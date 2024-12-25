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Пассажирский самолет разбился на западе Казахстана - что известно - РИА Новости Крым, 25.12.2024
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Пассажирский самолет разбился на западе Казахстана - что известно
Пассажирский самолет разбился на западе Казахстана - что известно - РИА Новости Крым, 25.12.2024
Пассажирский самолет разбился на западе Казахстана - что известно
Пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines разбился в Актау на западе Казахстана. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Казахстана. РИА Новости Крым, 25.12.2024
2024-12-25T10:09
2024-12-25T14:10
казахстан
новости
авиакатастрофа
грозный
баку
самолет
крушение самолета в казахстане
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines разбился в Актау на западе Казахстана. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Казахстана.В МЧС Казахстана проинформировали, что на место крушения самолета прибыли 52 человека личного состава и 11 единиц техники. По предварительным данным, в авиакатастрофе есть выжившие. Обстоятельства происшествия уточняются, будет произведено специальное расследование.Как рассказали агентству РИА Новости в пресс-службе аэропорта столицы Чечни, из-за тумана в Грозном самолет был перенаправлен в Махачкалу, а оттуда – в Актау. Также сообщается, что ранее борт подавал сигналы о ЧС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.
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РИА Новости Крым
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казахстан, новости, авиакатастрофа, грозный, баку, самолет, крушение самолета в казахстане
Пассажирский самолет разбился на западе Казахстана - что известно

Пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines разбился на западе Казахстана

10:09 25.12.2024 (обновлено: 14:10 25.12.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевТу-134
Ту-134 - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines разбился в Актау на западе Казахстана. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Казахстана.
"Вблизи города Актау потерпел крушение рейсовый самолет, следовавший сообщением Баку-Грозный. Данный самолет принадлежит авиакомпании Azerbaijan Airlines", - говорится в сообщении.
В МЧС Казахстана проинформировали, что на место крушения самолета прибыли 52 человека личного состава и 11 единиц техники.
"По прибытию обнаружено горение воздушного судна. Спасательные подразделения приступили к тушению пожара. В настоящее время уточняется информация о пострадавших", - говорится в сообщении ведомства.
По предварительным данным, в авиакатастрофе есть выжившие. Обстоятельства происшествия уточняются, будет произведено специальное расследование.
Как рассказали агентству РИА Новости в пресс-службе аэропорта столицы Чечни, из-за тумана в Грозном самолет был перенаправлен в Махачкалу, а оттуда – в Актау. Также сообщается, что ранее борт подавал сигналы о ЧС.
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КазахстанНовостиАвиакатастрофаГрозныйБакуСамолетКрушение самолета в Казахстане
 
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