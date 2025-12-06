https://crimea.ria.ru/20251206/Kakoy-segodnya-prazdnik-6-dekabrya_-1117715737.html

Какой сегодня праздник: 6 декабря

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Сегодня жителям планеты предлагают отмечать День елки в варежках и День рыжих мыслей, а в нашей стране с профессиональным праздником поздравляют сотрудников госнаркоконтроля. В этот день в 1492 году Колумб открыл остров Гаити, а в 1912 археологи обнаружили в Египте бюст Нефертити. В этот день родились заслуженный артист России Михаил Евдокимов, известный российский актер театра и кино Александр Балуев.Что празднуют в миреАмериканская писательница Кэндес Кристиансен когда-то написала книжку "Дерево с варежками", в которой рассказала, как некая дама каждое утро наблюдала из окна группу школьников на автобусной остановке. Заметив отсутствие перчаток у одного паренька, она связала для него рукавицы и повесила на дерево так, чтоб он нашел. Читатели прониклись сюжетом и предложили ежегодно отмечать специальный праздник – День елки в варежках. В этот день положено оставлять на елках вязаные рукавички, чтобы любой нуждающийся мог забрать их себе.Всем рыжеволосым (и не только) сегодня предлагают совершать "рыжие" дела: неожиданно выбить ковры (домашние будут в шоке), сходить в магазин и купить продуктов на неделю пожилой ворчливой соседке (реакция непредсказуема), устроить веселый праздник или сделать что-то обязательно доброе и чудное. Потому что сегодня День рыжих мыслей и рыжих дел.Также в этот день отмечают День лентяя и День "Наденьте свои ботинки". Именины у Александра, Алексея, Григория, Феодора, Митрофана, Макария.Знаменательные события6 декабря 1496 года Христофор Колумб достиг берегов живописного острова и решил, что это Индия или Азия. Он был в восторге от местной природы и сначала назвал остров Эспаньолой, хотя местные жители именовали родину Гаити, что означает "Земля гор". Потом коренные племена были полностью истреблены колонизаторами, но красивое название осталось."Описывать ее бесполезно, ее нужно видеть!" – так написал археолог Людвига Борхардт, который вместе со своими коллегами 6 декабря 1912 года откопал в глухой пустыне под Каиром бюст царицы Нефертити. Интересно, что царице не хватало одного глаза. "Ничего не знаем, оно так и было", - заверили ученые и пояснили, что законченная работа, по египетским традициям, одухотворялась, а это требовало совершения определенных ритуальных обрядов. Поэтому древние мастера специально не доделывали скульптуры.Кто родился в этот деньВ этот день в 1957 году родился юморист и актер, заслуженный артист России Михаил Евдокимов, который за свою жизнь успел побывать не только известным артистом и губернатором, но и шлифовщиком на моторном заводе, администратором столовой и КВНщиком. В честь Евдокимова даже назван один из буксиров-толкачей Западно-Сибирского речного пароходства (бывший РТ-457).Свое 66-летие сегодня празднует известный актер театра и кино Александр Балуев. В его фильмографии более ста ролей: от комедийных до серьезных. Самые известные фильмы с его участием - "Преступление и наказание", "Запрещенная реальность", "Кандагар", "Петр Первый. Завещание", "Жуков".Также 6 декабря родились итальянский художник-футурист, один из основоположников аэроживописи Туллио Крали, российский певец и экс-солист группы "На-на" Владимир Политов, итальянская певица Ирене Гранди.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

