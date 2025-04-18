https://crimea.ria.ru/20250418/byudzhet-kryma-mozhet-popolnitsya-na-15-milliardov-za-schet-legalizatsii-truda-1145798666.html
Бюджет Крыма может пополниться на 15 миллиардов за счет легализации труда
Бюджет Крыма может пополниться на 15 миллиардов за счет легализации труда - РИА Новости Крым, 18.04.2025
Бюджет Крыма может пополниться на 15 миллиардов за счет легализации труда
По расчетам крымских налоговых органов, легализация труда и заработной платы позволит пополнить консолидированный бюджет Крыма на 15 миллиардов рублей. Об этом... РИА Новости Крым, 18.04.2025
2025-04-18T16:11
2025-04-18T16:11
2025-04-18T16:12
федеральная налоговая служба (фнс)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. По расчетам крымских налоговых органов, легализация труда и заработной платы позволит пополнить консолидированный бюджет Крыма на 15 миллиардов рублей. Об этом заявил руководитель УФНС России по республике Роман Наздрачев.Вопрос легализации бизнеса остается актуальным. Уже принимаются меры против автоперевозчиков, у которых есть пять и более машин и неоформленные сотрудники. Наздрачев отмечает, что это уже дало доход в бюджет Крыма.Также нужен жесткий контроль за участниками свободной экономической зоны: некоторые платят работникам минимум, получая при этом большие налоговые льготы."Большие резервы кроются в решении вопросов уплаты НДФЛ "материковыми" обособленными подразделениями, вовлечении в оборот недвижимого имущества, в том числе переоценки его кадастровой стоимости, доходов от сдачи недвижимости в аренду. Без налогового контроля не останутся доходы от оказания медицинских услуг, организаторов праздничных мероприятий, фотографов и так далее", – рассказывает руководитель налоговых органов.По данным властей, с начала 2022 года число самозанятых в Крыму выросло в 4 раза и достигло 158,3 тыс. человек. Налоговые поступления за это время выросли с 157,1 млн рублей в 2021 году до почти 882 млн в 2024-м.Налоговики пресекают случаи, когда работодатели маскируют наем сотрудников под самозанятость, чтобы платить меньше налогов. Наздрачев отмечает, что такие схемы легко выявить: похожие договоры на несколько лет, постоянные обязанности вместо разовых задач, работа в офисе компании и замена штатных работников на "самозанятых".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Льготные микрозаймы – бизнес в Крыму получил 9 млрд рублей за 11 летТурбизнесу Кубани дали отсрочку по налогам из-за разлива мазута в мореВ Крыму вакантных мест больше безработных - каких специалистов не хватает
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РИА Новости Крым
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федеральная налоговая служба (фнс), крым, роман наздрачев, налоги, работа, новости крыма, общество, бюджет, крымский бюджет
Бюджет Крыма может пополниться на 15 миллиардов за счет легализации труда
В Крыму легализация труда и зарплаты может пополнить бюджет на 15 миллиардов
16:11 18.04.2025 (обновлено: 16:12 18.04.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. По расчетам крымских налоговых органов, легализация труда и заработной платы позволит пополнить консолидированный бюджет Крыма на 15 миллиардов рублей. Об этом заявил руководитель УФНС России по республике Роман Наздрачев.
"Основные проблемные вопросы – "теневая" заработная плата, зарплата ниже МРОТ (22 440 рублей) или ниже среднеотраслевого крымского показателя в самых распространенных видах деятельности – торговля, строительство, общепит, предоставление услуг", – уточняет Наздрачев.
Вопрос легализации бизнеса остается актуальным. Уже принимаются меры против автоперевозчиков, у которых есть пять и более машин и неоформленные сотрудники. Наздрачев отмечает, что это уже дало доход в бюджет Крыма.
Также нужен жесткий контроль за участниками свободной экономической зоны: некоторые платят работникам минимум, получая при этом большие налоговые льготы.
"Большие резервы кроются в решении вопросов уплаты НДФЛ "материковыми" обособленными подразделениями, вовлечении в оборот недвижимого имущества, в том числе переоценки его кадастровой стоимости, доходов от сдачи недвижимости в аренду. Без налогового контроля не останутся доходы от оказания медицинских услуг, организаторов праздничных мероприятий, фотографов и так далее", – рассказывает руководитель налоговых органов.
По данным властей, с начала 2022 года число самозанятых в Крыму выросло в 4 раза и достигло 158,3 тыс. человек. Налоговые поступления за это время выросли с 157,1 млн рублей в 2021 году до почти 882 млн в 2024-м.
Налоговики пресекают случаи, когда работодатели маскируют наем сотрудников под самозанятость, чтобы платить меньше налогов. Наздрачев отмечает, что такие схемы легко выявить: похожие договоры на несколько лет, постоянные обязанности вместо разовых задач, работа в офисе компании и замена штатных работников на "самозанятых".
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