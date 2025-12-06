Рейтинг@Mail.ru
Погода в Крыму на субботу
Погода в Крыму на субботу
В субботу в Крыму ожидается сухая, но ветреная погода благодаря влиянию Азиатского антициклона. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 06.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму ожидается сухая, но ветреная погода благодаря влиянию Азиатского антициклона. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, северо-восточный 9-14 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5, днем +9...+11 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6, днем +12...+14.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от +4 до +8 градусов, днем от +9 до +13.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Погода в Крыму на субботу

Погода в Крыму на субботу

00:01 06.12.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОсень в южнобережном парке
Осень в южнобережном парке - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму ожидается сухая, но ветреная погода благодаря влиянию Азиатского антициклона. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер северо-восточный 10-15 м/с, в западных, центральных и восточных районах порывы 20-25 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8, днем +8…+13 градусов", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, северо-восточный 9-14 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5, днем +9...+11 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6, днем +12...+14.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от +4 до +8 градусов, днем от +9 до +13.
Крымская погодаПогода в КрымуСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
