https://crimea.ria.ru/20250418/khersonskaya-oblast-stanet-klondaykom-intervyu-vladimira-saldo-1145798910.html

Херсонская область станет Клондайком: интервью Владимира Сальдо

Херсонская область станет Клондайком: интервью Владимира Сальдо - РИА Новости Крым, 18.04.2025

Херсонская область станет Клондайком: интервью Владимира Сальдо

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал в интервью РИА Новости Крым о социально-экономическом развитии региона, перспективах восстановления... РИА Новости Крым, 18.04.2025

2025-04-18T17:31

2025-04-18T17:31

2025-04-18T17:31

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ГЕНИЧЕСК, 18 апр – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал в интервью РИА Новости Крым о социально-экономическом развитии региона, перспективах восстановления Каховской ГЭС, запуске пассажирского железнодорожного сообщения с Крымом и подготовке Херсонщины к празднованию 80-летия Великой Победы.– Боевики ВСУ продолжают обстреливать и атаковать дронами населенные пункты на левом берегу. В последнее время эти атаки усилились. С чем, на Ваш взгляд, связана эта активизация ВСУ и предпринимаются ли меры по усилению защиты населенных пунктов области?– Киевский режим стремится запугать жителей левобережья, создать такие условия, чтобы жить на этой земле было невозможно и опасно, заставляют людей выехать, чтобы здесь снова была безжизненная степь, как сотни лет назад, до того момента, когда эту территорию начали заселять люди со всей большой России.Но Киеву это не удается, потому что люди, которые уехали раньше, возвращаются, и их становится все больше. Растет численность населения и за счет приезжих из других регионов РФ. Мы это видим по обращениям в школы и детские сады. Количество этих обращений увеличилось, уже даже мест не хватает. В некоторых школах приходится организовывать учебный процесс в две смены.Основную защиту нашему населению дают Вооруженные силы России, и это они делают достаточно эффективно. Конечно, бывают потери, они в любой ситуации болезненны. Но наши Вооруженные силы делают все для того, чтобы обезопасить жителей Херсонской области.Да, враг продолжает попытки нас атаковать. Хотя за последнее время количество ракетных обстрелов населенных пунктов области уменьшилось, но усилилась интенсивность атак беспилотников, прежде всего, на объекты энергетической инфраструктуры, в нарушение моратория на удары по энергетике. Под ударами в основном оказываются трансформаторные подстанции, питающие электроэнергией населенные пункты. За последний месяц, наверное, не было такого дня, чтобы где-то не было отключено электричество из-за повреждения подстанций и оборудования, которое там находится. Сейчас предпринимаются меры инженерного направления для того, чтобы больше защитить объекты энергетической инфраструктуры от атак.– 6 июня исполнится два года с момента разрушения плотины Каховской ГЭС. Планируется ли все-таки восстановить плотину? Что для этого нужно сделать?Восстановление Каховской ГЭС – это, в первую очередь, воссоздание водохранилища как источника пресной воды для орошения больших сельскохозяйственных площадей в Херсонской и Запорожской областях и в Крыму. Кроме того, восстановление гидроэлектростанции важно с точки зрения выработки электроэнергии, а также логистики, поскольку по плотине идет автомобильная дорога.В восстановлении Каховской ГЭС заинтересована и правобережная часть Херсонской области, временно подконтрольная киевскому режиму, но являющаяся частью Российской Федерации согласно Конституции страны. Водохранилище обеспечивало пресной водой как сельское хозяйство, так и промышленные предприятия, которые там находятся.– Продолжается реализация госпрограммы восстановления Херсонской области и других исторических регионов РФ. Какие основные мероприятия планируется выполнить в этом году в области и какие средства выделены на эти цели?– Программа социально-экономического развития Херсонской области – это инвестиционная программа, то есть это вложение средств в развитие тех или иных отраслей. В первую очередь это социальная инфраструктура, доведение до общероссийского уровня всех объектов образования и здравоохранения. В этом направлении ведется проектирование и строительно-монтажные работы, привлекаются мощности государственных компаний и регионов-шефов.Сейчас рабочая группа рассматривала вопросы, связанные с увеличением финансирования на приведение в нормативное состояние всех школ левобережья. Это большие объемы.Развитие социального сектора Херсонской области находится на особом контроле президента России Владимира Путина, как и другие вопросы жизнедеятельности региона.