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Бил и морил голодом: севастополец два года истязал сына - РИА Новости Крым, 18.04.2025
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Бил и морил голодом: севастополец два года истязал сына
Бил и морил голодом: севастополец два года истязал сына - РИА Новости Крым, 18.04.2025
Бил и морил голодом: севастополец два года истязал сына
В Севастополе отец в течение двух лет истязал своего шестилетнего сына. Подробностями истории "воспитания" с регулярным рукоприкладством и голодовками под... РИА Новости Крым, 18.04.2025
2025-04-18T09:04
2025-04-18T10:11
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе отец в течение двух лет истязал своего шестилетнего сына. Подробностями истории "воспитания" с регулярным рукоприкладством и голодовками под предлогом поста поделились в полиции и прокуратуре города.Как установили правоохранители, 30-летний севастополец воспитывал шестилетнего сына один, пока мать мальчика отбывала наказание в исправительной колонии.Мужчина нигде не работал, "оправдывая свое поведение религиозными убеждениями", а необходимые для жизни вещи и продукты питания собирал на свалках, куда брал с собой и сына. Там, например, подобрал диван, на котором спал ребенок, и его велосипед.Объясняя свои действия необходимостью "держать пост", отец неоднократно лишал мальчика еды или кормил его лепешками с водой. Когда мальчик заболевал, то просто не ходил в школу, – к медикам его не отводили, и на дом врача не вызывали, "а для излечения мужчина читал молитвы".Получать какую-то помощь и что-либо брать у соседей или бабушки с дедушкой ребенку строго запрещалось, мальчик сильно похудел и ослаб. При этом отец систематически избивал его, в том числе ремнем.Так продолжалось на протяжении двух лет, в 2023 и 2024 годах.Спасти ребенка от истязаний удалось после того, как бабушка по линии матери, встретившись с внуком и увидев его состояние, забрала его к себе, обратилась за помощью в органы опеки и попечительства и в полицию.В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Ему может грозить до 3 лет лишения свободы.Прокуратура уже утвердила обвинительного заключение, материалы направлены в суд для дальнейшего рассмотрения.Ранее в апреле суд Севастополя осудил 37-летнего севастопольца на 3,5 года колонии за систематические истязания трехлетнего сына своей сожительницы.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Не кормила и жгла ладони: в Крыму будут судить мать 3-летнего малышаВ Крыму у родителей изъяли детей из-за пьяного отдыха на пляжеВ школе Ялты подростки избили сверстника – проводится проверка
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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севастополь, происшествия, прокуратура города севастополя, полиция севастополя, общество, новости севастополя, уголовный кодекс
Бил и морил голодом: севастополец два года истязал сына

Севастополец два года истязал сына и кормил едой с мусорки

09:04 18.04.2025 (обновлено: 10:11 18.04.2025)
 
© Depositphotos.com AlexLipaМаленький мальчик на больничной койке
Маленький мальчик на больничной койке - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© Depositphotos.com AlexLipa
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе отец в течение двух лет истязал своего шестилетнего сына. Подробностями истории "воспитания" с регулярным рукоприкладством и голодовками под предлогом поста поделились в полиции и прокуратуре города.
Как установили правоохранители, 30-летний севастополец воспитывал шестилетнего сына один, пока мать мальчика отбывала наказание в исправительной колонии.
Мужчина нигде не работал, "оправдывая свое поведение религиозными убеждениями", а необходимые для жизни вещи и продукты питания собирал на свалках, куда брал с собой и сына. Там, например, подобрал диван, на котором спал ребенок, и его велосипед.
Объясняя свои действия необходимостью "держать пост", отец неоднократно лишал мальчика еды или кормил его лепешками с водой. Когда мальчик заболевал, то просто не ходил в школу, – к медикам его не отводили, и на дом врача не вызывали, "а для излечения мужчина читал молитвы".
Получать какую-то помощь и что-либо брать у соседей или бабушки с дедушкой ребенку строго запрещалось, мальчик сильно похудел и ослаб. При этом отец систематически избивал его, в том числе ремнем.
"Однажды за то, что мальчик не мог справиться с домашним заданием, родитель разозлился, схватил его за одежду и швырнул в дверной проем, от чего ребенок сломал руку, получив средней тяжести вред здоровью", – рассказали в полиции.
Так продолжалось на протяжении двух лет, в 2023 и 2024 годах.
Спасти ребенка от истязаний удалось после того, как бабушка по линии матери, встретившись с внуком и увидев его состояние, забрала его к себе, обратилась за помощью в органы опеки и попечительства и в полицию.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Ему может грозить до 3 лет лишения свободы.
Прокуратура уже утвердила обвинительного заключение, материалы направлены в суд для дальнейшего рассмотрения.
"В настоящее время мужчина ограничен в родительских правах, мальчик проживает с бабушкой", – уточнили в прокуратуре.
Ранее в апреле суд Севастополя осудил 37-летнего севастопольца на 3,5 года колонии за систематические истязания трехлетнего сына своей сожительницы.
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