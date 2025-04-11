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Землетрясение в Мьянме: МЧС России завершает спасательную операцию - РИА Новости Крым, 11.04.2025
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Землетрясение в Мьянме: МЧС России завершает спасательную операцию
Землетрясение в Мьянме: МЧС России завершает спасательную операцию - РИА Новости Крым, 11.04.2025
Землетрясение в Мьянме: МЧС России завершает спасательную операцию
Группировка МЧС России поэтапно завершает поисково-спасательную операцию в Мьянме, где произошло мощное землетрясение. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости Крым, 11.04.2025
2025-04-11T11:14
2025-04-11T11:14
мьянма
землетрясение
новости
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Группировка МЧС России поэтапно завершает поисково-спасательную операцию в Мьянме, где произошло мощное землетрясение. Об этом сообщает пресс-служба ведомства."По поручению главы МЧС России Александра Куренкова аэромобильная группировка поэтапно завершает международную поисково-спасательную операцию в Мандалае", - говорится в сообщении. Первым самолетом в Москву прибыли 100 спасателей аэромобильного отряда "Центроспас", Центра "Лидер" МЧС России, а также специалисты Хабаровского и Сибирского спасцентров. Второй борт только приземлился."В аэропорту сотрудников ведомства торжественно приветствовал оркестр МЧС России, коллеги и родственники", – делятся в министерстве.Работать в Мьянме все еще продолжают часть спасателей и аэромобильный госпиталь МЧС России. Российские медики приняли 394 пациента и провели 68 рядовых и сложных операций.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Число жертв землетрясения в Мьянме продолжает растиКрушение батискафа в Египте: в больнице умер еще один ребенок из РоссииЧисло погибших в Доминикане при обрушении крыши в клубе выросло вчетверо
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РИА Новости Крым
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мьянма, землетрясение, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), в мире
Землетрясение в Мьянме: МЧС России завершает спасательную операцию

Группировка МЧС России завершает спасательную операцию в Мьянме

11:14 11.04.2025
 
© МЧС РоссииСпасатели МЧС России в Мьянме
Спасатели МЧС России в Мьянме
© МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Группировка МЧС России поэтапно завершает поисково-спасательную операцию в Мьянме, где произошло мощное землетрясение. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"По поручению главы МЧС России Александра Куренкова аэромобильная группировка поэтапно завершает международную поисково-спасательную операцию в Мандалае", - говорится в сообщении.
Первым самолетом в Москву прибыли 100 спасателей аэромобильного отряда "Центроспас", Центра "Лидер" МЧС России, а также специалисты Хабаровского и Сибирского спасцентров. Второй борт только приземлился.
"В аэропорту сотрудников ведомства торжественно приветствовал оркестр МЧС России, коллеги и родственники", – делятся в министерстве.
Работать в Мьянме все еще продолжают часть спасателей и аэромобильный госпиталь МЧС России. Российские медики приняли 394 пациента и провели 68 рядовых и сложных операций.
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МьянмаЗемлетрясениеНовостиМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)В мире
 
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