https://crimea.ria.ru/20250411/zemletryasenie-v-myanme-mchs-rossii-zavershaet-spasatelnuyu-operatsiyu-1145591049.html

Землетрясение в Мьянме: МЧС России завершает спасательную операцию

Землетрясение в Мьянме: МЧС России завершает спасательную операцию - РИА Новости Крым, 11.04.2025

Землетрясение в Мьянме: МЧС России завершает спасательную операцию

Группировка МЧС России поэтапно завершает поисково-спасательную операцию в Мьянме, где произошло мощное землетрясение. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости Крым, 11.04.2025

2025-04-11T11:14

2025-04-11T11:14

2025-04-11T11:14

мьянма

землетрясение

новости

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Группировка МЧС России поэтапно завершает поисково-спасательную операцию в Мьянме, где произошло мощное землетрясение. Об этом сообщает пресс-служба ведомства."По поручению главы МЧС России Александра Куренкова аэромобильная группировка поэтапно завершает международную поисково-спасательную операцию в Мандалае", - говорится в сообщении. Первым самолетом в Москву прибыли 100 спасателей аэромобильного отряда "Центроспас", Центра "Лидер" МЧС России, а также специалисты Хабаровского и Сибирского спасцентров. Второй борт только приземлился."В аэропорту сотрудников ведомства торжественно приветствовал оркестр МЧС России, коллеги и родственники", – делятся в министерстве.Работать в Мьянме все еще продолжают часть спасателей и аэромобильный госпиталь МЧС России. Российские медики приняли 394 пациента и провели 68 рядовых и сложных операций.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Число жертв землетрясения в Мьянме продолжает растиКрушение батискафа в Египте: в больнице умер еще один ребенок из РоссииЧисло погибших в Доминикане при обрушении крыши в клубе выросло вчетверо

мьянма

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мьянма, землетрясение, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), в мире