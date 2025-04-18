https://crimea.ria.ru/20250418/tramp-riskuet-proigrat-tarifnuyu-voynu-kitayu-i-evrope--mnenie-1145768292.html
Трамп рискует проиграть тарифную войну Китаю и Европе – мнение
Трамп рискует проиграть тарифную войну Китаю и Европе – мнение - РИА Новости Крым, 18.04.2025
Трамп рискует проиграть тарифную войну Китаю и Европе – мнение
На фоне игры с тарифами и попытками поставить под свой контроль как можно больше стран, вынуждая их "заключить сделку", президент США Дональд Трамп не заметил,... РИА Новости Крым, 18.04.2025
2025-04-18T06:02
2025-04-18T06:02
2025-04-18T06:02
мнения
политика
вадим петров
сша
китай
европейский союз (ес)
дональд трамп
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. На фоне игры с тарифами и попытками поставить под свой контроль как можно больше стран, вынуждая их "заключить сделку", президент США Дональд Трамп не заметил, что Китай начал работу не только в Азии, но и в Европе. Теперь и Запад готов поддержать Пекин в тарифном противостоянии с США, и это может больно ударить по Америке. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров.По мнению Петрова, политика, связанная с повышением тарифов и ставок всякого рода может закончиться для Трампа печально.По словам эксперта, сегодня Китай активно решает задачу по укреплению связей с соседями в Юго-Восточной Азии. В частности, лидер КНР Си Цзиньпин недавно был во Вьетнаме, где подписал грандиозный договор на 350 млрд долларов, сказал он.А прямо сейчас Си Цзиньпин проводит кольцевой визит по региону, он уже был в Малайзии, потом будет Индонезия, Мьянма – и все это также чревато для США, добавил политолог.Несмотря на то, что у самого Китая есть слабые места, его нынешняя взвешенная, аккуратная и вместе с тем довольно жесткая политика способна нанести существенно больший ущерб Соединенным Штатам, чем те - экономике КНР, считает Петров.Более того, на фоне игры с тарифами и попытками поставить под свой контроль как можно больше стран, которые "приползут, чтобы заключить сделку", Трамп не заметил, что Китай стал работать не только в Азии, но и в Европе, подчеркнул политолог."И Запад сегодня готов поддержать Китай в борьбе с США по поводу повышения ставок и прочего", – отметил Петров.Чтобы сопротивляться Китаю на равных, Трампу необходимо решить внутренние задачи США, но их он пока не решает, заметил эксперт.Ситуация усугубляется тем, что в окружении самого Трампа наметился серьезный разлад в том числе из-за того, что в его команде есть люди, которые несут серьезные потери из-за "тарифной войны", сказал Петров."В частности, Илон Маск потерял уже несколько миллиардов долларов на кампании повышения ставок. Его Tesla, которая производится в Китае, терпит ущерб. Он не хочет переносить производство в Америку – его вполне устраивает Китай, потому что это дешевле. У него очень сложные отношения с Трампом, и он уже несколько раз выражал сомнения в правильности его линии", – прокомментировал Петров.Фактически политика Трампа оборачивается тем, что в его "группе поддержки" сегодня остаются всего три наиболее верных человека: спецпосланник Стив Уиткофф, вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио, считает эксперт.Ранее Петров высказал мнение, что "Украина выпала из поля зрения Трампа".Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что экономику США из-за торговых войн Трампа ждут нелегкие времена – такие, что их можно будет сравнить с последствиями войны в Ираке и повышением налогов в Америке из-за бюджетного кризиса в начале 1990-х. Мнение о том, по какой стране больше всего ударят пошлины США в перспективе высказал также экономист Михаил Беляев.Как после "Бури в пустыне" в Ираке: чем грозят США торговые войны ТрампаНа минувшей неделе США повысили пошлины на товары из Китая до 145%. А накануне, 16 апреля, Вашингтон пригрозил Пекину пошлинами до 245%. В ответ Китай уже увеличил пошлины на товары из США до 125%.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В торговой войне нет победителей – реакции стран на новые пошлины США Товарооборот между Россией и Китаем достиг рекордного уровня Путин рассказал о планах сотрудничества России и Китая в области космоса
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7 495 645-6601
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мнения, политика, вадим петров, сша, китай, европейский союз (ес), дональд трамп, в мире
Трамп рискует проиграть тарифную войну Китаю и Европе – мнение
Ответная политика Китая в отношении США больно ударит по Америке - мнение
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым.
