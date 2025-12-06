Погода в Крыму на субботу

https://crimea.ria.ru/20251206/pogoda-v-krymu-na-subbotu-1151421477.html

В субботу в Крыму ожидается сухая, но ветреная погода благодаря влиянию Азиатского антициклона. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 06.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму ожидается сухая, но ветреная погода благодаря влиянию Азиатского антициклона. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, северо-восточный 9-14 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5, днем +9...+11 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6, днем +12...+14.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от +4 до +8 градусов, днем от +9 до +13.

