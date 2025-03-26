Рейтинг@Mail.ru
Мишустин рассказал о росте реальных доходов россиян - РИА Новости Крым, 26.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250326/mishustin-rasskazal-o-roste-realnykh-dokhodov-rossiyan-1145238991.html
Мишустин рассказал о росте реальных доходов россиян
Мишустин рассказал о росте реальных доходов россиян - РИА Новости Крым, 26.03.2025
Мишустин рассказал о росте реальных доходов россиян
Рост реальных доходов населения России в 2024 году составил почти 8,5%, что отразилось на потребительском спросе. Об этом заявил премьер-министр Михаил... РИА Новости Крым, 26.03.2025
2025-03-26T12:44
2025-03-26T12:44
россия
доходы
михаил мишустин
государственная дума рф
новости
общество
экономика
инфляция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/100319/55/1003195541_0:325:2993:2009_1920x0_80_0_0_123f1d2f8ac6bc73eb76d31984d15bc2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ 26 мар – РИА Новости Крым. Рост реальных доходов населения России в 2024 году составил почти 8,5%, что отразилось на потребительском спросе. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе кабмина.Мишустин отметил, что кабмин в координации с Банком России работает над укреплением макроэкономической стабильности, снижением инфляции, обеспечением устойчивости к внешним шокам, а также - над повышением производительности труда и преодолением дефицита кадров."Все такие действия необходимы для постепенного возвращения инфляции к умеренным значениям, как поручил президент", - указал он.Михаил Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/100319/55/1003195541_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_21003241eba02878f6ea743a8cc20f2e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, доходы, михаил мишустин, государственная дума рф, новости, общество, экономика, инфляция
Мишустин рассказал о росте реальных доходов россиян

Реальные доходы россиян выросли на 8,5 процентов – Мишустин

12:44 26.03.2025
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкРублевые купюры разного достоинства
Рублевые купюры разного достоинства - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ 26 мар – РИА Новости Крым. Рост реальных доходов населения России в 2024 году составил почти 8,5%, что отразилось на потребительском спросе. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе кабмина.
"Что же касается потребительского спроса, то здесь сказался рост реальных доходов населения. В том числе благодаря реализации целого ряда социальных программ. Он составил, напомню, почти 8,5%. И это при снижении уровня безработицы до исторического минимума", - сказал он.
Мишустин отметил, что кабмин в координации с Банком России работает над укреплением макроэкономической стабильности, снижением инфляции, обеспечением устойчивости к внешним шокам, а также - над повышением производительности труда и преодолением дефицита кадров.
"Все такие действия необходимы для постепенного возвращения инфляции к умеренным значениям, как поручил президент", - указал он.
Михаил Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
РоссияДоходыМихаил МишустинГосударственная Дума РФНовостиОбществоЭкономикаИнфляция
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Тепло и дождь: прогноз погоды в Крыму на четверг
00:00Какой сегодня праздник: 27 марта
22:51Гибель военкора и атаки ВСУ на газохранилище в Крыму – главное за день
22:40Лавров считает Крым и новые регионы "закрытыми вопросами"
22:24Условия РФ по мораторию на удары в Черном море включают снятие санкций
22:15Конгресс в Крыму к 80-летию Ялтинской конференции: что запланировано
21:56200 новых энергоузлов появятся в Крыму в 2025 году
21:34В Крыму количество IT-преступлений выросло на треть
21:16Крымчане стали призерами на первенстве России по греко-римской борьбе
20:54Магнитная буря движется к Земле
20:23В ООН выразили соболезнования в связи с гибелью российских журналистов
20:08Авторы со всей России: кто участвует в конкурсе на новый гимн Крыма
19:42Был патриотом России: Севастополь простился с героем спецоперации
19:18ВСУ снова пытались атаковать Крым
19:10Начало ядерной войны: зачем Залужный упомянул 5-ю статью устава НАТО
18:48Путин поддержал патриотическую инициативу Героя России Влада Струны
18:28Российским детям важно взрослеть на примерах доблести – Путин
18:07Прицельный удар: украинские боевики атаковали бригаду скорой помощи в ЛНР
17:38Бастрыкин предложил чипировать домашних собак
17:20Разрушение мемориала "Аджимушкайские каменоломни" - начата проверка
Лента новостейМолния