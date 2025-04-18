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15 беспилотников сбили над Крымом и Азовским морем - РИА Новости Крым, 18.04.2025
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15 беспилотников сбили над Крымом и Азовским морем
15 беспилотников сбили над Крымом и Азовским морем - РИА Новости Крым, 18.04.2025
15 беспилотников сбили над Крымом и Азовским морем
Над Крымом российские силы противовоздушной обороны сбили три беспилотника, еще 12 - над Азовским морем. Всего в течение ночи над российскими регионами их было... РИА Новости Крым, 18.04.2025
2025-04-18T07:02
2025-04-18T07:16
крым
министерство обороны рф
пво
атаки всу на крым
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
происшествия
азовское море
краснодарский край
ростовская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Над Крымом российские силы противовоздушной обороны сбили три беспилотника, еще 12 - над Азовским морем. Всего в течение ночи над российскими регионами их было уничтожено 56. Об этом сообщили в Минобороны.Больше всего БПЛА – 27 – атаковали ночью Воронежскую область. По 12 беспилотников уничтожили и перехватили над Белгородской областью и над акваторией Азовского моря. Еще по одному – над территориями Ростовской области и Краснодарского края.Утром 18 апреля губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал, что в результате атаки на регион повреждены жилые дома, машины и газопровод.Накануне в Минобороны РФ заявили, что ВСУ за сутки нанесли 10 ударов по энергетике России в нарушение 30-дневного моратория.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Песков рассказал о действии моратория на удары по энергообъектамАтака ВСУ на Алешки – погиб человек и 108 сел остались без светаЗа преступления ВСУ возбуждено более 6,5 тысяч уголовных дел с 2014 года
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РИА Новости Крым
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крым, министерство обороны рф, пво, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, происшествия, азовское море, краснодарский край, ростовская область, воронежская область, белгородская область
15 беспилотников сбили над Крымом и Азовским морем

Над Крымом и Азовским морем уничтожено 15 беспилотников ВСУ

07:02 18.04.2025 (обновлено: 07:16 18.04.2025)
 
© Пресс-служба Западного военного округа Минобороны РФ / Перейти в фотобанкЗенитные комплексы "Панцирь- С1" отразили авианалет условного противника
Зенитные комплексы Панцирь- С1 отразили авианалет условного противника
© Пресс-служба Западного военного округа Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Над Крымом российские силы противовоздушной обороны сбили три беспилотника, еще 12 - над Азовским морем. Всего в течение ночи над российскими регионами их было уничтожено 56. Об этом сообщили в Минобороны.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 56 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа – три над территорией Республики Крым", – сказано в сообщении.
Больше всего БПЛА – 27 – атаковали ночью Воронежскую область. По 12 беспилотников уничтожили и перехватили над Белгородской областью и над акваторией Азовского моря. Еще по одному – над территориями Ростовской области и Краснодарского края.
Утром 18 апреля губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал, что в результате атаки на регион повреждены жилые дома, машины и газопровод.
Накануне в Минобороны РФ заявили, что ВСУ за сутки нанесли 10 ударов по энергетике России в нарушение 30-дневного моратория.
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