Раненную при атаке ВСУ на Севастополь девочку отправили в Москву - ВИДЕО - РИА Новости Крым, 05.12.2025
Раненную при атаке ВСУ на Севастополь девочку отправили в Москву - ВИДЕО
Раненную при атаке ВСУ на Севастополь девочку отправили в Москву - ВИДЕО - РИА Новости Крым, 05.12.2025
Раненную при атаке ВСУ на Севастополь девочку отправили в Москву - ВИДЕО
Состояние раненной во время атаки ВСУ на Севастополь 15-летней девочки удалось стабилизировать, это позволило транспортировать ребенка в Москву. Об этом сообщил РИА Новости Крым, 05.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Состояние раненной во время атаки ВСУ на Севастополь 15-летней девочки удалось стабилизировать, это позволило транспортировать ребенка в Москву. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По его словам, за девочкой из Москвы прибыл борт МЧС России с опытной командой врачей и медсестер Федерального центра медицины катастроф Минздрава России и реанимобилем на борту. Он поблагодарил за поддержку в этой сложной ситуации главу МЧС Александра Куренкова, главу Минздрава России Михаила Мурашко, всех докторов и в особенности специалистов отделения анестезиологии-реанимации городской больницы №5, подчеркнув, что продолжает держать ситуацию под личным контролем.Вечером 30 ноября в парке Победы в Севастополе 15-летняя Арина была ранена осколками сбитой воздушной цели. Ребенка в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу, где за ее жизнь несколько дней боролись врачи. Девочке провели ряд сложнейших операций.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Двое погибших и раненая пенсионерка - БПЛА атаковал машину на ХерсонщинеВСУ нанесли удар по Васильевской районной больнице в Запорожской областиЗа 11 лет от агрессии киевского режима погибли более 7 тысяч граждан – СК
михаил развожаев, севастополь, атаки всу на крым, новости крыма, крым, срочные новости крыма, новости севастополя, видео
Раненную при атаке ВСУ на Севастополь девочку отправили в Москву - ВИДЕО

Раненную во время атаки ВСУ на Севастополь 15-летнюю девочку отправили в Москву

23:10 05.12.2025 (обновлено: 23:20 05.12.2025)
 
Раненную во время атаки ВСУ на Севастополь 15-летнюю девочку отправили в Москву
Раненную во время атаки ВСУ на Севастополь 15-летнюю девочку отправили в Москву
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Состояние раненной во время атаки ВСУ на Севастополь 15-летней девочки удалось стабилизировать, это позволило транспортировать ребенка в Москву. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Девочку, пострадавшую от атаки ВСУ на Севастополь, отправили сегодня вечером в Москву – врачам нашей городской больницы №5 удалось стабилизировать ее состояние", – сообщил глава города в своем Telegram-канале.
По его словам, за девочкой из Москвы прибыл борт МЧС России с опытной командой врачей и медсестер Федерального центра медицины катастроф Минздрава России и реанимобилем на борту.

"Пациентку направили в Российскую детскую клиническую больницу. Этим же бортом вместе с ребенком в Москву полетели мама и папа", – уточнил губернатор.

Он поблагодарил за поддержку в этой сложной ситуации главу МЧС Александра Куренкова, главу Минздрава России Михаила Мурашко, всех докторов и в особенности специалистов отделения анестезиологии-реанимации городской больницы №5, подчеркнув, что продолжает держать ситуацию под личным контролем.
Вечером 30 ноября в парке Победы в Севастополе 15-летняя Арина была ранена осколками сбитой воздушной цели. Ребенка в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу, где за ее жизнь несколько дней боролись врачи. Девочке провели ряд сложнейших операций.
Двое погибших и раненая пенсионерка - БПЛА атаковал машину на Херсонщине
ВСУ нанесли удар по Васильевской районной больнице в Запорожской области
За 11 лет от агрессии киевского режима погибли более 7 тысяч граждан – СК
