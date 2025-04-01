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В Крыму вакантных мест больше безработных - каких специалистов не хватает
В Крыму вакантных мест больше безработных - каких специалистов не хватает - РИА Новости Крым, 01.04.2025
В Крыму вакантных мест больше безработных - каких специалистов не хватает
В 2024 году безработица в Крыму снизилась на треть. Такие данные на заседании экономического совета в Госсовете Крыма привела руководитель управления... РИА Новости Крым, 01.04.2025
2025-04-01T07:38
2025-04-01T07:38
2025-04-01T07:38
ольга балдина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. В 2024 году безработица в Крыму снизилась на треть. Такие данные на заседании экономического совета в Госсовете Крыма привела руководитель управления федеральной службы государственной статистики по республике Крым и Севастополю Ольга Балдина.По ее словам, большая потребность есть в специалистах высшего уровня квалификации – рабочих промышленности, строительства, транспорта, а также работниках сферы обслуживания, торговли и охраны."Нагрузка незанятого трудовой деятельностью населения, состоящего на учете в органах службы занятости, на сегодня составила 3 человека на 10 заявленных вакансий", – говорится в предоставленном Балдиной докладе.Она также отметила, что по результатам проводимого органами государственной статистики выборочного обследования непосредственно населения численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше по Республике Крым составляет 965,8 тысяч человек, из них 26,4 тысячи человек себя позиционируют как безработные.При этом, по опросу населения в 2022 году уровень безработицы составил 5%, в 2023 – 3,6%, а в 2024 – 2,7%.Наибольшая потребность работников зафиксирована в госуправлении, в здравоохранении, в обрабатывающем производстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мишустин рассказал о росте реальных доходов россиянНазваны самые высокооплачиваемые отрасли в Крыму и СевастополеВ России зафиксирован рекордно низкий уровень безработицы
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В Крыму вакантных мест больше безработных - каких специалистов не хватает
Медицина и госуправление в Крыму испытывает острую нехватку кадров
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. В 2024 году безработица в Крыму снизилась на треть. Такие данные на заседании экономического совета в Госсовете Крыма привела руководитель управления федеральной службы государственной статистики по республике Крым и Севастополю Ольга Балдина.
"Уровень безработицы на протяжении всего 2024 года снижался – с 0,6% до 0,4%. Заявленная работодателями потребность работников на конец декабря 2024 года это, опять же, по данным Центра занятости, 15 192 человека", – сказала Балдина.
По ее словам, большая потребность есть в специалистах высшего уровня квалификации – рабочих промышленности, строительства, транспорта, а также работниках сферы обслуживания, торговли и охраны.
"Нагрузка незанятого трудовой деятельностью населения, состоящего на учете в органах службы занятости, на сегодня составила 3 человека на 10 заявленных вакансий", – говорится в предоставленном Балдиной докладе.
Она также отметила, что по результатам проводимого органами государственной статистики выборочного обследования непосредственно населения численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше по Республике Крым составляет 965,8 тысяч человек, из них 26,4 тысячи человек себя позиционируют как безработные.
При этом, по опросу населения в 2022 году уровень безработицы составил 5%, в 2023 – 3,6%, а в 2024 – 2,7%.
"По данным статистической отчетности, численность требуемых работников на вакантные рабочие места в организации, не относящиеся к субъектам малого бизнеса, на конец года составила 36,2 тысячи человек, что составляет 11,1% списочной численности по данным отчетности самих предприятий", – привела данные докладчик.
Наибольшая потребность работников зафиксирована в госуправлении, в здравоохранении, в обрабатывающем производстве.
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