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Турбизнесу Кубани дали отсрочку по налогам из-за разлива мазута в море - РИА Новости Крым, 18.04.2025
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Турбизнесу Кубани дали отсрочку по налогам из-за разлива мазута в море
Турбизнесу Кубани дали отсрочку по налогам из-за разлива мазута в море - РИА Новости Крым, 18.04.2025
Турбизнесу Кубани дали отсрочку по налогам из-за разлива мазута в море
Представителям бизнеса в Краснодарском крае, которые пострадали от последствий крушения танкеров в Керченском проливе, дадут отсрочку по уплате ряда налогов и... РИА Новости Крым, 18.04.2025
2025-04-18T11:29
2025-04-18T11:29
разлив мазута
разлив нефтепродуктов в черном море
краснодарский край
бизнес
налоги
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
черное море
правительство россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. Представителям бизнеса в Краснодарском крае, которые пострадали от последствий крушения танкеров в Керченском проливе, дадут отсрочку по уплате ряда налогов и страховых взносов. Об этом сообщили в правительстве России.Уточняется, что решение касается налога на имущество организаций, земельного налога, авансовых платежей по ним, страховых взносов за период с февраля по октябрь 2025 года. Согласно подписанному постановлению, внести платежи они смогут до 25 декабря 2025 года включительно.Это позволит бизнесу высвободить оборотные средства, чтобы продолжать деятельность.Ранее сообщалось, что Росприроднадзор рассчитал ущерб экологии от крушения танкеров и предъявил требования к компаниям-владельцам, общая сумма составила почти 85 миллиардов рублей.Правительство выделило 1,5 млрд рублей из федерального бюджета на возмещение расходов Краснодарского края на ликвидацию последствий ЧС.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Детские лагеря Крыма не пострадали от разлива мазута в Черном мореМазута нет: в Севастополе водолазы обследовали берег и морское дно В Анапе туристам предложат альтернативу отдыху на пляжах
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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разлив мазута, разлив нефтепродуктов в черном море, краснодарский край, бизнес, налоги, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, черное море, правительство россии
Турбизнесу Кубани дали отсрочку по налогам из-за разлива мазута в море

Турбизнесу Краснодарского дали отсрочку по уплате налогов из-за разлива мазута в море

11:29 18.04.2025
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкНалоговый кодекс РФ
Налоговый кодекс РФ - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости . Нина Зотина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. Представителям бизнеса в Краснодарском крае, которые пострадали от последствий крушения танкеров в Керченском проливе, дадут отсрочку по уплате ряда налогов и страховых взносов. Об этом сообщили в правительстве России.
Уточняется, что решение касается налога на имущество организаций, земельного налога, авансовых платежей по ним, страховых взносов за период с февраля по октябрь 2025 года. Согласно подписанному постановлению, внести платежи они смогут до 25 декабря 2025 года включительно.
"Воспользоваться таким правом могут организации и предприниматели, чья деятельность связана с туризмом, санаторно-курортной отраслью, культурой, сферой развлечений, парками отдыха, зоопарками, ботаническими садами, заповедниками и национальными парками", - уточнили в правительстве.
Это позволит бизнесу высвободить оборотные средства, чтобы продолжать деятельность.
Ранее сообщалось, что Росприроднадзор рассчитал ущерб экологии от крушения танкеров и предъявил требования к компаниям-владельцам, общая сумма составила почти 85 миллиардов рублей.
Правительство выделило 1,5 млрд рублей из федерального бюджета на возмещение расходов Краснодарского края на ликвидацию последствий ЧС.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
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Разлив мазутаРазлив нефтепродуктов в Черном мореКраснодарский крайБизнесНалогиТанкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" в Керченском проливеЧерное мореПравительство России
 
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