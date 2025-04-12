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Землетрясение произошло в Азербайджане
Землетрясение произошло в Азербайджане - РИА Новости Крым, 12.04.2025
Землетрясение произошло в Азербайджане
В 120 километрах от столицы Азербайджана Баку произошло землетрясение магнитудой 3,4. Об этом сообщает Республиканский центр сейсмологической службы при... РИА Новости Крым, 12.04.2025
2025-04-12T17:00
2025-04-12T17:00
2025-04-12T17:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости Крым. В 120 километрах от столицы Азербайджана Баку произошло землетрясение магнитудой 3,4. Об этом сообщает Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук республики.Отмечается, что подземные толчки в субботу были зафиксированы в Шамахинском районе.Самое сильное за последнее время землетрясение в Азербайджане магнитудой 4,5 произошло 5 сентября 2024 года в Билясуварском районе на юго-западе республики.Утром 12 апреля землетрясение магнитудой 6,0 произошло у берегов острова Новая Ирландия Папуа - Новой Гвинеи. Угроза цунами не объявлялась.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы 28 марта, толчки были ощутимы также в пяти соседних странах. Власти Мьянмы объявили режим ЧП в пострадавших регионах. Повторное землетрясение произошло в Мьянме 1 апреля. 2 апреля у берегов Мьянмы было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 5,0. Жертвами стихии стали 3689 человек. Еще более 5 тысяч получили ранения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Землетрясение в Мьянме: МЧС России завершает спасательную операциюРегионы Азии в ближайшие годы ждут новые стихийные бедствия - ученыеПять дней под завалами: в Мьянме спасли чудом выжившего человека
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азербайджан, землетрясение, происшествия, стихия, сейсмология, новости, в мире
Землетрясение произошло в Азербайджане
В Азербайджане произошло землетрясение магнитудой 3,4