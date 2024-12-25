https://crimea.ria.ru/20241225/v-rosaviatsii-nazvali-veroyatnuyu-prichinu-krusheniya-samoleta-v-kazakhstane-1142903544.html

В Росавиации назвали вероятную причину крушения самолета в Казахстане

В Росавиации назвали вероятную причину крушения самолета в Казахстане - РИА Новости Крым, 25.12.2024

В Росавиации назвали вероятную причину крушения самолета в Казахстане

Предварительная причина крушения пассажирского самолета в казахстанском аэропорту "Актау" - столкновение с птицами. Об этом сообщили в Росавиации. РИА Новости Крым, 25.12.2024

2024-12-25T11:30

2024-12-25T11:30

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крушение самолета в казахстане

казахстан

самолет

авиакатастрофа

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росавиация

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. Предварительная причина крушения пассажирского самолета в казахстанском аэропорту "Актау" - столкновение с птицами. Об этом сообщили в Росавиации.По данным ведомства, самолет Embraer 190 азербайджанской авиакомпании AZAL,выполнявший рейс из Баку в Грозный, столкнулся с землей при заходе на посадку.Оперативные службы Республики Казахстан ведут поисково-спасательные работы на месте крушения. Пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines разбился в Актау на западе Казахстана утром в среду. Борт следовал из Баку в Грозный. По информации Минтранса Казахстана, на борту находились 67 человек, включая членов экипажа.По данным Министерства транспорта Казахстана, на борту находились 37 граждан Азербайджана, 16 граждан России, шесть граждан Казахстана, три - Кыргызстана.По последним данным МЧС Казахстана, двадцать семь человек, в том числе трое детей, доставлены в больницу.По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело, сообщает портал Tengrinews со ссылкой на пресс-службу департамента полиции на транспорте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

казахстан

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крушение самолета в казахстане, казахстан, самолет, авиакатастрофа, новости, росавиация