проводится проверка исполнения законодательства в сфере безопасности эксплуатации флота. По ее итогам будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования", - сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что сухогруз столкнулся с лодкой на реке Дон в Ростовской области, есть пострадавшие.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Это был теракт: названа причина крушения российского судна Ursa Major
Крушение батискафа с российскими туристами в Египте: список пострадавших
Российские судно потерпело крушение в Средиземном море - что известно
 
СевастопольПроисшествияСудно на подводных крыльях "Комета"Новости СевастополяСрочные новости КрымаНовости КрымаКрымМихаил Развожаев
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:02Насмерть сбил двух девочек - страшное ДТП в Свердловской области
19:55Отдохнуть с пользой: куда пойти с детьми в Крыму на осенних каникулах
19:39Опрокидывание плавучего крана в Севастополе - семьям помогут
19:17Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру понедельника
18:42На Крым обрушился шторм – улицы и дороги затопило
18:37В Крыму еще девять сел остались без света
18:21Два человека погибли при опрокидывании плавучего крана в Севастополе
18:15Крымские курорты внедрят уникальные разработки местных ученых в медицину
17:38ЧП в Севастополе: при опрокидывании судна пострадали люди
17:36Дни здоровья волос: в Крыму можно бесплатно обследоваться
17:15В Крыму из-за непогоды энергетики перешли на режим повышенной готовности
17:02В крымском лесу спасли туриста с травмой ноги
16:47В Севастополе нашли незаконную скважину для добычи подземных вод
16:31В Крыму из-за аварии частично обесточены четыре села
16:15Крым примет участие в юбилейном "Большом этнографическом диктанте"
15:44Ситуация с топливом в Крыму стабилизировалась - власти
15:16Армия России продолжает уничтожать окруженные группировки ВСУ
14:55Путин подписал поправки в законе о статусе участников СВО
14:45МИД: Россия соблюдает соглашение с США о проведении стратегических учений
14:27В Ялте включили отопление
Лента новостейМолния