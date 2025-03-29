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Армия России громит ВСУ в Сумской области - РИА Новости Крым, 29.03.2025
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Армия России громит ВСУ в Сумской области
Армия России громит ВСУ в Сумской области - РИА Новости Крым, 29.03.2025
Армия России громит ВСУ в Сумской области
Российские бойцы, громя врага в Курской области, ликвидировали порядка 190 боевиков, уничтожили шесть пунктов управления дронами и сожгли склад боеприпасов. Об... РИА Новости Крым, 29.03.2025
2025-03-29T14:44
2025-03-29T14:44
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
министерство обороны рф
новости сво
группировка войск "север"
сумская область
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Российские бойцы, громя врага в Курской области, ликвидировали порядка 190 боевиков, уничтожили шесть пунктов управления дронами и сожгли склад боеприпасов. Об этом в субботу сообщили Минобороны РФ.Кроме того, российские военные поразили формирования противника возле населенных пунктов Горналь, Гуево и Олешня в Суджанском районе Курской области. Авиацией и артиллерией разбиты украинские бригады в районах двадцати населенных пунктов Сумской области.Всего на этом участке фронта ВСУ потеряли свыше 70 890 военнослужащих, 402 танка, 329 боевых машин пехоты, 290 бронетранспортеров, 2234 боевые бронемашины и сотни единиц другой техники и вооружения.Также в Минобороны в субботу сообщили, что Вооруженные силы России выбили украинские формирования из Веселовки в Сумской области.Днем ранее на курском направлении российские военнослужащие ликвидировали свыше 320 боевиков.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России уничтожила еще 1395 боевиков ВСУАрмия России освободила два села в ДНР и Запорожской областиГоголевка в Курской области перешла под контроль России
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курская область, ситуация в курской области после нападения всу, министерство обороны рф, новости сво, группировка войск "север", сумская область, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Армия России громит ВСУ в Сумской области

На курском направлении ликвидировано 190 боевиков ВСУ за сутки

14:44 29.03.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского расчета гаубицы Д-20
Работа артиллерийского расчета гаубицы Д-20 - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Российские бойцы, громя врага в Курской области, ликвидировали порядка 190 боевиков, уничтожили шесть пунктов управления дронами и сожгли склад боеприпасов. Об этом в субботу сообщили Минобороны РФ.

"За сутки потери ВСУ составили более 190 военнослужащих, уничтожены две боевые машины пехоты, боевая бронированная машина, восемь автомобилей, артиллерийское орудие, три миномета, а также шесть пунктов управления БПЛА и склад боеприпасов", - говорится в сводке.

Кроме того, российские военные поразили формирования противника возле населенных пунктов Горналь, Гуево и Олешня в Суджанском районе Курской области. Авиацией и артиллерией разбиты украинские бригады в районах двадцати населенных пунктов Сумской области.
Всего на этом участке фронта ВСУ потеряли свыше 70 890 военнослужащих, 402 танка, 329 боевых машин пехоты, 290 бронетранспортеров, 2234 боевые бронемашины и сотни единиц другой техники и вооружения.
Также в Минобороны в субботу сообщили, что Вооруженные силы России выбили украинские формирования из Веселовки в Сумской области.
Днем ранее на курском направлении российские военнослужащие ликвидировали свыше 320 боевиков.
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