Большие объемы средств выделены на инженерную инфраструктуру – сети водоснабжения и водоотведения, энерго- и газоснабжения. Только на этот год около двух миллиардов предусмотрено на это направление. В целом по программе планируется около 8 млрд рублей на систему газоснабжения и столько же - на энергетическую инфраструктуру. Херсонская область готовится к будущему экономическому рывку.Один из факторов нашего дальнейшего экономического развития – это увеличение населения. Этот путь нам приходится проходить снова. После Великой Отечественной войны население Херсонской области значительно сократилось, и люди приезжали сюда из других областей Советского Союза. Сегодня мы повторяем этот путь. Но для того, чтобы привлекать специалистов, нужно строить для них жилье. На это направление также предусмотрены значительные средства.– Есть ли уже примерное понимание, когда начнут ходить поезда между Херсонской областью и Крымом? Что для этого еще нужно сделать, как с точки зрения безопасности, так и обновления путей и подвижного состава?– Грузовые поезда уже ходят, перевозка грузов уже идет и довольно давно. Нет пока пассажирского сообщения. Его открытию препятствует только проблема безопасной перевозки людей, поскольку железные дороги менее защищены от даже неприцельных ударов, чем автомобильные магистрали.Запуск поездов будет способствовать росту туристического потока не только в Крым, но и на курорты Азовского и Черного морей Херсонской области, где можно тоже очень хорошо отдыхать.– Приближается важнейший для нашей страны день - празднование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Как в Херсонской области планируется отметить эту дату?– У нас, как и во всей стране, ведется большая работа по подготовке к празднованию 80-летия Великой Победы. Работает штаб "Победа", оперативный штаб, куда входят правоохранительные структуры, которые будут обеспечивать безопасное проведение мероприятий.Конечно, само проведение мероприятий будет ограничено, поскольку массовое посещение людьми в этот день знаковых мест будет привлекать противника нанести какие-то подлые удары, чтобы людям испортить праздник.Но я уверен, что и на правобережной части Херсонской области люди не забыли День Победы, и я уверен, что 9 мая люди там будут нести цветы к памятникам, в том числе в Херсоне.– Уже совсем скоро в Петербурге пройдет очередной международный экономический форум. С какими предложениями туда едет Херсонская область, планируется ли подписание каких-либо инвестиционных соглашений на ПМЭФ и в каких сферах?– Один из самых значимых драйверов нашей экономики, от которого мы ожидаем наибольший эффект, это в первую очередь строительство. В Херсонской области очень много привлекательной земли для строительства жилья, транспортных объектов, предприятий по переработке, хранению и перевалке сельскохозяйственной продукции. Под строительство жилья мы уже отвели 44 земельных участка с градостроительным потенциалом пять миллионов квадратных метров. Большая часть этих участков находится на побережье Азовского и Черного морей. Также регион обладает огромными возможностями для развития инфраструктуры отдыха и санаторно-курортного лечения взрослых и детей. Это отели, базы отдыха, санатории, различного рода инфраструктура для "зеленого туризма". Кроме того, есть очень большие перспективы по развитию рыбной промышленности и выращиванию аквакультуры. Инвесторы активно интересуются этими возможностями.Наши более-менее крупные предприятия, в основном перерабатывающие и логистические, находятся пока что находятся в зоне досягаемости атак противника. Но даже в таких условиях количество этих предприятий увеличивается. Все равно предприниматели заходят, даже под риском обстрелов. Как только завершится специальная военная операция, Херсонская область станет экономическим Клондайком. Достаточно большое количество крупных коммерческих структур это понимает.Те компании, которые зарегистрируются на площадке свободной экономической зоны, создаст свои обособленные структуры в Херсонской области, которые будут платить налоги в наш бюджет, получат очень серьезные преференции и льготы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсонской области растет численность населения - СальдоВ Херсонской области планируют построить не менее 5 млн "квадратов" жильяКогда запустят пассажирские поезда между Крымом и Херсонской областью

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир сальдо, херсонская область, интервью, новости, новые регионы россии