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В Росавиации назвали вероятную причину крушения самолета в Казахстане - РИА Новости Крым, 25.12.2024
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В Росавиации назвали вероятную причину крушения самолета в Казахстане
В Росавиации назвали вероятную причину крушения самолета в Казахстане - РИА Новости Крым, 25.12.2024
В Росавиации назвали вероятную причину крушения самолета в Казахстане
Предварительная причина крушения пассажирского самолета в казахстанском аэропорту "Актау" - столкновение с птицами. Об этом сообщили в Росавиации. РИА Новости Крым, 25.12.2024
2024-12-25T11:30
2024-12-25T14:22
крушение самолета в казахстане
казахстан
самолет
авиакатастрофа
новости
росавиация
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. Предварительная причина крушения пассажирского самолета в казахстанском аэропорту "Актау" - столкновение с птицами. Об этом сообщили в Росавиации.По данным ведомства, самолет Embraer 190 азербайджанской авиакомпании AZAL,выполнявший рейс из Баку в Грозный, столкнулся с землей при заходе на посадку.Оперативные службы Республики Казахстан ведут поисково-спасательные работы на месте крушения. Пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines разбился в Актау на западе Казахстана утром в среду. Борт следовал из Баку в Грозный. По информации Минтранса Казахстана, на борту находились 67 человек, включая членов экипажа.По данным Министерства транспорта Казахстана, на борту находились 37 граждан Азербайджана, 16 граждан России, шесть граждан Казахстана, три - Кыргызстана.По последним данным МЧС Казахстана, двадцать семь человек, в том числе трое детей, доставлены в больницу.По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело, сообщает портал Tengrinews со ссылкой на пресс-службу департамента полиции на транспорте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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крушение самолета в казахстане, казахстан, самолет, авиакатастрофа, новости, росавиация
В Росавиации назвали вероятную причину крушения самолета в Казахстане

Столкновение с птицами стало вероятной причиной крушения самолета в аэропорту Казахстана

11:30 25.12.2024 (обновлено: 14:22 25.12.2024)
 
© Фото из соцсетейКрушение самолета в Актау
Крушение самолета в Актау
© Фото из соцсетей
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. Предварительная причина крушения пассажирского самолета в казахстанском аэропорту "Актау" - столкновение с птицами. Об этом сообщили в Росавиации.
"Предварительно: после столкновения с птицами, из-за возникшей нештатной ситуации на борту воздушного судна, его командир принял решение идти на запасной аэродром — им был выбран Актау", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, самолет Embraer 190 азербайджанской авиакомпании AZAL,выполнявший рейс из Баку в Грозный, столкнулся с землей при заходе на посадку.
Оперативные службы Республики Казахстан ведут поисково-спасательные работы на месте крушения.
Пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines разбился в Актау на западе Казахстана утром в среду. Борт следовал из Баку в Грозный. По информации Минтранса Казахстана, на борту находились 67 человек, включая членов экипажа.
По данным Министерства транспорта Казахстана, на борту находились 37 граждан Азербайджана, 16 граждан России, шесть граждан Казахстана, три - Кыргызстана.
По последним данным МЧС Казахстана, двадцать семь человек, в том числе трое детей, доставлены в больницу.
По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело, сообщает портал Tengrinews со ссылкой на пресс-службу департамента полиции на транспорте.
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Крушение самолета в КазахстанеКазахстанСамолетАвиакатастрофаНовостиРосавиация
 
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