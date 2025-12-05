https://crimea.ria.ru/20251205/dolina-poobeschala-vernut-dengi-pokupatelnitse-kvartiry-v-polnom-obeme-1151450452.html

Долина пообещала вернуть деньги покупательнице квартиры в полном объеме

Певица Лариса Долина заявила в эфире программы "Пусть говорят" о том, что вернет покупательнице ее квартиры Полине Лурье деньги в полном объеме.

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. Певица Лариса Долина заявила в эфире программы "Пусть говорят" о том, что вернет покупательнице ее квартиры Полине Лурье деньги в полном объеме.Полина Лурье отказалась от участия в специальном выпуске телепередачи "Пусть говорят" и призвала дождаться решения суда."Я благодарю журналистов вашего канала за приглашение, но я не являюсь публичной личностью и хочу оградить своих детей и себя от излишнего внимания. На протяжении всего судебного процесса я сознательно не хотела ничего комментировать, чтобы избежать обвинений в давлении на суд. И сегодня я прошу всех дождаться решения высшей судебной инстанции, после чего можно будет что-то комментировать", - говорится в сообщении Лурье, которое зачитали в эфире спецвыпуска на "Первом канале".В последнее время в России участились случаи, когда продавцы недвижимости, получив деньги, отказываются передавать жилье покупателю, ссылаясь на то, что стали жертвами мошенников ("схема Долиной"). На практике суды часто признают такие сделки недействительными, возвращая собственность продавцам. По итогу покупатель недвижимости остается без денег и жилья. На фоне этой ситуации в соцсетях начался флешмоб против Долиной.В конце марта Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования певицы к Полине Лурье об оспаривании сделки по продаже принадлежащей Долиной квартиры. Певица заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Этот прецедент, по мнению риелторов, создал серьезные риски для покупателей вторичного жилья.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

