https://crimea.ria.ru/20250418/byudzhet-kryma-mozhet-popolnitsya-na-15-milliardov-za-schet-legalizatsii-truda-1145798666.html

Бюджет Крыма может пополниться на 15 миллиардов за счет легализации труда

Бюджет Крыма может пополниться на 15 миллиардов за счет легализации труда - РИА Новости Крым, 18.04.2025

Бюджет Крыма может пополниться на 15 миллиардов за счет легализации труда

По расчетам крымских налоговых органов, легализация труда и заработной платы позволит пополнить консолидированный бюджет Крыма на 15 миллиардов рублей. Об этом... РИА Новости Крым, 18.04.2025

2025-04-18T16:11

2025-04-18T16:11

2025-04-18T16:12

федеральная налоговая служба (фнс)

крым

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крымский бюджет

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. По расчетам крымских налоговых органов, легализация труда и заработной платы позволит пополнить консолидированный бюджет Крыма на 15 миллиардов рублей. Об этом заявил руководитель УФНС России по республике Роман Наздрачев.Вопрос легализации бизнеса остается актуальным. Уже принимаются меры против автоперевозчиков, у которых есть пять и более машин и неоформленные сотрудники. Наздрачев отмечает, что это уже дало доход в бюджет Крыма.Также нужен жесткий контроль за участниками свободной экономической зоны: некоторые платят работникам минимум, получая при этом большие налоговые льготы."Большие резервы кроются в решении вопросов уплаты НДФЛ "материковыми" обособленными подразделениями, вовлечении в оборот недвижимого имущества, в том числе переоценки его кадастровой стоимости, доходов от сдачи недвижимости в аренду. Без налогового контроля не останутся доходы от оказания медицинских услуг, организаторов праздничных мероприятий, фотографов и так далее", – рассказывает руководитель налоговых органов.По данным властей, с начала 2022 года число самозанятых в Крыму выросло в 4 раза и достигло 158,3 тыс. человек. Налоговые поступления за это время выросли с 157,1 млн рублей в 2021 году до почти 882 млн в 2024-м.Налоговики пресекают случаи, когда работодатели маскируют наем сотрудников под самозанятость, чтобы платить меньше налогов. Наздрачев отмечает, что такие схемы легко выявить: похожие договоры на несколько лет, постоянные обязанности вместо разовых задач, работа в офисе компании и замена штатных работников на "самозанятых".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Льготные микрозаймы – бизнес в Крыму получил 9 млрд рублей за 11 летТурбизнесу Кубани дали отсрочку по налогам из-за разлива мазута в мореВ Крыму вакантных мест больше безработных - каких специалистов не хватает

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная налоговая служба (фнс), крым, роман наздрачев, налоги, работа, новости крыма, общество, бюджет, крымский бюджет