На фоне игры с тарифами и попытками поставить под свой контроль как можно больше стран, вынуждая их "заключить сделку", президент США Дональд Трамп не заметил, что Китай начал работу не только в Азии, но и в Европе. Теперь и Запад готов поддержать Пекин в тарифном противостоянии с США, и это может больно ударить по Америке. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров.
По мнению Петрова, политика, связанная с повышением тарифов и ставок всякого рода может закончиться для Трампа печально.
"Потому что Китай не просто сопротивляется, а уже выстроил линию поведения, которая может привести к серьезным потерям для США в самом ближайшем будущем", – сказал Петров.
По словам эксперта, сегодня Китай активно решает задачу по укреплению связей с соседями в Юго-Восточной Азии. В частности, лидер КНР Си Цзиньпин недавно был во Вьетнаме, где подписал грандиозный договор на 350 млрд долларов, сказал он.
"Это строительство двух железных дорог, нескольких шоссейных дорог, которые связывают Вьетнам с Китаем, реконструкция вьетнамских портов под приемку гораздо большего количества грузов – тоннаж увеличивается почти в четыре раза", – уточнил Петров.
А прямо сейчас Си Цзиньпин проводит кольцевой визит по региону, он уже был в Малайзии, потом будет Индонезия, Мьянма – и все это также чревато для США, добавил политолог.
"В результате формируется "подбрюшье" вокруг Китая. Эти страны наверняка станут ближайшими союзниками Китая. И помощь, которая будет оказываться им Китаем в развитии экономики, будет всячески отталкивать от влияния США", – сказал Петров.
Несмотря на то, что у самого Китая есть слабые места, его нынешняя взвешенная, аккуратная и вместе с тем довольно жесткая политика способна нанести существенно больший ущерб Соединенным Штатам, чем те - экономике КНР, считает Петров.
Более того, на фоне игры с тарифами и попытками поставить под свой контроль как можно больше стран, которые "приползут, чтобы заключить сделку", Трамп не заметил, что Китай стал работать не только в Азии, но и в Европе, подчеркнул политолог.
"И Запад сегодня готов поддержать Китай в борьбе с США по поводу повышения ставок и прочего", – отметил Петров.
Чтобы сопротивляться Китаю на равных, Трампу необходимо решить внутренние задачи США, но их он пока не решает, заметил эксперт.
Ситуация усугубляется тем, что в окружении самого Трампа наметился серьезный разлад в том числе из-за того, что в его команде есть люди, которые несут серьезные потери из-за "тарифной войны", сказал Петров.
"В частности, Илон Маск потерял уже несколько миллиардов долларов на кампании повышения ставок. Его Tesla, которая производится в Китае, терпит ущерб. Он не хочет переносить производство в Америку – его вполне устраивает Китай, потому что это дешевле. У него очень сложные отношения с Трампом, и он уже несколько раз выражал сомнения в правильности его линии", – прокомментировал Петров.
Фактически политика Трампа оборачивается тем, что в его "группе поддержки" сегодня остаются всего три наиболее верных человека: спецпосланник Стив Уиткофф, вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио, считает эксперт.
"Они еще демонстрируют приверженность. Но уже говорят, что ему (Трампу – ред.) нужно сосредоточиться на каких-то отдельных вопросах", – резюмировал политолог.
Ранее Петров высказал мнение, что "Украина выпала из поля зрения Трампа".
Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил
, что экономику США из-за торговых войн Трампа ждут нелегкие времена – такие, что их можно будет сравнить с последствиями войны в Ираке и повышением налогов в Америке из-за бюджетного кризиса в начале 1990-х. Мнение о том, по какой стране больше всего ударят пошлины США в перспективе высказал
также экономист Михаил Беляев.
На минувшей неделе США повысили
пошлины на товары из Китая до 145%. А накануне, 16 апреля, Вашингтон пригрозил Пекину пошлинами до 245%. В ответ Китай уже увеличил
пошлины на товары из США до 125%.
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