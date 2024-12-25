https://crimea.ria.ru/20241225/passazhirskiy-samolet-razilsya-na-zapade-kazakhstana---chto-izvestno-1142899527.html

Пассажирский самолет разбился на западе Казахстана - что известно

Пассажирский самолет разбился на западе Казахстана - что известно - РИА Новости Крым, 25.12.2024

Пассажирский самолет разбился на западе Казахстана - что известно

Пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines разбился в Актау на западе Казахстана. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Казахстана. РИА Новости Крым, 25.12.2024

2024-12-25T10:09

2024-12-25T10:09

2024-12-25T14:10

казахстан

новости

авиакатастрофа

грозный

баку

самолет

крушение самолета в казахстане

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines разбился в Актау на западе Казахстана. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Казахстана.В МЧС Казахстана проинформировали, что на место крушения самолета прибыли 52 человека личного состава и 11 единиц техники. По предварительным данным, в авиакатастрофе есть выжившие. Обстоятельства происшествия уточняются, будет произведено специальное расследование.Как рассказали агентству РИА Новости в пресс-службе аэропорта столицы Чечни, из-за тумана в Грозном самолет был перенаправлен в Махачкалу, а оттуда – в Актау. Также сообщается, что ранее борт подавал сигналы о ЧС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.

казахстан

грозный

баку

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

казахстан, новости, авиакатастрофа, грозный, баку, самолет, крушение самолета в казахстане