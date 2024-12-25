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МИД России направил дипломатов в Казахстан для помощи выжившим в крушении - РИА Новости Крым, 25.12.2024
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МИД России направил дипломатов в Казахстан для помощи выжившим в крушении
МИД России направил дипломатов в Казахстан для помощи выжившим в крушении - РИА Новости Крым, 25.12.2024
МИД России направил дипломатов в Казахстан для помощи выжившим в крушении
Российские дипломаты вылетели в Казахстан, чтобы оказать помощь выжившим в авиакатастрофе соотечественникам. Об этом сообщила официальный представитель МИД... РИА Новости Крым, 25.12.2024
2024-12-25T17:09
2024-12-25T17:09
крушение самолета в казахстане
казахстан
самолет
авиакатастрофа
новости
мария захарова
министерство иностранных дел рф (мид рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Российские дипломаты вылетели в Казахстан, чтобы оказать помощь выжившим в авиакатастрофе соотечественникам. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Она уточнила, что посольства Российской Федерации в Астане и Баку, генеральное консульство в казахстанском городе Уральск находятся в тесном контакте с представителями компетентных служб Азербайджана и Казахстана."Приносим свои искренние соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - добавила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.Пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines разбился в Актау на западе Казахстана утром в среду. Борт следовал из Баку в Грозный. Как сообщили в Росавиации, предварительная причина крушения – столкновение с птицами. Из-за возникшей нештатной ситуации на борту воздушного судна его командир принял решение идти на запасной аэродром — им был выбран Актау, где и произошла авиакатастрофа. По информации Минтранса Казахстана, на борту находились 67 человек, включая членов экипажа. В том числе 37 граждан Азербайджана, шесть - Казахстана, три - Кыргызстана и 16 граждан России. В катастрофе выжили 29 человек, в том числе двое детей, они госпитализированы. Следком России открыл уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагедией семьям погибших. Он сообщил, что в Актау вылетел самолет МЧС России с медиками на борту и необходимым дополнительным оборудованием.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крушение пассажирского самолета в Казахстане - все данные к этому часуВ Росавиации назвали вероятную причину крушения самолета в КазахстанеСамолет МЧС России с медиками и оборудованием на борту вылетел в Актау
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РИА Новости Крым
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крушение самолета в казахстане, казахстан, самолет, авиакатастрофа, новости, мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф)
МИД России направил дипломатов в Казахстан для помощи выжившим в крушении

МИД окажет помощь россиянам в Казахстане после крушения самолета в Актау

17:09 25.12.2024
 
© Фото Азамат Сарсенбаев, t.me/tengrinewsМесто крушения самолета в казахстанском аэропорту Актау
Место крушения самолета в казахстанском аэропорту Актау
© Фото Азамат Сарсенбаев, t.me/tengrinews
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Российские дипломаты вылетели в Казахстан, чтобы оказать помощь выжившим в авиакатастрофе соотечественникам. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Наши дипломаты уже командированы в Актау, в том числе для уточнения информации и организации помощи выжившим соотечественникам", - проинформировала Захарова.
Она уточнила, что посольства Российской Федерации в Астане и Баку, генеральное консульство в казахстанском городе Уральск находятся в тесном контакте с представителями компетентных служб Азербайджана и Казахстана.
"Приносим свои искренние соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - добавила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.
Пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines разбился в Актау на западе Казахстана утром в среду. Борт следовал из Баку в Грозный. Как сообщили в Росавиации, предварительная причина крушения – столкновение с птицами. Из-за возникшей нештатной ситуации на борту воздушного судна его командир принял решение идти на запасной аэродром — им был выбран Актау, где и произошла авиакатастрофа. По информации Минтранса Казахстана, на борту находились 67 человек, включая членов экипажа. В том числе 37 граждан Азербайджана, шесть - Казахстана, три - Кыргызстана и 16 граждан России. В катастрофе выжили 29 человек, в том числе двое детей, они госпитализированы. Следком России открыл уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагедией семьям погибших. Он сообщил, что в Актау вылетел самолет МЧС России с медиками на борту и необходимым дополнительным оборудованием.
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Крушение самолета в КазахстанеКазахстанСамолетАвиакатастрофаНовостиМария ЗахароваМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)
 
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