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Мишустин рассказал о росте реальных доходов россиян

Мишустин рассказал о росте реальных доходов россиян - РИА Новости Крым, 26.03.2025

Мишустин рассказал о росте реальных доходов россиян

Рост реальных доходов населения России в 2024 году составил почти 8,5%, что отразилось на потребительском спросе. Об этом заявил премьер-министр Михаил... РИА Новости Крым, 26.03.2025

2025-03-26T12:44

2025-03-26T12:44

2025-03-26T12:44

россия

доходы

михаил мишустин

государственная дума рф

новости

общество

экономика

инфляция

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СИМФЕРОПОЛЬ 26 мар – РИА Новости Крым. Рост реальных доходов населения России в 2024 году составил почти 8,5%, что отразилось на потребительском спросе. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе кабмина.Мишустин отметил, что кабмин в координации с Банком России работает над укреплением макроэкономической стабильности, снижением инфляции, обеспечением устойчивости к внешним шокам, а также - над повышением производительности труда и преодолением дефицита кадров."Все такие действия необходимы для постепенного возвращения инфляции к умеренным значениям, как поручил президент", - указал он.Михаил Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, доходы, михаил мишустин, государственная дума рф, новости, общество, экономика, инфляция