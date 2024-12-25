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"От окон не могли оторваться": проводник рассказал о первом поезде в Крым

"От окон не могли оторваться": проводник рассказал о первом поезде в Крым - РИА Новости Крым, 25.12.2024

"От окон не могли оторваться": проводник рассказал о первом поезде в Крым

РИА Новости Крым, 25.12.2024

2024-12-25T17:21

2024-12-25T17:21

2024-12-25T17:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым.- Вот пять лет назад нас вот так на каждой станции встречали, только еще в три раза больше людей, - наша собеседница обводит взглядом перрон, на котором играет оркестр и собралась праздничная толпа. Очень волнительно было, говорит проводница Ирина Тухватуллина.С того дня, как на симферопольском перроне появился впервые двухэтажный поезд "Таврия" № 28 "Москва - Симферополь", который так торжественно встречают, этот рейс был проделан 25 000 раз. Пять лет назад он впервые вышел из Москвы, пересек полстраны, прошел по новенькой железнодорожной части Крымского моста и прибыл в Симферополь. С тех пор Крым с другими регионами России связали уже 19 регулярных рейсов.Но этот навсегда останется… вторым. Потому что первым всего на пару часов раньше стал состав "Санкт-Петербург - Севастополь", который встречали в городе-герое. А 28-я фирменная "Таврия" впервые связала две столицы – России и Крыма.Вспомнить всеПять лет назад билеты на первую "Таврию" разошлись за полчаса. Многие хотели просто проехать на этом первом, таком долгожданном, да еще и двухэтажном поезде. Этот день памятен всем сотрудниками поездной бригады. Ну а пассажирам сегодня предложили вспомнить, каково это – подписывать и отправлять друг другу почтовые открытки.На обороте открыток с видами, которые проезжает в дороге поезд "Таврия", можно написать пожелания родным и адрес. Это же вообще-то "открытое письмо" - на него тут же клеят марку, ставят специальный штемпель с логотипом поезда и опускают в почтовый ящик. Олдскульный такой, синенький ящик с надписью "Почта", временно установленный на перроне. Бездушный интернетный телеграм на пару минут вышел покурить в сторонке, подумалось мне.Свою открытку, честно выстояв в очереди, подписала вице-премьер и министр финансов Крыма Ирина Кивико.- Отправляю семье, из Симферополя в Симферополь, потому что здесь очень интересная печать. Видите, с отметкой "поезд "Таврия", 5 лет". Я думаю, что моим домашним приятно будет дома получить такую открытку с видом нашего любимого Крыма.Рядом с веселой почтовой кутерьмой установлена картина, на которой цветной поезд бороздит черно-белые просторы, предположительно тоже где-то в Крыму. Раскрасить контурный рисунок предлагается всем желающим. А в пути пассажиры могли поучаствовать в викторине, победители которой получили от компании-перевозчика ценные призы.На первый поезд были первые "опоздуны"Проводник "Таврии" Ирина Тухватуллина родом из славного города Ржева в Тверской области. Она объездила с рейсами полстраны, от Москвы до Мурманска. Но первый рейс в столицу Крыма запомнился ей на всю жизнь:- До сих пор как вспомню, так мурашки по коже. На каждой станции после Крымского моста нас встречали с шарами, с цветами. Люди приходили с детьми, фотографировались, специально покупали билеты, чтобы просто проехать с нами до Симферополя. Это было нечто, хотелось плакать.Все пассажиры были веселыми, счастливыми, поздравляли друг друга и не отходили от окон, особенно на мосту. Но были и такие, которые даже на этот первый поезд умудрились опоздать.- Событие такое масштабное, мирового класса, можно сказать, а они опаздывают! Мы как раз на хвосте были, последний вагон. Помню, они бегут по перрону, а нас трясет уже, поезд трогается! Мы им кричим – давайте быстрее, они в последнюю секунду буквально запрыгнули, - улыбается Ирина, вспоминая.Нынешние пассажиры тоже выходят из вагона с улыбками – не каждый раз их встречают с живым оркестром. Анна с мужем приехали на отдых, на полуострове они будут встречать Новый год. На вопрос, чего ожидают от Крыма, отвечают без запинки: солнца! В их родном Ярославле уже снега и морозы.- Нам говорили, что рейс праздничный, викторину проводили в дороге, нам очень понравилось. Но мы не ожидали, что будут так встречать!Бывшая крымчанка, а ныне уже москвичка Алиса Алисеева ехала с мохнатым пассажиром – шпицем Маркизом, который упорно отворачивается от объективов.- Он не медийная личность у нас, - констатирует с серьезным видом хозяйка. – Но ему все понравилось, ехал спокойно. Мы к друзьям в гости прибыли.Пассажиры изменилисьПоезд в Крым обслуживает бригада из тридцати человек: это проводники, сотрудники вагона-ресторана, транспортной безопасности, ну и главный человек – поездной электромеханик, который отвечает за исправность всех механизмов. Главным его называет начальник поезда Марина Каторгина:За последние годы пассажиры очень изменились, рассказывает нам руководитель обособленного подразделения "Крым" компании-перевозчика Альберт Сатретдинов.- Они стали очень требовательными. Сейчас пассажиру нужны, помимо комфортного безопасного передвижения, новые услуги, и мы это прорабатываем с производителями вагонов, с нашим сервисом. Вот пару лет назад у нас автовоз появился, в поезде №90. То есть люди могут приехать в Крым со своим автомобилем, но при этом не за рулем, - говорит он.Для обслуживания пассажиров в Симферополе в честь юбилея перерезали красную ленточку на входе в новый бизнес-зал. Вход в него будет бесплатным для клиентов, которые купили билет в вагон-люкс. Для них в зале премиум-класса оборудована рабочая зона с вай-фаем, кафе с постоянно накрытым шведским столом, душевые комнаты и зоны отдыха.Самим же сотрудникам поездной бригады, которые стали виновниками сегодняшнего торжества, отдыхать и праздновать некогда. В обратный рейс они пойдут по расписанию – такая у них работа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым до конца года ждет шестимиллионного туристаКрымские поезда перевезли более 9 млн пассажиров за годЖелезная дорога через Крымский мост в инфографике РИА Новости Крым

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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