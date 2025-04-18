https://crimea.ria.ru/20250418/tramp-riskuet-proigrat-tarifnuyu-voynu-kitayu-i-evrope--mnenie-1145768292.html

Трамп рискует проиграть тарифную войну Китаю и Европе – мнение

Трамп рискует проиграть тарифную войну Китаю и Европе – мнение - РИА Новости Крым, 18.04.2025

Трамп рискует проиграть тарифную войну Китаю и Европе – мнение

На фоне игры с тарифами и попытками поставить под свой контроль как можно больше стран, вынуждая их "заключить сделку", президент США Дональд Трамп не заметил,... РИА Новости Крым, 18.04.2025

2025-04-18T06:02

2025-04-18T06:02

2025-04-18T06:02

мнения

политика

вадим петров

сша

китай

европейский союз (ес)

дональд трамп

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. На фоне игры с тарифами и попытками поставить под свой контроль как можно больше стран, вынуждая их "заключить сделку", президент США Дональд Трамп не заметил, что Китай начал работу не только в Азии, но и в Европе. Теперь и Запад готов поддержать Пекин в тарифном противостоянии с США, и это может больно ударить по Америке. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров.По мнению Петрова, политика, связанная с повышением тарифов и ставок всякого рода может закончиться для Трампа печально.По словам эксперта, сегодня Китай активно решает задачу по укреплению связей с соседями в Юго-Восточной Азии. В частности, лидер КНР Си Цзиньпин недавно был во Вьетнаме, где подписал грандиозный договор на 350 млрд долларов, сказал он.А прямо сейчас Си Цзиньпин проводит кольцевой визит по региону, он уже был в Малайзии, потом будет Индонезия, Мьянма – и все это также чревато для США, добавил политолог.Несмотря на то, что у самого Китая есть слабые места, его нынешняя взвешенная, аккуратная и вместе с тем довольно жесткая политика способна нанести существенно больший ущерб Соединенным Штатам, чем те - экономике КНР, считает Петров.Более того, на фоне игры с тарифами и попытками поставить под свой контроль как можно больше стран, которые "приползут, чтобы заключить сделку", Трамп не заметил, что Китай стал работать не только в Азии, но и в Европе, подчеркнул политолог."И Запад сегодня готов поддержать Китай в борьбе с США по поводу повышения ставок и прочего", – отметил Петров.Чтобы сопротивляться Китаю на равных, Трампу необходимо решить внутренние задачи США, но их он пока не решает, заметил эксперт.Ситуация усугубляется тем, что в окружении самого Трампа наметился серьезный разлад в том числе из-за того, что в его команде есть люди, которые несут серьезные потери из-за "тарифной войны", сказал Петров."В частности, Илон Маск потерял уже несколько миллиардов долларов на кампании повышения ставок. Его Tesla, которая производится в Китае, терпит ущерб. Он не хочет переносить производство в Америку – его вполне устраивает Китай, потому что это дешевле. У него очень сложные отношения с Трампом, и он уже несколько раз выражал сомнения в правильности его линии", – прокомментировал Петров.Фактически политика Трампа оборачивается тем, что в его "группе поддержки" сегодня остаются всего три наиболее верных человека: спецпосланник Стив Уиткофф, вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио, считает эксперт.Ранее Петров высказал мнение, что "Украина выпала из поля зрения Трампа".Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что экономику США из-за торговых войн Трампа ждут нелегкие времена – такие, что их можно будет сравнить с последствиями войны в Ираке и повышением налогов в Америке из-за бюджетного кризиса в начале 1990-х. Мнение о том, по какой стране больше всего ударят пошлины США в перспективе высказал также экономист Михаил Беляев.Как после "Бури в пустыне" в Ираке: чем грозят США торговые войны ТрампаНа минувшей неделе США повысили пошлины на товары из Китая до 145%. А накануне, 16 апреля, Вашингтон пригрозил Пекину пошлинами до 245%. В ответ Китай уже увеличил пошлины на товары из США до 125%.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В торговой войне нет победителей – реакции стран на новые пошлины США Товарооборот между Россией и Китаем достиг рекордного уровня Путин рассказал о планах сотрудничества России и Китая в области космоса

сша

китай

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, политика, вадим петров, сша, китай, европейский союз (ес), дональд трамп, в мире