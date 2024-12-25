https://crimea.ria.ru/20241225/eto-byl-terakt-nazvana-prichina-krusheniya-rossiyskogo-sudna-ursa-major-1142916922.html

Это был теракт: названа причина крушения российского судна Ursa Major

Это был теракт: названа причина крушения российского судна Ursa Major - РИА Новости Крым, 25.12.2024

Это был теракт: названа причина крушения российского судна Ursa Major

Российское судно Ursa Major затонуло в Средиземном море в результате террористической атаки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на компанию "Оборонлогистика", РИА Новости Крым, 25.12.2024

2024-12-25T17:36

2024-12-25T17:36

2024-12-25T17:40

россия

средиземное море

происшествия

новости

кораблекрушение

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Российское судно Ursa Major затонуло в Средиземном море в результате террористической атаки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на компанию "Оборонлогистика", владеющую сухогрузом.Российское грузовое судно Ursa Major затонуло в Средиземном море 24 декабря, предварительно сообщалось о том, что причиной происшествие стал взрыв в машинном отсеке.По показаниям членов экипажа судна, 23 декабря 2024 года в 13.50 (по мск) произошли три последовательных взрыва с правого борта в районе кормовой части, после чего судно получило резкий крен на правый борт до 25 градусов, что свидетельствовало о поступлении воды в судовые помещения, добавили в компании.Российское грузовое судно Ursa Major потерпело крушение в Средиземном море в 67 милях от испанского берега и в 45 милях от алжирского, 14 членов экипажа были спасены и доставлены в порт Картахена, двое числятся пропавшими без вести. Российское судно следовало из Санкт-Петербурга в направлении порта Владивосток.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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средиземное море

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, средиземное море, происшествия, новости, кораблекрушение