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Армия России громит ВСУ в Сумской области

Армия России громит ВСУ в Сумской области - РИА Новости Крым, 29.03.2025

Армия России громит ВСУ в Сумской области

Российские бойцы, громя врага в Курской области, ликвидировали порядка 190 боевиков, уничтожили шесть пунктов управления дронами и сожгли склад боеприпасов. Об... РИА Новости Крым, 29.03.2025

2025-03-29T14:44

2025-03-29T14:44

2025-03-29T14:44

курская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Российские бойцы, громя врага в Курской области, ликвидировали порядка 190 боевиков, уничтожили шесть пунктов управления дронами и сожгли склад боеприпасов. Об этом в субботу сообщили Минобороны РФ.Кроме того, российские военные поразили формирования противника возле населенных пунктов Горналь, Гуево и Олешня в Суджанском районе Курской области. Авиацией и артиллерией разбиты украинские бригады в районах двадцати населенных пунктов Сумской области.Всего на этом участке фронта ВСУ потеряли свыше 70 890 военнослужащих, 402 танка, 329 боевых машин пехоты, 290 бронетранспортеров, 2234 боевые бронемашины и сотни единиц другой техники и вооружения.Также в Минобороны в субботу сообщили, что Вооруженные силы России выбили украинские формирования из Веселовки в Сумской области.Днем ранее на курском направлении российские военнослужащие ликвидировали свыше 320 боевиков.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России уничтожила еще 1395 боевиков ВСУАрмия России освободила два села в ДНР и Запорожской областиГоголевка в Курской области перешла под контроль России

курская область

сумская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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