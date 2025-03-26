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Мишустин рассказал о росте реальных доходов россиян
Мишустин рассказал о росте реальных доходов россиян - РИА Новости Крым, 26.03.2025
Мишустин рассказал о росте реальных доходов россиян
Рост реальных доходов населения России в 2024 году составил почти 8,5%, что отразилось на потребительском спросе. Об этом заявил премьер-министр Михаил... РИА Новости Крым, 26.03.2025
2025-03-26T12:44
2025-03-26T12:44
2025-03-26T12:44
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доходы
михаил мишустин
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новости
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инфляция
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СИМФЕРОПОЛЬ 26 мар – РИА Новости Крым. Рост реальных доходов населения России в 2024 году составил почти 8,5%, что отразилось на потребительском спросе. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе кабмина.Мишустин отметил, что кабмин в координации с Банком России работает над укреплением макроэкономической стабильности, снижением инфляции, обеспечением устойчивости к внешним шокам, а также - над повышением производительности труда и преодолением дефицита кадров."Все такие действия необходимы для постепенного возвращения инфляции к умеренным значениям, как поручил президент", - указал он.Михаил Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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россия, доходы, михаил мишустин, государственная дума рф, новости, общество, экономика, инфляция
Мишустин рассказал о росте реальных доходов россиян
Реальные доходы россиян выросли на 8,5 процентов – Мишустин
СИМФЕРОПОЛЬ 26 мар – РИА Новости Крым. Рост реальных доходов населения России в 2024 году составил почти 8,5%, что отразилось на потребительском спросе. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе кабмина.
"Что же касается потребительского спроса, то здесь сказался рост реальных доходов населения. В том числе благодаря реализации целого ряда социальных программ. Он составил, напомню, почти 8,5%. И это при снижении уровня безработицы до исторического минимума", - сказал он.
Мишустин отметил, что кабмин в координации с Банком России работает над укреплением макроэкономической стабильности, снижением инфляции, обеспечением устойчивости к внешним шокам, а также - над повышением производительности труда и преодолением дефицита кадров.
"Все такие действия необходимы для постепенного возвращения инфляции к умеренным значениям, как поручил президент", - указал он.
Михаил Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год.
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