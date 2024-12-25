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Это был теракт: названа причина крушения российского судна Ursa Major - РИА Новости Крым, 25.12.2024
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Это был теракт: названа причина крушения российского судна Ursa Major
Это был теракт: названа причина крушения российского судна Ursa Major - РИА Новости Крым, 25.12.2024
Это был теракт: названа причина крушения российского судна Ursa Major
Российское судно Ursa Major затонуло в Средиземном море в результате террористической атаки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на компанию "Оборонлогистика", РИА Новости Крым, 25.12.2024
2024-12-25T17:36
2024-12-25T17:40
россия
средиземное море
происшествия
новости
кораблекрушение
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Российское судно Ursa Major затонуло в Средиземном море в результате террористической атаки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на компанию "Оборонлогистика", владеющую сухогрузом.Российское грузовое судно Ursa Major затонуло в Средиземном море 24 декабря, предварительно сообщалось о том, что причиной происшествие стал взрыв в машинном отсеке.По показаниям членов экипажа судна, 23 декабря 2024 года в 13.50 (по мск) произошли три последовательных взрыва с правого борта в районе кормовой части, после чего судно получило резкий крен на правый борт до 25 градусов, что свидетельствовало о поступлении воды в судовые помещения, добавили в компании.Российское грузовое судно Ursa Major потерпело крушение в Средиземном море в 67 милях от испанского берега и в 45 милях от алжирского, 14 членов экипажа были спасены и доставлены в порт Картахена, двое числятся пропавшими без вести. Российское судно следовало из Санкт-Петербурга в направлении порта Владивосток.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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россия, средиземное море, происшествия, новости, кораблекрушение
Это был теракт: названа причина крушения российского судна Ursa Major

Российское судно потерпело крушение в Средиземном море из-за теракта

17:36 25.12.2024 (обновлено: 17:40 25.12.2024)
 
© РИА Новости КрымШторм в Черном море
Шторм в Черном море - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Российское судно Ursa Major затонуло в Средиземном море в результате террористической атаки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на компанию "Оборонлогистика", владеющую сухогрузом.
Российское грузовое судно Ursa Major затонуло в Средиземном море 24 декабря, предварительно сообщалось о том, что причиной происшествие стал взрыв в машинном отсеке.
"Оборонлогистика" полагает, что 23 декабря 2024 года была совершена целенаправленная террористическая атака на судно "Урса Майор", принадлежащее компании", - сообщили в "Оборонлогистике".
По показаниям членов экипажа судна, 23 декабря 2024 года в 13.50 (по мск) произошли три последовательных взрыва с правого борта в районе кормовой части, после чего судно получило резкий крен на правый борт до 25 градусов, что свидетельствовало о поступлении воды в судовые помещения, добавили в компании.
Российское грузовое судно Ursa Major потерпело крушение в Средиземном море в 67 милях от испанского берега и в 45 милях от алжирского, 14 членов экипажа были спасены и доставлены в порт Картахена, двое числятся пропавшими без вести. Российское судно следовало из Санкт-Петербурга в направлении порта Владивосток.
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РоссияСредиземное мореПроисшествияНовостиКораблекрушение
 
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