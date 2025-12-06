Рейтинг@Mail.ru
Какой сегодня праздник: 6 декабря
Какой сегодня праздник: 6 декабря
Какой сегодня праздник: 6 декабря
Сегодня жителям планеты предлагают отмечать День елки в варежках и День рыжих мыслей, а в нашей стране с профессиональным праздником поздравляют сотрудников... РИА Новости Крым, 06.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Сегодня жителям планеты предлагают отмечать День елки в варежках и День рыжих мыслей, а в нашей стране с профессиональным праздником поздравляют сотрудников госнаркоконтроля. В этот день в 1492 году Колумб открыл остров Гаити, а в 1912 археологи обнаружили в Египте бюст Нефертити. В этот день родились заслуженный артист России Михаил Евдокимов, известный российский актер театра и кино Александр Балуев.Что празднуют в миреАмериканская писательница Кэндес Кристиансен когда-то написала книжку "Дерево с варежками", в которой рассказала, как некая дама каждое утро наблюдала из окна группу школьников на автобусной остановке. Заметив отсутствие перчаток у одного паренька, она связала для него рукавицы и повесила на дерево так, чтоб он нашел. Читатели прониклись сюжетом и предложили ежегодно отмечать специальный праздник – День елки в варежках. В этот день положено оставлять на елках вязаные рукавички, чтобы любой нуждающийся мог забрать их себе.Всем рыжеволосым (и не только) сегодня предлагают совершать "рыжие" дела: неожиданно выбить ковры (домашние будут в шоке), сходить в магазин и купить продуктов на неделю пожилой ворчливой соседке (реакция непредсказуема), устроить веселый праздник или сделать что-то обязательно доброе и чудное. Потому что сегодня День рыжих мыслей и рыжих дел.Также в этот день отмечают День лентяя и День "Наденьте свои ботинки". Именины у Александра, Алексея, Григория, Феодора, Митрофана, Макария.Знаменательные события6 декабря 1496 года Христофор Колумб достиг берегов живописного острова и решил, что это Индия или Азия. Он был в восторге от местной природы и сначала назвал остров Эспаньолой, хотя местные жители именовали родину Гаити, что означает "Земля гор". Потом коренные племена были полностью истреблены колонизаторами, но красивое название осталось."Описывать ее бесполезно, ее нужно видеть!" – так написал археолог Людвига Борхардт, который вместе со своими коллегами 6 декабря 1912 года откопал в глухой пустыне под Каиром бюст царицы Нефертити. Интересно, что царице не хватало одного глаза. "Ничего не знаем, оно так и было", - заверили ученые и пояснили, что законченная работа, по египетским традициям, одухотворялась, а это требовало совершения определенных ритуальных обрядов. Поэтому древние мастера специально не доделывали скульптуры.Кто родился в этот деньВ этот день в 1957 году родился юморист и актер, заслуженный артист России Михаил Евдокимов, который за свою жизнь успел побывать не только известным артистом и губернатором, но и шлифовщиком на моторном заводе, администратором столовой и КВНщиком. В честь Евдокимова даже назван один из буксиров-толкачей Западно-Сибирского речного пароходства (бывший РТ-457).Свое 66-летие сегодня празднует известный актер театра и кино Александр Балуев. В его фильмографии более ста ролей: от комедийных до серьезных. Самые известные фильмы с его участием - "Преступление и наказание", "Запрещенная реальность", "Кандагар", "Петр Первый. Завещание", "Жуков".Также 6 декабря родились итальянский художник-футурист, один из основоположников аэроживописи Туллио Крали, российский певец и экс-солист группы "На-на" Владимир Политов, итальянская певица Ирене Гранди.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Какой сегодня праздник: 6 декабря

Что празднуют в России и в мире 6 декабря

00:00 06.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Сегодня жителям планеты предлагают отмечать День елки в варежках и День рыжих мыслей, а в нашей стране с профессиональным праздником поздравляют сотрудников госнаркоконтроля. В этот день в 1492 году Колумб открыл остров Гаити, а в 1912 археологи обнаружили в Египте бюст Нефертити. В этот день родились заслуженный артист России Михаил Евдокимов, известный российский актер театра и кино Александр Балуев.

Что празднуют в мире

Американская писательница Кэндес Кристиансен когда-то написала книжку "Дерево с варежками", в которой рассказала, как некая дама каждое утро наблюдала из окна группу школьников на автобусной остановке. Заметив отсутствие перчаток у одного паренька, она связала для него рукавицы и повесила на дерево так, чтоб он нашел. Читатели прониклись сюжетом и предложили ежегодно отмечать специальный праздник – День елки в варежках. В этот день положено оставлять на елках вязаные рукавички, чтобы любой нуждающийся мог забрать их себе.
Всем рыжеволосым (и не только) сегодня предлагают совершать "рыжие" дела: неожиданно выбить ковры (домашние будут в шоке), сходить в магазин и купить продуктов на неделю пожилой ворчливой соседке (реакция непредсказуема), устроить веселый праздник или сделать что-то обязательно доброе и чудное. Потому что сегодня День рыжих мыслей и рыжих дел.
Также в этот день отмечают День лентяя и День "Наденьте свои ботинки". Именины у Александра, Алексея, Григория, Феодора, Митрофана, Макария.

Знаменательные события

6 декабря 1496 года Христофор Колумб достиг берегов живописного острова и решил, что это Индия или Азия. Он был в восторге от местной природы и сначала назвал остров Эспаньолой, хотя местные жители именовали родину Гаити, что означает "Земля гор". Потом коренные племена были полностью истреблены колонизаторами, но красивое название осталось.
"Описывать ее бесполезно, ее нужно видеть!" – так написал археолог Людвига Борхардт, который вместе со своими коллегами 6 декабря 1912 года откопал в глухой пустыне под Каиром бюст царицы Нефертити. Интересно, что царице не хватало одного глаза. "Ничего не знаем, оно так и было", - заверили ученые и пояснили, что законченная работа, по египетским традициям, одухотворялась, а это требовало совершения определенных ритуальных обрядов. Поэтому древние мастера специально не доделывали скульптуры.

Кто родился в этот день

В этот день в 1957 году родился юморист и актер, заслуженный артист России Михаил Евдокимов, который за свою жизнь успел побывать не только известным артистом и губернатором, но и шлифовщиком на моторном заводе, администратором столовой и КВНщиком. В честь Евдокимова даже назван один из буксиров-толкачей Западно-Сибирского речного пароходства (бывший РТ-457).
Свое 66-летие сегодня празднует известный актер театра и кино Александр Балуев. В его фильмографии более ста ролей: от комедийных до серьезных. Самые известные фильмы с его участием - "Преступление и наказание", "Запрещенная реальность", "Кандагар", "Петр Первый. Завещание", "Жуков".
Также 6 декабря родились итальянский художник-футурист, один из основоположников аэроживописи Туллио Крали, российский певец и экс-солист группы "На-на" Владимир Политов, итальянская певица Ирене Гранди.
