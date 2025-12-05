Раненную при атаке ВСУ на Севастополь девочку отправили в Москву - ВИДЕО

https://crimea.ria.ru/20251205/postradavshuyu-ot-ataki-vsu-na-sevastopol-devochku-otpravili-v-moskvu-1151450771.html
Состояние раненной во время атаки ВСУ на Севастополь 15-летней девочки удалось стабилизировать, это позволило транспортировать ребенка в Москву. Об этом сообщил РИА Новости Крым, 05.12.2025
Читайте также на РИА Новости Крым:Двое погибших и раненая пенсионерка - БПЛА атаковал машину на ХерсонщинеВСУ нанесли удар по Васильевской районной больнице в Запорожской областиЗа 11 лет от агрессии киевского режима погибли более 7 тысяч граждан – СК
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Состояние раненной во время атаки ВСУ на Севастополь 15-летней девочки удалось стабилизировать, это позволило транспортировать ребенка в Москву. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Девочку, пострадавшую от атаки ВСУ на Севастополь, отправили сегодня вечером в Москву – врачам нашей городской больницы №5 удалось стабилизировать ее состояние", – сообщил глава города в своем Telegram-канале.
По его словам, за девочкой из Москвы прибыл борт МЧС России с опытной командой врачей и медсестер Федерального центра медицины катастроф Минздрава России и реанимобилем на борту.
"Пациентку направили в Российскую детскую клиническую больницу. Этим же бортом вместе с ребенком в Москву полетели мама и папа", – уточнил губернатор.
Он поблагодарил за поддержку в этой сложной ситуации главу МЧС Александра Куренкова, главу Минздрава России Михаила Мурашко, всех докторов и в особенности специалистов отделения анестезиологии-реанимации городской больницы №5, подчеркнув, что продолжает держать ситуацию под личным контролем.
Вечером 30 ноября в парке Победы в Севастополе 15-летняя Арина была ранена осколками сбитой воздушной цели. Ребенка в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу, где за ее жизнь несколько дней боролись врачи. Девочке провели ряд сложнейших операций.
