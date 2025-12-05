Рейтинг@Mail.ru
Долина пообещала вернуть деньги покупательнице квартиры в полном объеме
Долина пообещала вернуть деньги покупательнице квартиры в полном объеме
Долина пообещала вернуть деньги покупательнице квартиры в полном объеме - РИА Новости Крым, 05.12.2025
Долина пообещала вернуть деньги покупательнице квартиры в полном объеме
Певица Лариса Долина заявила в эфире программы "Пусть говорят" о том, что вернет покупательнице ее квартиры Полине Лурье деньги в полном объеме. РИА Новости Крым, 05.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. Певица Лариса Долина заявила в эфире программы "Пусть говорят" о том, что вернет покупательнице ее квартиры Полине Лурье деньги в полном объеме.Полина Лурье отказалась от участия в специальном выпуске телепередачи "Пусть говорят" и призвала дождаться решения суда."Я благодарю журналистов вашего канала за приглашение, но я не являюсь публичной личностью и хочу оградить своих детей и себя от излишнего внимания. На протяжении всего судебного процесса я сознательно не хотела ничего комментировать, чтобы избежать обвинений в давлении на суд. И сегодня я прошу всех дождаться решения высшей судебной инстанции, после чего можно будет что-то комментировать", - говорится в сообщении Лурье, которое зачитали в эфире спецвыпуска на "Первом канале".В последнее время в России участились случаи, когда продавцы недвижимости, получив деньги, отказываются передавать жилье покупателю, ссылаясь на то, что стали жертвами мошенников ("схема Долиной"). На практике суды часто признают такие сделки недействительными, возвращая собственность продавцам. По итогу покупатель недвижимости остается без денег и жилья. На фоне этой ситуации в соцсетях начался флешмоб против Долиной.В конце марта Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования певицы к Полине Лурье об оспаривании сделки по продаже принадлежащей Долиной квартиры. Певица заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Этот прецедент, по мнению риелторов, создал серьезные риски для покупателей вторичного жилья.
лариса долина, новости, общество, мошенничество
Долина пообещала вернуть деньги покупательнице квартиры в полном объеме

Лариса Долина пообещала вернуть покупательнице ее квартиры Лурье деньги в полном объеме

22:28 05.12.2025 (обновлено: 22:31 05.12.2025)
 
Певица Лариса Долина во время концертной программы «Песни для любимых» в Кремле, посвященной 8 Марта.
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. Певица Лариса Долина заявила в эфире программы "Пусть говорят" о том, что вернет покупательнице ее квартиры Полине Лурье деньги в полном объеме.
"Полина Лурье не виновата в том, что меня обманули мошенники. Я приняла решение вернуть ей деньги за квартиру. Я хочу быть честной перед самой собой прежде всего. Это единственный выход и единственное справедливое решение", - сказала она в эфире программы "Пусть говорят" в пятницу.
Полина Лурье отказалась от участия в специальном выпуске телепередачи "Пусть говорят" и призвала дождаться решения суда.
"Я благодарю журналистов вашего канала за приглашение, но я не являюсь публичной личностью и хочу оградить своих детей и себя от излишнего внимания. На протяжении всего судебного процесса я сознательно не хотела ничего комментировать, чтобы избежать обвинений в давлении на суд. И сегодня я прошу всех дождаться решения высшей судебной инстанции, после чего можно будет что-то комментировать", - говорится в сообщении Лурье, которое зачитали в эфире спецвыпуска на "Первом канале".
В последнее время в России участились случаи, когда продавцы недвижимости, получив деньги, отказываются передавать жилье покупателю, ссылаясь на то, что стали жертвами мошенников ("схема Долиной"). На практике суды часто признают такие сделки недействительными, возвращая собственность продавцам. По итогу покупатель недвижимости остается без денег и жилья. На фоне этой ситуации в соцсетях начался флешмоб против Долиной.
В конце марта Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования певицы к Полине Лурье об оспаривании сделки по продаже принадлежащей Долиной квартиры. Певица заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Этот прецедент, по мнению риелторов, создал серьезные риски для покупателей вторичного жилья.
Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
10 ноября, 12:22
Ларисе Долиной угрожали убийством
 
Лариса ДолинаНовостиОбществоМошенничество
 
